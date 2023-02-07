Стало известно, что в «Манчестер Сити» думают о будущем в клубе.

Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

После этого многие вспомнили о словах Пепа Гвардиолы, произнесенных в мае 2022 года. Тогда он рассказал, что мог уйти из «Ман Сити» в 2020 году, когда клуб обвиняли в нарушении финансового фэйр-плей.

«Я сказал руководству: «Если вы мне врете, то на следующий день меня не будет в клубе. Я уйду и больше не буду считать вас моими друзьями». Но я смотрю на них и верю им на 100 процентов с первого дня работы в «Манчестер Сити». Поэтому я готов защищать клуб. Я верю в каждое слово, которое я когда-либо говорил на пресс-конференции, даже если кто-то мне не верит», – сказал тогда Гвардиола.

Как пишет The Athletic, в «Ман Сити» растет ощущение, что Гвардиолы уже не будет в клубе в тот момент, когда на него смогут наложить какие-либо санкции за финансовые нарушения.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан