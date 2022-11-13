Баринов о словах, что игрокам «Локо» «до #####»: «Захотел и сказал. В итоге я оказался прав. Разбирающиеся в футболе поняли»

прокомментировал резонанс вокруг критики им партнеров по команде.

Ранее Баринов раскритиковал игроков «Локомотива» за недостаточную самоотдачу, сказав: «Такое ощущение, что некоторым до #####».

– По поводу слов про недостаточную самоотдачу партнеров. Кто-то тебя критиковал, кто-то, наоборот, поддержал. Как-то внутри обсуждали эту тему с ребятами? И дошел ли твой посыл до тех, к кому ты обращался?

– Я это сказал после игры с «Торпедо». Прошло время, и оказалось, что я прав. Я не пытался это до кого-то донести, а просто высказал свое личное мнение. А что касается критики, на самом деле, я ни одного человека не встретил, который бы мне по этой ситуации что-то высказал.

– Там скорее были разговоры о том, что это не нужно выносить в публичную плоскость, а надо обсуждать внутри.

– Можно подвести к тому, что в итоге я оказался прав. Тяжело людям доносить, когда им говоришь, говоришь, а они не понимают. Получилось так, что я сказал это в прессе, и все стало на свои места, когда прошло некоторое время.

А критиковать всегда будут. Кому-то мы нравимся, кому-то мы не нравимся. Поэтому я к такому спокойно отношусь. Помню, приехал домой после игры с «Торпедо», и этот момент на обсуждали. Николай Николаевич Писарев в студии сидел и сказал: «Я полностью Бару поддерживаю». Это все равно приятно, когда такой человек говорит слова поддержки. Понимаю, что мы с ним в сборной работаем, но он мой посыл понял.

И понимающие и разбирающиеся в футболе люди тоже поняли. Некоторые заявили, что на моем месте бы так не сказали. Я захотел и сказал, – сказал полузащитник .

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