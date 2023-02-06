Ла Лига расследует расизм в адрес Винисиуса в матче с «Мальоркой». Фанатов просят помочь установить личность виновного
Ла Лига рассмотрит инцидент с расистскими выкриками в адрес Винисиуса.
Во время матча 20-го тура Ла Лиги «Мальорка» – «Реал» (1:0) один из фанатов «Мальорки» крикнул в адрес вингера «Мадрида»: «Ты ###### обезьяна!»
Ла Лига просит помощи болельщиков, которые находились на стадионе, чтобы собрать больше свидетельств, с помощью которых можно было бы установить личность виновного в этих расистских выкриках.
Это уже не первый подобный инцидент с Винисиусом на стадионе «Мальорки». В прошлом году местные фанаты кричали бразильцу: «Иди бананы собирай».
«Учитывая события, произошедшие в матче «Мальорка» – «Реал», в котором в очередной раз были замечены недопустимые расистские оскорбления в адрес игрока «Мадрида» Винисиуса, Ла Лига использует все имеющиеся в ее распоряжении технические средства и работает с «Мальоркой» над установлением виновных с целью принятия соответствующих юридических мер.
Кроме того, чтобы ускорить идентификацию, Ла Лига создала электронный адрес, чтобы болельщики, у которых есть изображения или любые указания на личность виновных, могли связаться с нами и предоставить необходимую информацию для подачи соответствующих жалоб
Ла Лига решительно осуждает произошедшее и, как и в предыдущих случаях, подаст необходимые жалобы и продолжит бороться в рамках своей компетенции против любого вида расистских действий, поведения или инцидентов.
Ла Лига уже много лет борется с подобным поведением и пропагандирует позитивные ценности спорта не только на поле, но и за его пределами», – говорится в заявлении лиги.
После того как вся необходимая информация будет собрана, Ла Лига подаст три жалобы. Первую – в Комиссию по борьбе с насилием, вторую – в Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), третью – в суд.
Фанаты «Мальорки» оскорбляли Винисиуса, называя балаболом и тупицей после матча
Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме
Вот же грязный мелкий провокатор, тьфу тля
О, времена, о, нравы...
"Ведите себя как белые люди, а не как дикари.Что вы делаете? Посмотрите на себя.Как вы себя ведете? Мы не хотим свободу и искронения расизма через позор, мы хотим все вернуть с достоинством"
Винисиус наверное не знает, что за Испанию играл Сенна, и все его уважали.
Расизм в головах прежде всего у цветного населения.
Помню новость была когда Реал играл с аутсайдером Ла Лиги то Винисус одному игроку сказал что всеравно вы вылетите из Ла Лиги-мерзкое поведение