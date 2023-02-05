Фанаты «Мальорки» оскорбляли Винисиуса, называя балаболом и тупицей после матча

Фанаты «Мальорки» насмехались над Винисиусом после победы над «Реалом» (1:0).

После выездного матча вингер « » остановился у клубного автобуса, чтобы сфотографироваться с болельщиками и раздать автографы.

В это время часть болельщиков «Мальорки» начала издеваться над игроком, произнося имена и – защитников, опекавших Винисиуса.

Также фанаты оскорбляли бразильца, называя его «балаболом» и «тупицей».

Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме

На Винисиусе сфолили 10 раз в матче с «Мальоркой». Ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге с 2013 года