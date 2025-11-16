Гринвуд – лучший игрок Лиги 1 в октябре. Он забил 4 гола «Гавру».

Вингер «Марселя » Мэйсон Гринвуд признан лучшим игроком октября в Лиге 1.

Гринвуд набрал 38% голосов. Футболист опередил Хоакина Паничелли из «Страсбурга» (32%) и Софиана Диопа из «Ниццы» (30%).

Мэйсон в октябре забил 4 гола в ворота «Гавра». Всего за октябрь у него 4 матча и 5 голов.

Голосование проходило на сайте Ассоциации профессиональных футболистов Франции.