Магкеев о словах Баринова про то, что игрокам «Локо» «до #####»: «Его мнение. Он не маленький мальчик, должен отдавать отчет в том, что, как и где говорит»

недоволен недавним интервью капитана «Локомотива» .

В середине октября, отвечая на вопрос об отношении игроков «Локомотива» к неудачным результатам, Баринов сказал: «Такое ощущение, что некоторым до #####».

– Баринов говорил: ощущение, что некоторым игрокам до фонаря на происходящее.

– Это его мнение. Возможно, он говорил на эмоциях... Но на его месте я бы оставил такие мысли для разговора внутри коллектива. Мы обсуждали это с Барой, но подробности не раскрою. Они останутся между нами.

– То есть ты бы такое интервью не дал.

– Дима не маленький мальчик. Он капитан «Локомотива», который несет ответственность за свои слова и должен отдавать отчет в том, что, как и где говорит. Не сомневаюсь, он все прекрасно понимает. Что касается меня, то да, я бы поступил по-другому, – сказал защитник .

«Некоторым как будто до #####». Могучий русский язык в интервью Баринова о зоне стыков