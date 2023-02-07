Полиция идентифицировала болельщиков «Атлетико», повесивших куклу Винисиуса на мосту. Ими оказались 6 членов ультраправого объединения фанатов

Полиция идентифицировала фанатов «Атлетико», повесивших на мосту куклу .

Напомним, перед матчем между « » и « » в 1/4 финала Кубка Испании болельщики «матрасников» разместили на одном из мостов баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также повесили куклу, одетую в футболку «Реала» с 20-м номером. Под ним выступает Винисиус.

Как сообщает El Confidencial, полиция идентифицировала людей, участвовавших в этой акции. Ими оказались 6 членов ультраправого объединения фанатов «Атлетико». Некоторые из них были причастны к убийству болельщика «Депортиво» в 2014 году.

Правоохранительные органы собрали доказательства и свидетельские показания, которые указывают на причастность этих людей к акции на мосту. Им предъявят обвинения в преступлении на почве ненависти.