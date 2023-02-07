Селюк заявил, что Туре не получал тайных выплат от «Ман Сити»: «Все было прозрачно. Яя платил налоги и все такое»

Теги Яя Туре Манчестер Сити премьер-лига Англия Дмитрий Селюк агенты деньги Футбол

Дмитрий Селюк отрицает, что Яя Туре получал тайные выплаты от «Манчестер Сити». 

Напомним, вчера АПЛ обвинила клуб более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18. 

«Нет, все было прозрачно, на обратной стороне ничего не было. Мне интересно посмотреть, что произойдет, поскольку это [обвинения в адрес клуба] было неожиданностью. Яя платил все – налоги и все такое. Все было прозрачно», – сказал бывший агент ивуарийца. 

Селюк также отметил, что готов поговорить с независимой комиссией, которая занимается расследованием этого дела. 

«Конечно. Я бы сказал им то же самое», – заявил функционер. 

Туре выступал за «Манчестер Сити» с 2010 по 2018 год. В составе клуба он выиграл 8 трофеев. 

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10 комментариев

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rarrih
Ответ Фут.Боль
А вот Гогуа и Бассогог тоже могли бы играть в МС,- добавил Селюк.
На самом деле многим странам далеко до нашего уровня бьюти индустрии, что что, а ноготочки, ресницы и волосы дамы делать у нас умеют. И русские мастерицы действительно востребованы в мире.
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Marcus-light
Налоги, шналоги, и всё такое.. всё чисто
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Эксперимент
Странно, обычно Селюк негативно настроен к Сити и Гвардиоле)
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Фут.Боль
А вот Гогуа и Бассогог тоже могли бы играть в МС,- добавил Селюк.
+2
-1
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А.В. Бубнов
Ответ Ебздрогыч
Яя получал только белую зарплату, потому что если бы была черная касса - то это был бы расизм
Спалился ты, бывает серая зарплата.
+3
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+3
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А.В. Бубнов
Тема и всего такого не раскрыта)
0
-1
-1
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deadjoker
А конверты с наличкой забирал сам Селюк :)
+1
-1
0
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Роман
Мостовой, Зарема, Орлов, Селюк — хранители новых постов на спортсе
0
-2
-2
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stason79
...и все такое
+18
-1
+17
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Ебздрогыч
Яя получал только белую зарплату, потому что если бы была черная касса - то это был бы расизм
+5
-6
-1
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