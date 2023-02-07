Анчелотти об инцидентах с Винисиусом: «Это проблема испанского футбола. Он стал жертвой чего-то, что я не понимаю»

высказался о ситуации вокруг .

Бразилец регулярно подвергается оскорблениям со стороны болельщиков, в том числе с проявлениями расизма.

Кроме того, 22-летний нападающий «Реала» – один из лидеров по числу заработанных фолов в текущем сезоне Ла Лиги. По информации As, в среднем против него фолят каждые 24 минуты.

«Вопрос, который я хочу задать – в чем проблема? В Винисиусе, в партнерах по команде, которые не защищают его?

А от чего нужно его защищать? Проблема в том, что происходит вокруг Винисиуса. Это проблема испанского футбола, которую нужно решить. Винисиус не виноват – он стал жертвой чего-то, что я не понимаю», – сказал главный тренер мадридского « ».

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