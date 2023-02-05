Фанаты «Мальорки» оскорбляли Винисиуса, называя балаболом и тупицей после матча

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига происшествия болельщики Пабло Маффео Антонио Раильо Винисиус Жуниор брань Футбол

Фанаты «Мальорки» насмехались над Винисиусом после победы над «Реалом» (1:0).

После выездного матча Ла Лиги вингер «Мадрида» остановился у клубного автобуса, чтобы сфотографироваться с болельщиками и раздать автографы.

В это время часть болельщиков «Мальорки» начала издеваться над игроком, произнося имена Пабло Маффео и Антонио Раильо – защитников, опекавших Винисиуса.

Также фанаты оскорбляли бразильца, называя его «балаболом» и «тупицей».

Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме

На Винисиусе сфолили 10 раз в матче с «Мальоркой». Ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге с 2013 года

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31 комментарий

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fudoshika
Ответ muslim95
С каких пор правда стала оскорблением?
А кто это такая, Мальорка?
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fudoshika
Ответ Burel
Молодцы, отлично сегодня проучили клоуна за его грязное поведение
Получили своим быдловатым поведением? И что за команда такая, Мальорка? Первый раз слышу о такой, это футбольная команда?
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Ruslan Bakanov
а оскорбления то где?
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NottinghamForest79
єто не красиво
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Дима Ермаков
Я бы на его месте каминг аут сделал бы, все равно ведет себя, как п р@с, а тут будет легитимно выпрашивать красные, за то сто его домогались на поле
+1
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VuNePonimaete
Почему когда Гризманн исполнял свои танцы, то никому до этого вообще никакого дела не было?
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Lindeman
Своим поведением его уже наверное вся Ла Лига ненавидит
+1
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benjamin92
Ну и в чём они не правы?
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Дима Ермаков
Ответ Alex1104
Тоже расизм?
Ну да. Расизм по мозгам☺️
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Алексей Дрожжин
подозреваю, там был не "балабол"))))
+1
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Дмитрий Калашников
Боюсь, как бы не довели бразильца, что он через год сматается куда нибудь в Париж!
+1
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Гегенпрессинг Рангника
Респект фанатам все по делу сказали
+1
-2
-1
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Геннадий Тимченко
Ответ Evgen_Hazard
И в чем они не правы?
вспоминается эпизод из Джентльменов 🤣🤣🤣
+2
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nobrainnopain
Констатировали факт, но никак не оскорбляли. Но губастый конечно может попробовать раскрутить тему БЛМ, вроде пока еще работает
+3
-1
+2
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Ванька-Манька
по факту, конечно
+2
-1
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Burel
Ответ Evgen_Hazard
И в чем они не правы?
коренные мадридисты спортс ру объяснят в чём
+2
-3
-1
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Burel
Ответ Alex1104
Тоже расизм?
ждём подленькие жалобы меньше, чем клуба на расизм, где его нет в помине, как с Атлетико
+2
-6
-4
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Футбол_это_жизнь
Фанаты научились оскорблять Винни без угрозы штрафов и санкций
Красавцы
+6
-2
+4
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Barcelona Forever
Ну так это правда,а ещё бесполезный бегунок
+15
-4
+11
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Berekella 999
Поддерживаю фанатов Мальорки, губа винисиус провокатор номер один
+15
-5
+10
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Burel
Молодцы, отлично сегодня проучили клоуна за его грязное поведение
+24
-6
+18
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Burel
Ответ NIRVANA
Не пойму, зачем фиксировать все оскорбления Винисиуса? Фанаты всегда кого-то оскорбляют, пытаются вывести из равновесия. Это театр что ли, в котором зрители унижают актеров? Что за бред
причём оскорбляли без расизма
+3
-2
+1
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muslim95
С каких пор правда стала оскорблением?
+24
-5
+19
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Evgen_Hazard
И в чем они не правы?
+5
-5
0
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Aleksey Yashin
Раильо: Гоните его, несмехайтесь над ним
0
-1
-1
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