Агент Холанда: «Эрлинг стоит 1 млрд евро. После продажи Погба за 80 млн все говорили: «Невероятно!» Сегодня многие столько стоят – цифры меняются»
Агент форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда считает, что он стоит 1 млрд евро.
– Сколько Холанд стоит сейчас?
– Когда мы продали Погба за 80 млн евро, все говорили: «Это невероятно!» Сегодня многие столько стоят, а самая большая продажа – это Неймар за 222 млн. Цифры меняются.
Для меня Холанд стоит 1 млрд евро. Возможно, никто столько не заплатит, но именно таким потенциалом он обладает, переходя в клуб. С ним приходят фанаты, голы, спортивные результаты, профессионализм, контент, популярность, спонсоры... Цена Холанда определяется совокупностью факторов.
На самом деле цена футболиста определяется клубом, который платит. Знаю, что никто не станет платить 700 млн евро за игрока, но я очень четко осознаю, какой ценностью обладает переход Эрлинга в клуб. Она огромна. Это как минимум 1 млрд евро, – сказала Рафаэла Пимента.
Прошлым летом «Манчестер Сити» активировал отступные Холанда в «Боруссии», выплатив 75 млн евро.
В этом сезоне у 22-летнего форварда 31 гол и 3 результативные передачи в 27 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
А
Реальность - мешок Челси
но с 2014 года прописаны отступные - 200 миллионов.