Винисиус недоволен судьями и организациями по борьбе с расизмом в Испании. Окружение бразильца считает, что вокруг него специально раздувают скандалы (Relevo)

Винисиус считает судей и организации по борьбе с расизмом источником своих проблем в .

Как утверждает Relevo, и его окружение недовольны работой испанских судей, которые не наказывают игроков других команд за постоянные фолы на бразильце. Также их не устраивает то, как в Испании функционируют организации в борьбе с расизмом.

Футболист считает, что они не справляются со своими обязанностями и не могут искоренить плохое отношение к нему.

Также вингер « » и его окружение критикуют Ла Лигу, которая после каждого случая проявления расизма выпускает заявления, которых недостаточно для прекращения расизма на трибунах.

Кроме того, ближайший круг бразильца полагает, что некоторые медиа специально раздувают скандалы вокруг Винисиуса, искажая факты и лишь разжигая ненависть к игроку.

Отмечается, что все эти проблемы не влияют на отношение Винисиуса к «Реалу». Он любит клуб и не собирается из него уходить. Вингер понимает, что стал целью для нападок со стороны игроков соперника и их болельщиков, и принимает это, но требует справедливого наказания в случае грубостей, и особенно расизма.