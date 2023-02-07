В «Ман Сити» ожидают, что Гвардиола уже уйдет, когда клуб смогут наказать за финансовые нарушения
Стало известно, что в «Манчестер Сити» думают о будущем Пепа Гвардиолы в клубе.
Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.
После этого многие вспомнили о словах Пепа Гвардиолы, произнесенных в мае 2022 года. Тогда он рассказал, что мог уйти из «Ман Сити» в 2020 году, когда клуб обвиняли в нарушении финансового фэйр-плей.
«Я сказал руководству: «Если вы мне врете, то на следующий день меня не будет в клубе. Я уйду и больше не буду считать вас моими друзьями». Но я смотрю на них и верю им на 100 процентов с первого дня работы в «Манчестер Сити». Поэтому я готов защищать клуб. Я верю в каждое слово, которое я когда-либо говорил на пресс-конференции, даже если кто-то мне не верит», – сказал тогда Гвардиола.
Как пишет The Athletic, в «Ман Сити» растет ощущение, что Гвардиолы уже не будет в клубе в тот момент, когда на него смогут наложить какие-либо санкции за финансовые нарушения.
АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан
в принципе, Гвардиола это самое лучшее что случилось с английским футболом за последние годы...
ну а следить за языком похоже в последние десять лет никого не учат...
А для Пепа это не самая крупная сумма,с учетом того что шейхи ему платят 30 млн с чем то,
Сити обитает наверху уже более десяти лет. ты, наверное, с мю перепутал
забьют.