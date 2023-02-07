Винисиус недоволен судьями и организациями по борьбе с расизмом в Испании. Окружение бразильца считает, что вокруг него специально раздувают скандалы (Relevo)

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус считает судей и организации по борьбе с расизмом источником своих проблем в Испании.

Как утверждает Relevo, Винисиус и его окружение недовольны работой испанских судей, которые не наказывают игроков других команд за постоянные фолы на бразильце. Также их не устраивает то, как в Испании функционируют организации в борьбе с расизмом.

Футболист считает, что они не справляются со своими обязанностями и не могут искоренить плохое отношение к нему.

Также вингер «Реала» и его окружение критикуют Ла Лигу, которая после каждого случая проявления расизма выпускает заявления, которых недостаточно для прекращения расизма на трибунах.

Кроме того, ближайший круг бразильца полагает, что некоторые медиа специально раздувают скандалы вокруг Винисиуса, искажая факты и лишь разжигая ненависть к игроку.

Отмечается, что все эти проблемы не влияют на отношение Винисиуса к «Реалу». Он любит клуб и не собирается из него уходить. Вингер понимает, что стал целью для нападок со стороны игроков соперника и их болельщиков, и принимает это, но требует справедливого наказания в случае грубостей, и особенно расизма.

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54 комментария

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Kirsan Sumbayev
Аль хиляль уже сделал предложение?
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Андрей Хенто
Если бы Винисиус не отвечал на провокации, сам бы не провоцировал + не взывал бы к судьям, все было бы у него отлично.
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Анвар Масимов
Ответ TJ tigra
такими темпами и ла лига скоро плюнет на мнение Винисиуса. постоянно кричать - все вокруг виноваты... "волки, волки"
ты прав в этом . Даже когда его действительно будут ,,убивать,, судьи на это не будут обращать внимания
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Hong Kil
Ну а кто виноват, что он чорный?! Уж точно не фанаты Мальорки!
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Анвар Масимов
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Лол, Ла лига расследует расизм в адрес Винисиуса, но не расследует его жест, причем прям в лицо судье
и потом говорят , что мадридцев не тащат судьи
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Dovran Annaev
Почему таких проблем нет и никогда не было у Дембеле, Фати, Алекса Бальде, Тчуамени, Ферлана Менди, Родриго, Алабы, Рюдигера и еще сотни темнокожих игроков? Может проблема в самом Винисиусе
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Алексей Шелиховский
если он вызывает отвращение у половины всех любителей футбола - это расизм?
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tnec
Винисиус скоро будет решать трансферные вопросы. Какого тренера назначить
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R Kukhov
Интересно, а он сам то обратил внимание, что темнокожих футболистов в Испании много, а от "расизма" страдает только он.

Вспоминается цитата из к/ф Джентельмены: "ты урод, и ты черный"
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гилберт
Деда Фло, не тупи, продай пока ценник высокий.
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Лол, Ла лига расследует расизм в адрес Винисиуса, но не расследует его жест, причем прям в лицо судье
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Sarumian
..вокруг него специально раздувают скандалы..

По-моему он их сам создаёт и раздувает.
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Okaka
в Ньюкасл за 100 млн
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Добрый Ретроград
Мало на коленках ползали во время BLM-движа)
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Игорь Климов
Этот персонаж - Вини, же начинает раздражать своими претензиями, лучше бы сам меньше всех провоцировал, а играл в футбол.
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Добрый Ретроград
Чтобы прекратить "расизм" им придётся убить всех белых.
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ыеем
Типичный негр 🤣👍🔥
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Дима Ермаков
Всех уволить, сказал Веня и пригласить бразилов в качестве судей, болел и жителей Испании😃😆😂
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Dexter Dallas
Ответ otchim kaloeda
У нас в школе был чувак,как Винисиус..Правоцировал драки,конфликты.. А когда его родителей вызвали... Мама такая -Мой сын не такой яжмать я ж знаю..он беленький и пушистый
У нас такого скинули со слона. Если знаете что это такое. Успокоился после этого
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Vlad
Ответ otchim kaloeda
У нас в школе был чувак,как Винисиус..Правоцировал драки,конфликты.. А когда его родителей вызвали... Мама такая -Мой сын не такой яжмать я ж знаю..он беленький и пушистый
Тут нет матери, но есть папа Карло, который никак не вразумит сына. Выпороть его ремнем.
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Сергей Орлов
Кайри Ирвинг 2.0
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Милчик
О чем он говорит? он что первый темнокожий футболист в Испании? Таких скандалов с ним ранее я никогда не слышал
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Aleksey Yashin
Винисиус судьям и организациям по борьбе с расизмом: У вас никогда не будет столько денег, сколько у меня
+3
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TJ tigra
такими темпами и ла лига скоро плюнет на мнение Винисиуса. постоянно кричать - все вокруг виноваты... "волки, волки"
+4
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Вячеслав Суворов
А в чем проблема? Чемодан, вокзал, Рио деЖонейро.
+5
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