Агент Холанда: «Эрлинг стоит 1 млрд евро. После продажи Погба за 80 млн все говорили: «Невероятно!» Сегодня многие столько стоят – цифры меняются»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Неймар Поль Погба агенты Эрлинг Холанд деньги Рафаэла Пимента Футбол

Агент форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда считает, что он стоит 1 млрд евро.

– Сколько Холанд стоит сейчас?

– Когда мы продали Погба за 80 млн евро, все говорили: «Это невероятно!» Сегодня многие столько стоят, а самая большая продажа – это Неймар за 222 млн. Цифры меняются.

Для меня Холанд стоит 1 млрд евро. Возможно, никто столько не заплатит, но именно таким потенциалом он обладает, переходя в клуб. С ним приходят фанаты, голы, спортивные результаты, профессионализм, контент, популярность, спонсоры... Цена Холанда определяется совокупностью факторов.

На самом деле цена футболиста определяется клубом, который платит. Знаю, что никто не станет платить 700 млн евро за игрока, но я очень четко осознаю, какой ценностью обладает переход Эрлинга в клуб. Она огромна. Это как минимум 1 млрд евро, – сказала Рафаэла Пимента.

Прошлым летом «Манчестер Сити» активировал отступные Холанда в «Боруссии», выплатив 75 млн евро.

В этом сезоне у 22-летнего форварда 31 гол и 3 результативные передачи в 27 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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50 комментариев

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Slavnov
Ответ Andrey Maximkin
это у нас они ни чем не подкреплены, а в АПЛ клубы получают деньги от бродкастеров, которые получают деньги за подписки от болельщиков. + спонсоры со всего мира + матчдэи без фан айди и прочей ахинеи
не знаю как сейчас,может что поменялось,но на начало 2021,общий долг клубов апл был около 5.5 млрд фунтов,это не очень много,при их оборотах,но и они уже на грани,а они с отрывом лидируют,в финансовом плане,от любых других чемпионатов,то есть другим еще хуже,да и теле права не будут вечно расти
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Владислав88
Надо раскулачиваз всех шейхов, они вообще там захирел, не знают куда денег девать.
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Андрей Матушкин
Ответ Эрик Оганезов
никто не стоит таких денег, даже праймовый Месси. Совсем наглухо крышой поехали
А вы молодой человек дальше заголовка не читаете?
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Владислав88
Ответ Andrey Maximkin
это у нас они ни чем не подкреплены, а в АПЛ клубы получают деньги от бродкастеров, которые получают деньги за подписки от болельщиков. + спонсоры со всего мира + матчдэи без фан айди и прочей ахинеи
90% это безвозмездные спонсорские отчисления как не крути.
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Александр Гончаров
Ответ nugoboss
Это жесть конечно! Интересно, обрушения футбольного бизнеса не будет?
Некоторые мешки могут.
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Kezhmann
Ну и бред, не стоит Холланд миллиарда
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Barcelona FC
Почему именно 1млрд, может и 100млрд. , все равно цифра с потолка
+2
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Бухгалтер2021
какой млрд??
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Александр Романов
За миллиард можно купить угольный разрез и до конца дней жить припиваючи
А
+2
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АГОШКИН Алексей
С этим нужно,что то делать.нужно играть по стоимости состава вот стоит игрок миллиард,значит играет один против 11 по 50 млн.
+1
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Andrey Maximkin
Ответ Slavnov
если так раздувать цены на трансферы,никаких суперлиг не хватит,покрыть убытки,футбол скоро рухнет,это мыльный пузырь,он растет,растет,траты ни чем не подкреплены,а разгоняют эти цены,мешки денежные,арабы легко лярд закинут,чтоб с ними соперничать и остальным придется тратить больше,это уже не рынок...
это у нас они ни чем не подкреплены, а в АПЛ клубы получают деньги от бродкастеров, которые получают деньги за подписки от болельщиков. + спонсоры со всего мира + матчдэи без фан айди и прочей ахинеи
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ShamilK
Ответ Slavnov
если так раздувать цены на трансферы,никаких суперлиг не хватит,покрыть убытки,футбол скоро рухнет,это мыльный пузырь,он растет,растет,траты ни чем не подкреплены,а разгоняют эти цены,мешки денежные,арабы легко лярд закинут,чтоб с ними соперничать и остальным придется тратить больше,это уже не рынок...
Про «футбол рухнет» здесь ещё во время пандемии писали. И все орали, что теперь то цены вернутся к адекватным. Что-то ничего такого не заметил, цены на игроков только повышаются. Я был бы не против, если Мадрид подписал Мбаппе хоть за 500 миллионов. Так хотя бы хоть какую-то атаку увижу в клубе, а не эти 90 минут страданий против Кадисов, Жироны и Вальекано
+1
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Grigoriy Kor
Ожидания - Ньюкасл мешок.
Реальность - мешок Челси
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vinylovich100
"Холанд стоит 1 млрд евро, но если отстегнёте мне двадцатку и папаше десятку, то сторгуемся на 100 миллионах, а для налоговой пропишем 60"
+4
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nugoboss
Не хотелось бы, чтобы они уничтожили красоты и любви к футболу у болельщиков, а то будет только бизнес для богатых шейхов.
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Кино Музыка
Не деньги для Челси.
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Алексей Толстюк
Хз, Эрлинг конечно очень крут. Но мне кажется с ним Сити потеряло в вариативности.
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Ответ Alibi_URAL
Скринте. Летом Боули купит за 1 лярд, будет контракт на 20 лет, с 15 траншами и Зиешом в подарок.
Агент на комиссионные купит Болгарию
+40
0
+40
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Slavnov
если так раздувать цены на трансферы,никаких суперлиг не хватит,покрыть убытки,футбол скоро рухнет,это мыльный пузырь,он растет,растет,траты ни чем не подкреплены,а разгоняют эти цены,мешки денежные,арабы легко лярд закинут,чтоб с ними соперничать и остальным придется тратить больше,это уже не рынок...
+6
-1
+5
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Alibi_URAL
Скринте. Летом Боули купит за 1 лярд, будет контракт на 20 лет, с 15 траншами и Зиешом в подарок.
+23
-2
+21
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Stasinho7
1 млрд евро,

но с 2014 года прописаны отступные - 200 миллионов.
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Alibi_URAL
Боули вошел в чат.
+9
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nugoboss
Это жесть конечно! Интересно, обрушения футбольного бизнеса не будет?
0
0
0
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Эрик Оганезов
никто не стоит таких денег, даже праймовый Месси. Совсем наглухо крышой поехали
+40
-4
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Marcus-light
Ответ Peter Parker
За то я не слышал, чтобы Эрлинг хотел всю команду под себя перестроить. Возможно, я ошибаюсь
Эрлинг ничего не добился пока, кроме статистики.
+1
-2
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