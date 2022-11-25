Мэр Лондона о запрете повязок One Love: «Зол на ФИФА. Она слаба в вопросе отстаивания ценностей, ей будет стыдно за свою позицию»

Мэр Лондона раскритиковал за запрет повязок One Love против дискриминации.

«Я так зол на ФИФА за то, что она, по сути, слаба, когда дело доходит до отстаивания наших ценностей. Послушайте, я понимаю, почему в некоторых культурах употребление алкоголя не поощряется. Я не пью, хорошо.

Но для меня есть красная черта, когда речь заходит о том, что люди не могут чествовать то, кто они есть. Думаю, нам следовало бы больше противостоять ФИФА.

Полагаю, ФИФА, оглядываясь назад, будет стыдно за свою позицию. Я говорил то же самое о России. Так что я не непоследователен и не придираюсь к Катару», – сказал Садик Хан в интервью Gaydio.

ФИФА запретила Кейну, Ван Дейку и капитанам еще 4 сборных повязки One Love. Грозили желтой на 1-й секунде

Саутгейт о One Love: «Англия должна быть сосредоточена на матчах. Нас будут критиковать за отсутствие повязки, но нужно просто принять это»