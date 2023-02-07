Боссы «Ман Сити» заверили игроков, что финансовых нарушений не было, и пообещали очистить имя клуба
Руководство «Манчестер Сити» заверило игроков, что не допускало финансовых нарушений.
По данным The Athletic, вчера около двух часов дня руководители «Манчестер Сити» встретились с игроками и тренерским штабом на базе и обратились к ним с заверениями в том, что клуб не допускал нарушений. Боссы «горожан» пообещали очистить имя клуба.
Другие сотрудники «Манчестер Сити» во второй половине дня получили письмо, которое отсылало их к официальному заявлению клуба.
Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Клуб уверен в своей правоте по этому делу.
АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан
Не переводи стрелки)
Пхахаха
буба, угомонись и займись своими делами.
Вот сейчас, ты опустился ниже манси и гамбузиктима и др глоров нефтепроекта. Так сказать, ты Тоттенхем...
позор - это наличие тут тебя, манси, шарки, должна и ещё кучки таких же спамеров.
Это просто позор...
Неужели ты готов получить ответное оскорбление в адрес своей мамы?
Позоришь такой клуб...
Футбольная история уже образовалась. Её не переписать.
Позор !