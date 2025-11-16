1

Гринвуд – лучший игрок Лиги 1 в октябре. Он забил 4 гола «Гавру»

Гринвуд – лучший игрок Лиги 1 в октябре. Он забил 4 гола «Гавру».

Вингер «Марселя» Мэйсон Гринвуд признан лучшим игроком октября в Лиге 1.

Гринвуд набрал 38% голосов. Футболист опередил Хоакина Паничелли из «Страсбурга» (32%) и Софиана Диопа из «Ниццы» (30%).

Мэйсон в октябре забил 4 гола в ворота «Гавра». Всего за октябрь у него 4 матча и 5 голов.

Голосование проходило на сайте Ассоциации профессиональных футболистов Франции.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?4980 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт UNFP в X
logoМэйсон Гринвуд
logoСофиан Диоп
рейтинги
logoлига 1 Франция
logoХоакин Паничелли
logoМарсель
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета вдохновился Моуринью, эксперимент «Юве» провалился, покер Гринвуда. Тактика топ-лиг
21 октября, 03:25
Де Дзерби про покер Гринвуда: «Он может стать одним из лучших футболистов мира, качества есть. Он невероятно талантлив, есть куда расти, но нужно играть еще полезнее для команды»
19 октября, 11:09
Покер Гринвуда! Что он вытворяет?!
18 октября, 23:10
Гринвуд сделал первый покер в карьере – в матче «Марселя» с «Гавром». Экс-вингер «МЮ» обогнал Фати и идет вторым в списке бомбардиров Лиги 1
18 октября, 20:52
Главные новости
Узнаете игроков сборной по маршруту карьеры? Просто будет только с Миранчуками
2 минуты назадТесты и игры
Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
20 минут назад
Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом
28 минут назад
Ташуев о решении Карпина: «Думаете, он проснулся и подумал: «Сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Человек устает, это нормально»
29 минут назад
Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки, просто анекдот. Зачем его приглашали? Усидеть на четырех стульях невозможно – я сразу сказал, что так будет»
50 минут назад
Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»
58 минут назад
Глава РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»
59 минут назад
Талалаев о Неценко: «Если у тебя есть зуб, скажи мне, но ты делаешь это на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги «Балтики». Ты думаешь, я буду молчать?»
сегодня, 16:54
Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)
сегодня, 16:48
«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Оскара выписали из больницы. Экс-хавбек «Челси» потерял сознание на предсезонном обследовании в «Сан-Паулу»
2 минуты назад
Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)
7 минут назад
РФС требует от «Химок» долг в 22 млн рублей по договору целевого финансирования от 2021 года
18 минут назад
ЦСКА зимой подпишет 18-летнего Воронова из «Урала» (Андрей Панков)
40 минут назад
Аршавин о решении Карпина: «Мужской поступок, уходить самому всегда сложнее. Он справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде»
50 минут назад
Стример Мэддисон об уходе Карпина из «Динамо»: «Валера, ну ты чего, обиделся, что ли? Останься, пожалуйста»
сегодня, 16:55
Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»
сегодня, 16:32
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с «Родиной»
сегодня, 16:30Live
У Хейсена нет серьезной травмы, отъезд из сборной – мера предосторожности. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Эльче»
сегодня, 16:22
В Израиле на 99 лет дисквалифицировали 17-летнего футболиста – он избил соперника ногами и кулаками после матча
сегодня, 16:08