Компани об обвинениях «Ман Сити»: «Очень скептически отношусь к тем, кто указывает пальцем. Футбольная индустрия – не из тех, кто может себе это позволить»

Теги Венсан Компани Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес Бернли чемпионшип финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Венсан Компани высказался об обвинениях в адрес «Манчестер Сити».

АПЛ обвинила манчестерский клуб в совершении 115 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

– Может ли это омрачить ваши воспоминания о достижениях в «Манчестер Сити»?

– Я смотрю на все это и закатываю глаза. Несомненно, в мире есть много праведников, которые придут и расскажут, что именно вы сделали не так. Но если каждый посмотрит на себя, то мне кажется, что футбольная индустрия в целом не из тех, кто может слишком много указывать пальцем.

Думаю, у всех вас появится легкая улыбка на лице, если вы узнаете, что такое футбольная индустрия  Я очень скептически отношусь к тем, кто начинает указывать пальцем.

Делайте все возможное для себя, старайтесь постоянно совершенствоваться. Я немного скептически отношусь к тому, что указывать пальцем начинают с такой легкостью.

Если честно, матчи помогают мне, потому что времени изучить вопрос или почувствовать эмоции в связи с происходящим у меня нет, – сказал бывший капитан «Манчестер Сити», который сейчас тренирует «Бернли».

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17 комментариев

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BeastI666I
Ответ Заяцволк
Именно это да, придумал я. Но смысл один и тот же - он придумал отмаз, которым можно оправдать любой произвол, ну по его мнению )
пример неудачный абсолютно. он говорит совсем другое. он по сути цитирует Путина, что в чужом глазу соринку замечают... он намекает на топ 6, которые это все раздули...
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DolJun
Ответ ljolik888
Челси отдыхает !
а при чем тут клуб без долгов, алексей??
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DolJun
компани уже должен потирать руки, ведь если сити вернется в шип - физрук явно сбежит с тонущего корабля, а спасать позовут венсана
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Заяцволк
Ответ BeastI666I
не скажет. потому что это ты придумал все...
Именно это да, придумал я. Но смысл один и тот же - он придумал отмаз, которым можно оправдать любой произвол, ну по его мнению )
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Андрей Andrey
Через день! да я вообще в Сити никогда не играл.😂😂
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ljolik888
Ответ BeastI666I
и Абрамович тоже отдыхает.
Это было светлое пятно в их истории
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QWertY
Вот кто будет поднимать Сити из Нон Лиги)
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BeastI666I
Ответ ljolik888
Челси отдыхает !
и Абрамович тоже отдыхает.
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BeastI666I
Ответ Дияр Анетов
Допустим мешкоподобные команды не могут указывать пальцем на Сити, но остальных не спонсируют целые государства с помощью фейковых организации, так что аргумент слабый
а пальцем указывают как раз команды из ТОП 6... о том и речь.
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Barsa! bolshe chem klub
интересно из сводки МФЦ можно будет узнать о банкротстве Сити?
или лучше следить за информацию с налоговой службы? 🤭😂😂
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BeastI666I
Ответ Заяцволк
Ахха ) Вот представим, берёт судья мяч в руки, закидывает в ворота одной из команд, засчитывает гол. Начнутся возмущения, а этот стыдный скажет "Ну а что, это футбольная индустрия, нельзя указывать пальцем, всё нормально" ))
не скажет. потому что это ты придумал все...
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Заяцволк
Ахха ) Вот представим, берёт судья мяч в руки, закидывает в ворота одной из команд, засчитывает гол. Начнутся возмущения, а этот стыдный скажет "Ну а что, это футбольная индустрия, нельзя указывать пальцем, всё нормально" ))
+1
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Дияр Анетов
Допустим мешкоподобные команды не могут указывать пальцем на Сити, но остальных не спонсируют целые государства с помощью фейковых организации, так что аргумент слабый
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porosenochek
АПЛ 115 х 👉 МанСити
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БолельщикСоСтажем
Помню как он положил издалека и «сити» выиграл чемпионат
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S1rAlex
Красиво соскочил))
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ljolik888
Челси отдыхает !
+6
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