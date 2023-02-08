Компани об обвинениях «Ман Сити»: «Очень скептически отношусь к тем, кто указывает пальцем. Футбольная индустрия – не из тех, кто может себе это позволить»

высказался об обвинениях в адрес «Манчестер Сити».

АПЛ обвинила манчестерский клуб в совершении 115 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

– Может ли это омрачить ваши воспоминания о достижениях в «Манчестер Сити»?

– Я смотрю на все это и закатываю глаза. Несомненно, в мире есть много праведников, которые придут и расскажут, что именно вы сделали не так. Но если каждый посмотрит на себя, то мне кажется, что футбольная индустрия в целом не из тех, кто может слишком много указывать пальцем.

Думаю, у всех вас появится легкая улыбка на лице, если вы узнаете, что такое футбольная индустрия Я очень скептически отношусь к тем, кто начинает указывать пальцем.

Делайте все возможное для себя, старайтесь постоянно совершенствоваться. Я немного скептически отношусь к тому, что указывать пальцем начинают с такой легкостью.

Если честно, матчи помогают мне, потому что времени изучить вопрос или почувствовать эмоции в связи с происходящим у меня нет, – сказал бывший капитан «Манчестер Сити», который сейчас тренирует « ».

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

Гвардиола обещал сразу уйти из «Сити», если от него скроют махинации. И вот новое дело