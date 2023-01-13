Amnesty International призвала АПЛ ужесточить правила покупки клубов на фоне интереса Катара к «Тоттенхэму»: «Нарушители прав человека не должны отбеливать репутацию через спорт»

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция бизнес Тоттенхэм ЧМ-2022 ЛГБТ Политика деньги дискриминация бизнес и маркетинг Amnesty International Футбол

Amnesty International призвала АПЛ ужесточить правила покупки клубов.

Международная неправительственная организация, занимающаяся защитой прав человека, сделал заявление на фоне новости о том, что катарские владельцы «ПСЖ» могут заплатить до 1 млрд фунтов за 25% акций «Тоттенхэма».

В Amnesty International назвали «тревожным сигналом» для лиги подобные сообщения, а также заявили, что любые катарские инвестиции в клуб станут отбеливанием репутации через спорт.

«Независимо от того, подтвердятся ли сообщения про переговоры и действительно ли они приведут к чему-либо, это еще один тревожный сигнал для английской Премьер-лиги, говорящий о том, что нужно навести порядок в том, что касается хозяев наших клубов.

Мы говорили до, во время и после чрезвычайно спорной покупки «Ньюкасла» Саудовской Аравией, что АПЛ необходимо значительно ужесточить правила владения клубами, чтобы те, кто причастен к нарушениям прав человека, не могли купить клуб и войти в английский футбол и использовать его для отбеливания репутации.

Как мы знаем по ЧМ-2022, Катар активно использует спорт для изменения своего имиджа на международной арене, и возможное участие Катара в жизни «Тоттенхэма» следует рассматривать в этом контексте – как потенциальное отбеливание репутации.

Поскольку власти Катара купаются в лучах славы «лучшего в истории» чемпионата мира по футболу, существует опасность, что ограниченные реформы в отношении прав трудящихся-мигрантов быстро сойдут на нет, а репрессии в отношении представителей ЛГБТК+ останутся незамеченными, поскольку участие Катара в спорте помогает ему избежать пристального внимания к плачевному послужному списку в области прав человека.

Мы не выступаем категорически против дальнейшего участия в английском футболе связанных с государствами зарубежных финансовых консорциумов, будь то в «Тоттенхэме» или где-либо еще, но Премьер-лига должна в ускоренном порядке обновить свои правила приобретения клубов, чтобы гарантировать, что они согласуются с правами человека, а не поддерживают открытое приглашение к отбеливанию репутации через спорт», – сказал директор «Международной амнистии» по экономическим вопросам Питер Франкенталь.

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9 комментариев

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Roman Pavlenko
Как то это всё лицемерно выглядит...
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barsiksimba
Ответ Ultimate7
Никто не знает, а на какие шиши живут эти "правозащитники"? По факту являясь лоббистскими организациями.
Взносы. Донаты. На пиво.
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d.xoxlov
Ответ Ultimate7
Никто не знает, а на какие шиши живут эти "правозащитники"? По факту являясь лоббистскими организациями.
И что в их заявлении значит "наши клубы"?
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mediaboss22
почему либеральные демократические организации, так топящие за свободу , позволяют себе высказывания, которые предполагают как раз таки ограничения свобод? почему АПЛ что-то им должна? почему АПЛ необходимо что-то ужесточить? как же принципы частной собственности? владение , распоряжение , пользования ? если Леви решили продать этот актив , а у покупателя деньги заработаны честно (думаю у катарцев с этим точно нет проблем) - то какие могут быть ограничения?
+7
-3
+4
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Niko [Ars]
И снова "демократы" решают кому что можно, а кому - нельзя
Кто достойный и правильный для покупки клубов, а кто - нет
+10
-4
+6
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Evgeny Trifonov
Почему американцы тогда скупают клубы по всему миру?
+10
-7
+3
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Ultimate7
Никто не знает, а на какие шиши живут эти "правозащитники"? По факту являясь лоббистскими организациями.
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-7
+25
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Olympiq
Лучше бы призвали ужесточить правила покупки игроков для английских клубов, так было бы интереснее. А то все что блестит на футбольном горизонте подхватывают клубы апл
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Evil_Alastar
Не хочу их расстраивать, но всем плевать. Для бизнеса нет ничего важнее денег. 🙂🙂
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