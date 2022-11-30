Кукуян – Захаряну во время матча с «Локо»: «Арсен, тебе, #####, 15 лет, а мне 40. Я тебя оберегаю, ты как этот падаешь. Играй в футбол»
РФС опубликовал переговоры судей на матче между «Динамо» и «Локомотивом» (3:1).
Главным арбитром матча 14-го тура Мир РПЛ между московскими клубами был Павел Кукуян.
В видео попал эпизод, где слышно, как судья общается с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.
«Заха! Зах, ты же знаешь, это фолы. Для чего? Я тебя отправлю сейчас за бровку гетры поправлять. Арсен, сюда иди. Выйди за бровку, приведи в порядок гетры. Выйди за бровку. Я сейчас тебе желтую дам. Опусти гетры.
Арсен, тебе, #####, 15 лет, а мне 40. Играй в футбол. Я тебя оберегаю, ты как этот падаешь», – сказал Кукуян футболисту.
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