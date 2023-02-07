Анчелотти об инцидентах с Винисиусом: «Это проблема испанского футбола. Он стал жертвой чего-то, что я не понимаю»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Карло Анчелотти высказался о ситуации вокруг Винисиуса Жуниора.

Бразилец регулярно подвергается оскорблениям со стороны болельщиков, в том числе с проявлениями расизма.

Кроме того, 22-летний нападающий «Реала» – один из лидеров по числу заработанных фолов в текущем сезоне Ла Лиги. По информации As, в среднем против него фолят каждые 24 минуты.

«Вопрос, который я хочу задать – в чем проблема? В Винисиусе, в партнерах по команде, которые не защищают его?

А от чего нужно его защищать? Проблема в том, что происходит вокруг Винисиуса. Это проблема испанского футбола, которую нужно решить. Винисиус не виноват – он стал жертвой чего-то, что я не понимаю», – сказал главный тренер мадридского «Реала».

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39 комментариев

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King_X
Ответ Футбол_это_жизнь
Он стал жертвоваться своего гнилого поведения, провокаций и вечного нытья
Только до этого, когда он промахивался и косячил в 90% поведение было таким же, но никто не бомбил
А после того, как соперников в первую очередь игрой унижать - вдруг все оскорбились))
Аналогично, все на Неймара гнали и рубили по ногам, когда он фланг разрывал

А фразы про достаток или вылет в сегунду - кажется, следствие, а не причина
В этом Винисиус виноват, но довели чела
Кажется, прыгал бы Винисиус в ноги этим защитникам, как те это делают - едва ли бы услышал что-то хорошее /благодарность в ответ))
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Анвар Масимов
Вини провел один более менее нормальный сезон и словил звезду. ведь до прошлого года и после - он просто тупой бегунок. Плюс к этому добавилось огромнейшее эго и синдром того , что все против него. вот он и перестал играть в футбол
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Анвар Масимов
Ответ vaniaEee
Ну никто не умеет так же обыгрывать на скорости и убирать финтами Или есть ещё кто-то с таким же набором качеств?
Дембель смеётся тебе в лицо , и ведь он тоже афро. но его никто так не гнобит
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HoratioH
Винисиус стал жертвой своей наглости и тупости
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Homelender_666
Ответ Burel
ждём подленькие жалобы меньше, чем клуба на мнимый расизм, как в случае с Атлетико
🤡
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werowolf-gears
Ответ yarmuck
Началась компания по отбеливанию Винисиуса...
Звучит уж сильно по расистки
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Игорь Климов
Ответ vaniaEee
Ну никто не умеет так же обыгрывать на скорости и убирать финтами Или есть ещё кто-то с таким же набором качеств?
Неймар это делает лучше.
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Игорь Климов
Это проблема Винисиуса, а не испанского футбола.
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Мгер Цолакян
Винисиус олицетворяет весь мадридский Реал.
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zaebarca
Я не понимаю французов, которые наезжают на Неймара за финты. Но я прекрасно понимаю испанцев, которые наезжают на винисиуса за то, что он хвастливый дырявый контрацептив.
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ля.ля. тополя.
Ответ cektor
просто Вини зазвездился , вот и все
травят того кто ведется.
это ещё со школы известно
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йозе марино
Перевод с итальяского: меня тоже достоло нытье этого негра, но он в моей команде...принисите мне капучино)
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Hasan_072
Страдалец
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romkaschilov
проблема не в цвете кожи, а людях. шикарные голландцы 90-ых, не выиграли ничего, так как даже в столовой отдельно ели друг от друга. даже хиддинг не смог с ними ничего сделать. французы 1998-2000, вообще не парились, трое белых в основе (бартез, блан, лизаразю, плюс позднее пирес) взяли два трофея. а теперь, другая беда, лгбт. немцы за это и отловили карму в катаре. мужики, вы или играйте в футбол или идите в политику. про погба, я вообще молу, мудила редкостный
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Rustam Guseynoff
"Он стал жертвой чего-то, что я не понимаю"...
Может жертвой раздувшегося эго?
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Давид Agabekyan
Ответ GraDea
а у Вини нет таких проблем в ЛЧ и на ЧМ.
Игрокам других топ клубов не скажешь, что ты богаче
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Igor Shalamov
проблема Анчелотти, что он много не понимает
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GraDea
Ответ red hikkikomori
Это не проблема испанского футбола, это проблема конкретно Винисиуса, у других футболистов испанского чемпионата таких проблем нет
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vaniaEee
Ответ red hikkikomori
Это не проблема испанского футбола, это проблема конкретно Винисиуса, у других футболистов испанского чемпионата таких проблем нет
Ну никто не умеет так же обыгрывать на скорости и убирать финтами
Или есть ещё кто-то с таким же набором качеств?
+2
-10
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a2wai
Ну не любят люди таких игроков, его бы в любом чемпионате обзывали так, как обзывают сейчас в Испании.
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Альфред
Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое…
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AlexFed
Рафик ни в чем не виноуат.
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Burel
Ответ red hikkikomori
Это не проблема испанского футбола, это проблема конкретно Винисиуса, у других футболистов испанского чемпионата таких проблем нет
ждём подленькие жалобы меньше, чем клуба на мнимый расизм, как в случае с Атлетико
+9
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инок
Винисиус сам провоцирует эти скандалы вокруг себя.
Лучше бы Анчелотти вправил ему мозги.
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Кино Музыка
Это проблема Винисиуса.
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