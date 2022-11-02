Миодраг Божович: «Немцы ####### россиян. Вы болеете за тех, кто разрушил «Локомотив». А я всегда желаю добра России»

высказался о приглашении немецких тренеров в российские клубы.

«Вы, русские, любите немцев. Теперь послушайте меня: я – черногорец, серб, почти русский. Вы очень любите немцев, а я всегда желаю добра вашей стране.

Когда я возглавлял «Локомотив», команда сначала была на 12-м месте, а потом со мной дошла до второго. Я вывел команду в финал Кубка России.

Я – черногорец, но вам наплевать на это, вы, россияне, болеете за немцев, которые натворили полный бардак в – разрушили команду. И вы еще молчите?

Я люблю Россию! Эти немцы вас ####### (обманули). И вы молчите после этого. Я проделал большую работу в России. Недооцениваете меня!» – сказал бывший главный тренер команд .