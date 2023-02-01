Агент форварда «Манчестер Сити» считает, что он стоит 1 млрд евро.

– Сколько Холанд стоит сейчас?

– Когда мы продали за 80 млн евро, все говорили: «Это невероятно!» Сегодня многие столько стоят, а самая большая продажа – это за 222 млн. Цифры меняются.

Для меня Холанд стоит 1 млрд евро. Возможно, никто столько не заплатит, но именно таким потенциалом он обладает, переходя в клуб. С ним приходят фанаты, голы, спортивные результаты, профессионализм, контент, популярность, спонсоры... Цена Холанда определяется совокупностью факторов.

На самом деле цена футболиста определяется клубом, который платит. Знаю, что никто не станет платить 700 млн евро за игрока, но я очень четко осознаю, какой ценностью обладает переход Эрлинга в клуб. Она огромна. Это как минимум 1 млрд евро, – сказала .

Прошлым летом «Манчестер Сити» активировал отступные Холанда в «Боруссии», выплатив 75 млн евро.

В этом сезоне у 22-летнего форварда 31 гол и 3 результативные передачи в 27 матчах за « » во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.