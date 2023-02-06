Ла Лига расследует расизм в адрес Винисиуса в матче с «Мальоркой». Фанатов просят помочь установить личность виновного

Ла Лига рассмотрит инцидент с расистскими выкриками в адрес Винисиуса.

Во время матча 20-го тура Ла Лиги « » – «Реал» (1:0) один из фанатов «Мальорки» крикнул в адрес вингера «Мадрида»: «Ты ###### обезьяна!»

Ла Лига просит помощи болельщиков, которые находились на стадионе, чтобы собрать больше свидетельств, с помощью которых можно было бы установить личность виновного в этих расистских выкриках.

Это уже не первый подобный инцидент с на стадионе «Мальорки». В прошлом году местные фанаты кричали бразильцу: «Иди бананы собирай».

«Учитывая события, произошедшие в матче «Мальорка» – «Реал», в котором в очередной раз были замечены недопустимые расистские оскорбления в адрес игрока « » Винисиуса, использует все имеющиеся в ее распоряжении технические средства и работает с «Мальоркой» над установлением виновных с целью принятия соответствующих юридических мер.

Кроме того, чтобы ускорить идентификацию, Ла Лига создала электронный адрес, чтобы болельщики, у которых есть изображения или любые указания на личность виновных, могли связаться с нами и предоставить необходимую информацию для подачи соответствующих жалоб

Ла Лига решительно осуждает произошедшее и, как и в предыдущих случаях, подаст необходимые жалобы и продолжит бороться в рамках своей компетенции против любого вида расистских действий, поведения или инцидентов.

Ла Лига уже много лет борется с подобным поведением и пропагандирует позитивные ценности спорта не только на поле, но и за его пределами», – говорится в заявлении лиги.

После того как вся необходимая информация будет собрана, Ла Лига подаст три жалобы. Первую – в Комиссию по борьбе с насилием, вторую – в Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), третью – в суд.

Фанаты «Мальорки» оскорбляли Винисиуса, называя балаболом и тупицей после матча

Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме