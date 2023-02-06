Ла Лига расследует расизм в адрес Винисиуса в матче с «Мальоркой». Фанатов просят помочь установить личность виновного

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига происшествия болельщики Федерация футбола Испании Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Ла Лига рассмотрит инцидент с расистскими выкриками в адрес Винисиуса.

Во время матча 20-го тура Ла Лиги «Мальорка» – «Реал» (1:0) один из фанатов «Мальорки» крикнул в адрес вингера «Мадрида»: «Ты ###### обезьяна!»

Ла Лига просит помощи болельщиков, которые находились на стадионе, чтобы собрать больше свидетельств, с помощью которых можно было бы установить личность виновного в этих расистских выкриках.

Это уже не первый подобный инцидент с Винисиусом на стадионе «Мальорки». В прошлом году местные фанаты кричали бразильцу: «Иди бананы собирай».

«Учитывая события, произошедшие в матче «Мальорка» – «Реал», в котором в очередной раз были замечены недопустимые расистские оскорбления в адрес игрока «Мадрида» Винисиуса, Ла Лига использует все имеющиеся в ее распоряжении технические средства и работает с «Мальоркой» над установлением виновных с целью принятия соответствующих юридических мер.

Кроме того, чтобы ускорить идентификацию, Ла Лига создала электронный адрес, чтобы болельщики, у которых есть изображения или любые указания на личность виновных, могли связаться с нами и предоставить необходимую информацию для подачи соответствующих жалоб

Ла Лига решительно осуждает произошедшее и, как и в предыдущих случаях, подаст необходимые жалобы и продолжит бороться в рамках своей компетенции против любого вида расистских действий, поведения или инцидентов.

Ла Лига уже много лет борется с подобным поведением и пропагандирует позитивные ценности спорта не только на поле, но и за его пределами», – говорится в заявлении лиги.

После того как вся необходимая информация будет собрана, Ла Лига подаст три жалобы. Первую – в Комиссию по борьбе с насилием, вторую – в Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), третью – в суд.

Фанаты «Мальорки» оскорбляли Винисиуса, называя балаболом и тупицей после матча

Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме

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30 комментариев

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Bigbadaboom
Ответ llolishe
Почему провокатора Винисуса не дисквнут ,а фаната оскорбившего его -штрафанут? Помню новость была когда Реал играл с аутсайдером Ла Лиги то Винисус одному игроку сказал что всеравно вы вылетите из Ла Лиги-мерзкое поведение
Тот его ударил, ониему в ответ вы вылетаете, что мерзкого?
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bullFrog
Ответ llolishe
Почему провокатора Винисуса не дисквнут ,а фаната оскорбившего его -штрафанут? Помню новость была когда Реал играл с аутсайдером Ла Лиги то Винисус одному игроку сказал что всеравно вы вылетите из Ла Лиги-мерзкое поведение
Ого, сказал, что вылетят? Ничего себе. Ну просто террорист. За такое нужно не просто макакой обозвать, а избить ещё. Да, 🤡?
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бек саидов
Да да , найдите этого болельщика, посадите, чтобы послужил уроком для других. А этот необразованный пусть дальше провоцирует и издевается над болельщиками, над более слабыми клубами , а все остальные пусть молча будут терпеть этого недофутболиста.
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Гегенпрессинг Рангника
Помогаю установить виновного: играет за Реал, чёрный + провокатор
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Akab01
Ответ СуперНегр228
Почему все расисткие скандалы в последние месяцы происходит именно с Винисиусом? Может дело в нем?
Может потому что он дриблер, и обводя защитника это считают оскорблением и ломают его?
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VuNePonimaete
За первые 20 туров Ла Лиги на Винисиусе сфолили 79 раз (наибольший показатель в чемпионате). Так много на игроке "Мадрида" в ходе первых 20-ти матчей лиги не фолили почти 20 лет.

Вот же грязный мелкий провокатор, тьфу тля
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v.belorussky
То есть предлагают фанатам стать стукaчами и заложить одного из своих же?

О, времена, о, нравы...
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Нефанатик
Ожидаемо. Отличная тактика у танцора, свою убогую игру скрывать под обвинениями о расизме. Это потому что он единственный темнокожий в команде. Вот были бы в Реале еще такие, был бы тот же Камавинга, Алаба, Рюдигер или Тчуамени темнокожими, их бы тоже травили на расовой почве... как же он жалок.
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danik 258808
Ответ llolishe
Почему провокатора Винисуса не дисквнут ,а фаната оскорбившего его -штрафанут? Помню новость была когда Реал играл с аутсайдером Ла Лиги то Винисус одному игроку сказал что всеравно вы вылетите из Ла Лиги-мерзкое поведение
ну кто кричал тупица, не наказывают ведь, тут чел явно перегнул уже, поэтому по справедливости надо ждать штраф как минимум
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Церебральный Сортировщик
Мчк это новое определение фк барселона?) В сфере активации заветных рычагов и распродажи половины возможных активов, очень верная аббревиатура))))
«Меньше, чем клуб» — это же древний слоган, разве нет? Как и «Вискас эль Барса».
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90 Minutes
Ответ СуперНегр228
Почему все расисткие скандалы в последние месяцы происходит именно с Винисиусом? Может дело в нем?
Он провокатор номер один!!!
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90 Minutes
Ответ Dmitrii K.
Правильное решение. Отстранить пожизненно от матчей. Негра назвал черным с трибун. А черным могут называть только черные. И черному указывать могут только черные. Если не черный, то расист.
Ничего не понял....
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ДЖИН
Пхахахахахахха
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90 Minutes
Ответ llolishe
Почему провокатора Винисуса не дисквнут ,а фаната оскорбившего его -штрафанут? Помню новость была когда Реал играл с аутсайдером Ла Лиги то Винисус одному игроку сказал что всеравно вы вылетите из Ла Лиги-мерзкое поведение
Худший подлый и мерзкий игрок винисиус, давно таких не видел
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Церебральный Сортировщик
Ответ Mikel Dominator Arteta
Сейчас фанатки мчк начнут загонять про заслуженность расизма.
Мчк это новое определение фк барселона?) В сфере активации заветных рычагов и распродажи половины возможных активов, очень верная аббревиатура))))
+5
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90 Minutes
Ответ Кино Музыка
Очень противно вел себя всю игру.
Все верно. Мерзкий тип он
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А.Э.РАСИМ
Однажды Джеймс Браун сказал цветным.
"Ведите себя как белые люди, а не как дикари.Что вы делаете? Посмотрите на себя.Как вы себя ведете? Мы не хотим свободу и искронения расизма через позор, мы хотим все вернуть с достоинством"

Винисиус наверное не знает, что за Испанию играл Сенна, и все его уважали.
Расизм в головах прежде всего у цветного населения.
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90 Minutes
Ничто не поможет на всех стадионах будут оскорблять винисиуса.
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Кино Музыка
Очень противно вел себя всю игру.
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Arthas M
Ответ llolishe
Почему провокатора Винисуса не дисквнут ,а фаната оскорбившего его -штрафанут? Помню новость была когда Реал играл с аутсайдером Ла Лиги то Винисус одному игроку сказал что всеравно вы вылетите из Ла Лиги-мерзкое поведение
Вы реально думаете,что тот игрок ему ничего не сказал и не сделал?
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llolishe
Почему провокатора Винисуса не дисквнут ,а фаната оскорбившего его -штрафанут?

Помню новость была когда Реал играл с аутсайдером Ла Лиги то Винисус одному игроку сказал что всеравно вы вылетите из Ла Лиги-мерзкое поведение
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Extrim
Ответ Dmitrii K.
Правильное решение. Отстранить пожизненно от матчей. Негра назвал черным с трибун. А черным могут называть только черные. И черному указывать могут только черные. Если не черный, то расист.
вот твое сообщение и есть явное проявление расизма,в новости нет ни слова что то что его обозвали "черным"
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Арни Южный
FanID на них не хватает
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NottinghamForest79
верно
0
-2
-2
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Когда самого Вини накажут. Даже за тоже самый жест который показал Лева, не слова не сказали..
+5
-6
-1
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