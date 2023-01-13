Amnesty International призвала АПЛ ужесточить правила покупки клубов на фоне интереса Катара к «Тоттенхэму»: «Нарушители прав человека не должны отбеливать репутацию через спорт»

Amnesty International призвала ужесточить правила покупки клубов.

Международная неправительственная организация, занимающаяся защитой прав человека, сделал заявление на фоне новости о том, что катарские владельцы « » могут заплатить до 1 млрд фунтов за 25% акций « ».

В Amnesty International назвали «тревожным сигналом» для лиги подобные сообщения, а также заявили, что любые катарские инвестиции в клуб станут отбеливанием репутации через спорт.

«Независимо от того, подтвердятся ли сообщения про переговоры и действительно ли они приведут к чему-либо, это еще один тревожный сигнал для английской Премьер-лиги, говорящий о том, что нужно навести порядок в том, что касается хозяев наших клубов.

Мы говорили до, во время и после чрезвычайно спорной покупки « » Саудовской Аравией, что АПЛ необходимо значительно ужесточить правила владения клубами, чтобы те, кто причастен к нарушениям прав человека, не могли купить клуб и войти в английский футбол и использовать его для отбеливания репутации.

Как мы знаем по , Катар активно использует спорт для изменения своего имиджа на международной арене, и возможное участие Катара в жизни «Тоттенхэма» следует рассматривать в этом контексте – как потенциальное отбеливание репутации.

Поскольку власти Катара купаются в лучах славы «лучшего в истории» чемпионата мира по футболу, существует опасность, что ограниченные реформы в отношении прав трудящихся-мигрантов быстро сойдут на нет, а репрессии в отношении представителей ЛГБТК+ останутся незамеченными, поскольку участие Катара в спорте помогает ему избежать пристального внимания к плачевному послужному списку в области прав человека.

Мы не выступаем категорически против дальнейшего участия в английском футболе связанных с государствами зарубежных финансовых консорциумов, будь то в « » или где-либо еще, но Премьер-лига должна в ускоренном порядке обновить свои правила приобретения клубов, чтобы гарантировать, что они согласуются с правами человека, а не поддерживают открытое приглашение к отбеливанию репутации через спорт», – сказал директор «Международной амнистии» по экономическим вопросам Питер Франкенталь.