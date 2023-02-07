Селюк заявил, что Туре не получал тайных выплат от «Ман Сити»: «Все было прозрачно. Яя платил налоги и все такое»

отрицает, что получал тайные выплаты от «Манчестер Сити».

Напомним, вчера обвинила клуб более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

«Нет, все было прозрачно, на обратной стороне ничего не было. Мне интересно посмотреть, что произойдет, поскольку это [обвинения в адрес клуба] было неожиданностью. Яя платил все – налоги и все такое. Все было прозрачно», – сказал бывший агент ивуарийца.

Селюк также отметил, что готов поговорить с независимой комиссией, которая занимается расследованием этого дела.

«Конечно. Я бы сказал им то же самое», – заявил функционер.

Туре выступал за « » с 2010 по 2018 год. В составе клуба он выиграл 8 трофеев.