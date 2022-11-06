Федерации Англии, Германии и еще 8 стран – ФИФА о ЧМ в Катаре: «У всех есть проблемы, но права человека универсальны и применимы везде»

Федерации футбола стран-участниц выступили с заявлением в ответ на призыв ФИФА.

«Перед началом чемпионата мира по футболу в Катаре мы хотели бы отреагировать на последние события и общественные обсуждения, связанные с проблемами в принимающей стране за пределами поля, прежде чем на первый план выйдет футбол.

Как и ранее, мы признаем и приветствуем достигнутый Катаром прогресс, особенно в вопросах прав трудящихся-мигрантов, и влияние законодательных изменений, продемонстрированных в недавних докладах Международной организации труда.

Мы приветствуем заверения правительства Катара и ФИФА в отношении безопасности и вовлеченности всех болельщиков, которые едут на чемпионат мира, включая персон ЛГБТК+.

Мы также признаем, что у каждой страны есть проблемы, и мы согласны с ФИФА в том, что сила в разнообразии. Однако принятие разнообразия и толерантность также означают поддержку прав человека. Права человека универсальны, и они применимы везде.

Мы верим в способность футбола вносить дальнейший позитивный и заслуживающий доверия вклад в прогрессивные устойчивые изменения в мире», – говорится в совместном заявлении федераций Англии, Уэльса, Германии, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Швейцарии, а также Норвегии и Швеции, национальные сборные которых не сыграют на ЧМ.

Ранее ФИФА призвала участников ЧМ-2022 концентрироваться на футболе, а не на политике.