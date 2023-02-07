Анчелотти об инцидентах с Винисиусом: «Это проблема испанского футбола. Он стал жертвой чего-то, что я не понимаю»
Карло Анчелотти высказался о ситуации вокруг Винисиуса Жуниора.
Бразилец регулярно подвергается оскорблениям со стороны болельщиков, в том числе с проявлениями расизма.
Кроме того, 22-летний нападающий «Реала» – один из лидеров по числу заработанных фолов в текущем сезоне Ла Лиги. По информации As, в среднем против него фолят каждые 24 минуты.
«Вопрос, который я хочу задать – в чем проблема? В Винисиусе, в партнерах по команде, которые не защищают его?
А от чего нужно его защищать? Проблема в том, что происходит вокруг Винисиуса. Это проблема испанского футбола, которую нужно решить. Винисиус не виноват – он стал жертвой чего-то, что я не понимаю», – сказал главный тренер мадридского «Реала».
Фанаты «Атлетико» казнили чучело Винисиуса. Ла Лига требует отправить виновных в тюрьму
Защитник «Мальорки» Маффео во время игры с «Реалом» бежал за Винисиусом и изображал, что плачет
Винисиуса снова доставали: 10 фолов, свист и предложение поцеловать лого «Мальорки»
А после того, как соперников в первую очередь игрой унижать - вдруг все оскорбились))
Аналогично, все на Неймара гнали и рубили по ногам, когда он фланг разрывал
А фразы про достаток или вылет в сегунду - кажется, следствие, а не причина
В этом Винисиус виноват, но довели чела
Кажется, прыгал бы Винисиус в ноги этим защитникам, как те это делают - едва ли бы услышал что-то хорошее /благодарность в ответ))
это ещё со школы известно
Может жертвой раздувшегося эго?
Или есть ещё кто-то с таким же набором качеств?
Лучше бы Анчелотти вправил ему мозги.