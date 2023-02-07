В «Ман Сити» ожидают, что Гвардиола уже уйдет, когда клуб смогут наказать за финансовые нарушения

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Пеп Гвардиола финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Стало известно, что в «Манчестер Сити» думают о будущем Пепа Гвардиолы в клубе.

Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

После этого многие вспомнили о словах Пепа Гвардиолы, произнесенных в мае 2022 года. Тогда он рассказал, что мог уйти из «Ман Сити» в 2020 году, когда клуб обвиняли в нарушении финансового фэйр-плей.

«Я сказал руководству: «Если вы мне врете, то на следующий день меня не будет в клубе. Я уйду и больше не буду считать вас моими друзьями». Но я смотрю на них и верю им на 100 процентов с первого дня работы в «Манчестер Сити». Поэтому я готов защищать клуб. Я верю в каждое слово, которое я когда-либо говорил на пресс-конференции, даже если кто-то мне не верит», – сказал тогда Гвардиола.

Как пишет The Athletic, в «Ман Сити» растет ощущение, что Гвардиолы уже не будет в клубе в тот момент, когда на него смогут наложить какие-либо санкции за финансовые нарушения.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

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107 комментариев

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Михаил Пырнэу
Ответ А.В. Бубнов
А ты проснись
А я и не спал, смотрел как последние 6 лет МС с Гвардиолой вертел на детородном органе весь АПЛ, да ещё как вертел
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.ru
Ответ Михаил Пырнэу
Наконец-то у остальных появится шанс что-то выиграть, да?)
конечно...
в принципе, Гвардиола это самое лучшее что случилось с английским футболом за последние годы...
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А.В. Бубнов
Ответ Михаил Пырнэу
А какой конкретно из титулов они купили и как ты своим гениальным умом это понял?
А ты проснись
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Stas Nadtochy
Ответ TravenS
Совсем плохо с экономикой? И кстати, Сити купил за 75м Холланда, а Челси за 70 Мудрика (а бонусы зависят от трофеев), плюс ещё и зп наверняка больше у норвежца (узнал, 350к в неделю против 100к). Про твоё знание ффп молчу, понятно, что его нет
Давай, знаток ффп расскажи мне про экономику. Челси потратил за последние 2 окна 611 млн против 150 млн у Сити. Или у тебя совсем плохо с математикой? Холланд куплен за чистые 75, которые он отрабатывает сполна, уже являясь лучшим бомбардиром АПЛ с 25 голами, когда Михайло куплен за 70+30 = 100. Эти 30 млн все равно будут выплачены рано или поздно Шахтеру, так что вычитать их из стоимости - некорректно. Пока что он не показывает ничего для соответствия хотя бы половине уплаченных денег.
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Михаил Пырнэу
Ответ А.В. Бубнов
Лучший тренер в истории АПЛ по купленным титулам, и это за 6 лет!
А какой конкретно из титулов они купили и как ты своим гениальным умом это понял?
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Михаил Пырнэу
Ответ .ru
В «Ман Сити» ожидают, что Гвардиола уже уйдет... и клуб вернётся на привычные позиции крепкого середняка
Наконец-то у остальных появится шанс что-то выиграть, да?)
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Petr Tcoi
Ответ Иван Рыбаков
Какой клуб мог бы возглавить?
Лацио )
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.ru
Ответ JBa
привычные для твоей мамки? Сити обитает наверху уже более десяти лет. ты, наверное, с мю перепутал
нет, просто я ещё Ноттингем Форрест в еврокубках помню...
ну а следить за языком похоже в последние десять лет никого не учат...
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SergioRamos92
Ответ Vinnipukh Vinni
Не помню, чтобы он такие обещания давал. Ну если давал, то останется действительно вариант с ПСЖ или работа "для души" (10 млн - это ведь не деньги ))) Может быть, станет тренером сборной.
В Англии я всегда буду тренером «Манчестер Сити». Если я уйду и клуб позднее захочет вернуть меня, то я вернусь. Не собираюсь работать с другими клубами в Англии», — приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на TeleFootball слова Гвардиолы
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Михаил Пырнэу
Ответ Пенс
Это же до чего этот гений довёл Сити, что столько пришлось влаживать ради победы в АПЛ. Если бы не его хотелки на миллиард, то может и не попались. А теперь первый за дверь :( Лучший за работой, что сказать.
Кто-то при бОльших тратах и до такого не дотягивает
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Glukinho
Правильнный заголовок: В Манчестер Сити ожидают, когда Гвардиола уже уйдет.
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SergioRamos92
Ответ Vinnipukh Vinni
Не помню, чтобы он такие обещания давал. Ну если давал, то останется действительно вариант с ПСЖ или работа "для души" (10 млн - это ведь не деньги ))) Может быть, станет тренером сборной.
Для нас с тобой 10 млн это деньги
А для Пепа это не самая крупная сумма,с учетом того что шейхи ему платят 30 млн с чем то,
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Krauvec Cool
Ответ А.В. Бубнов
Снова ты о своей жизни делишься, Чемпион Московской Олимпиады. Уж постеснялся бы...
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Диер Ташкент
правильно. Пеп то в чем виноват, он ведь наёмник, с фига ли ему возиться с сити в чемпионшипе
Теперь остаётся только Псжо где можно выклянчить несколько миллиардов на трансферы. А после уже пенсия на пляжах Каталонии
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Плакса Джон ушел налево
Жду дерби манчестерское в нон лиге Сити с Юнайтед оф Манчестер
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SergScouser
Ответ Диер Ташкент
правильно. Пеп то в чем виноват, он ведь наёмник, с фига ли ему возиться с сити в чемпионшипе
Он прекрасно знал, что Сити всеми способами обходит ФФП.
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Никита Китаев
Ответ rej1sta
Главное плюсиков собрать, а какой бред писать уже неважно
ну такой бред писать это осознанно идти на минусики)
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Greenalem
Ответ Rick Sorkin
Вода мокрая
вода бывает и твердой и газообразной
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Gren Nox
Пусть уходит, ловить в этом клубе нечего.
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Mikel Dominator Arteta
Пока платили левое бабло было норм, а как оказалось, что это нечестно заработанные деньги клуба и это выходит наружу, так сразу ливает. Л — лицемер.
+2
-2
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!Sc@ryClown!
отстаньте от лучшего клуба в истории Англии,явно не хотят что МС выиграл еще одну АПЛ.
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JBa
Ответ .ru
В «Ман Сити» ожидают, что Гвардиола уже уйдет... и клуб вернётся на привычные позиции крепкого середняка
привычные для твоей мамки?

Сити обитает наверху уже более десяти лет. ты, наверное, с мю перепутал
+1
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Контрольный выстрел
Ответ Бухгалтер2021
вот и посмотрим насколько топовый
Топовые тренеры работают в топовых клубах, что логично. Так можно и Холланда/Месси/Левандовски послать в Урал и посмотреть сколько
забьют.
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Моё Моя
Пепка без миллиардных вложений нулина.
+1
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Vinnipukh Vinni
Ответ SergioRamos92
Пеп вроде как то говорил что кроме Сити никакой другой клуб в Англии тренировать не будет,с другой стороны смысл ему в этом,в Англии он выиграл все,именно английские трофеи А насчет денег хз,все таки денег лишних не бывает
Не помню, чтобы он такие обещания давал. Ну если давал, то останется действительно вариант с ПСЖ или работа "для души" (10 млн - это ведь не деньги ))) Может быть, станет тренером сборной.
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