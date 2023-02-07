Полиция идентифицировала болельщиков «Атлетико», повесивших куклу Винисиуса на мосту. Ими оказались 6 членов ультраправого объединения фанатов

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор Футбол

Полиция идентифицировала фанатов «Атлетико», повесивших на мосту куклу Винисиуса Жуниора

Напомним, перед матчем между «Реалом» и «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании болельщики «матрасников» разместили на одном из мостов баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также повесили куклу, одетую в футболку «Реала» с 20-м номером. Под ним выступает Винисиус.

Как сообщает El Confidencial, полиция идентифицировала людей, участвовавших в этой акции. Ими оказались 6 членов ультраправого объединения фанатов «Атлетико». Некоторые из них были причастны к убийству болельщика «Депортиво» в 2014 году. 

Правоохранительные органы собрали доказательства и свидетельские показания, которые указывают на причастность этих людей к акции на мосту. Им предъявят обвинения в преступлении на почве ненависти.

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22 комментария

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Vitto
Ответ Dmitriy6354
С людьми, которые замешаны в убийстве человека!? Да уж...
Ну следаки/прокуроры еще и не такое могут приплести.
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6tspey7tb5
Ответ Dmitriy6354
Ты про Лапорту!?
Ты на Путина подписан, он тоже спортсмен ? Статистика есть на спортсе?
0
0
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GuruFutbola
Ответ Dmitriy6354
Уж лучше перед ригоберкой
Перед всеми
0
-1
-1
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Ekselenets
Ответ GuruFutbola
Всех не пересажаете, в испании все угорают над этим клоуном)
Комментарий удален
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Тен мать его Хаг
Ответ Dmitriy6354
Рычаги тянет... А он говорит, что над кем-то ещё смеяться нужно. Вот видно. Второй сезон подряд ЛЕ.)))
Я говорю, зачем дядь Лапорту к новости про Вини приплел? Делать нечего?
+2
0
+2
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Dmitriy6354
Ответ GuruFutbola
Извинись
Уж лучше перед ригоберкой
0
-2
-2
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Dmitriy6354
Ответ Тен мать его Хаг
Лапорта то тебя как обидел? Оставьте дядьку
Рычаги тянет... А он говорит, что над кем-то ещё смеяться нужно. Вот видно. Второй сезон подряд ЛЕ.)))
0
-2
-2
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GuruFutbola
Ответ Dmitriy6354
Комментарий удален модератором
Извинись
0
0
0
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Пако
Фаланга ещё жива?
+1
0
+1
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Тен мать его Хаг
Ответ Dmitriy6354
Ты про Лапорту!?
Лапорта то тебя как обидел? Оставьте дядьку
+4
0
+4
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Dmitriy6354
Ответ GuruFutbola
Загугли вначале что это, прежде чем пихать куда не надо
Комментарий удален
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GuruFutbola
Ответ Dmitriy6354
Постиронично)))
Загугли вначале что это, прежде чем пихать куда не надо
0
0
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Dmitriy6354
Ответ Pavel Harriss
не стоит этому гнутому отвечать. там все печально
У него перенасыщенность от ЛЕ. Кто-то "случайно" выиграл, а кому-то газон не понравился)))
+1
-2
-1
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Pavel Harriss
Ответ Dmitriy6354
Комментарий удален модератором
не стоит этому гнутому отвечать. там все печально
+1
-1
0
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Dmitriy6354
Ответ GuruFutbola
Самокритично)
Постиронично)))
0
-1
-1
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GuruFutbola
Ответ Dmitriy6354
Комментарий удален модератором
Самокритично)
0
-3
-3
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Dmitriy6354
Ответ GuruFutbola
Новость прочти
Комментарий удален
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mr kovalsky
Ригоберка банду завел
+15
-5
+10
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GuruFutbola
Ответ Dmitriy6354
Ты про Лапорту!?
Новость прочти
+1
-7
-6
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Momos
А чего полиция вообще тратило деньги налогоплательщиков на поиски? Повесили то куклу, а не человека. Какое тут преступление?
+1
-6
-5
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Dmitriy6354
Ответ GuruFutbola
Всех не пересажаете, в испании все угорают над этим клоуном)
Ты про Лапорту!?
+11
-6
+5
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Dmitriy6354
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
С людьми, которые замешаны в убийстве человека!? Да уж...
+2
-2
0
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GuruFutbola
Всех не пересажаете, в испании все угорают над этим клоуном)
+2
-10
-8
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
если бы не Винни, висяк с 2014 года так и не был бы раскрыт
+3
-4
-1
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален
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