Боссы «Ман Сити» заверили игроков, что финансовых нарушений не было, и пообещали очистить имя клуба

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Руководство «Манчестер Сити» заверило игроков, что не допускало финансовых нарушений.

По данным The Athletic, вчера около двух часов дня руководители «Манчестер Сити» встретились с игроками и тренерским штабом на базе и обратились к ним с заверениями в том, что клуб не допускал нарушений. Боссы «горожан» пообещали очистить имя клуба.

Другие сотрудники «Манчестер Сити» во второй половине дня получили письмо, которое отсылало их к официальному заявлению клуба.

Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Клуб уверен в своей правоте по этому делу.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

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93 комментария

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Александр Жариков
Ухахахахахахаха
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Денис Давыдов
Все равно ничего не будет, уже сколько раз проходили, откупятся, оплатят какой-нибудь крупный штраф либо мамой поклянутся и их простят. УЕФА и АПЛ со своим ФФП сами себя закопали, если не хотели придерживаться, то зачем начинали?
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А.В. Бубнов
Ответ Red Line
Комментарий удален модератором
В садике то ты)
Не переводи стрелки)
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El Mark
Ответ vals1702
очередное вранье. Миллиарды получали через фиктивных спонсоров.
официальный источник пожалуйста
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Red Line
Ответ А.В. Бубнов
Не хотел тебя пугать. Ты же не спишь, иди в СУ, тебе надо.
Комментарий удален
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А.В. Бубнов
Ответ Red Line
а зачем ты в детсад пришёл? выйди, не пугай детей.
Не хотел тебя пугать. Ты же не спишь, иди в СУ, тебе надо.
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Red Line
Ответ А.В. Бубнов
О, привет из детского сада я не ожидал увидеть. Тогда ясно, почему ты про мам пишешь Пхахаха
а зачем ты в детсад пришёл? выйди, не пугай детей.
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Rick Sorkin
Ответ trav
ты один из игроков Манчестер Сити?
А обязательно быть кем-то, чтобы что-то понимать?
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vals1702
очередное вранье. Миллиарды получали через фиктивных спонсоров.
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А.В. Бубнов
Ответ Red Line
разберусь без советов сопливых)
О, привет из детского сада я не ожидал увидеть. Тогда ясно, почему ты про мам пишешь
Пхахаха
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Red Line
Ответ А.В. Бубнов
Сливайся. Это ты правильно делаешь.
разберусь без советов сопливых)
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А.В. Бубнов
Ответ Red Line
ой, пойду грустить))) буба, угомонись и займись своими делами.
Сливайся. Это ты правильно делаешь.
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Red Line
Ответ А.В. Бубнов
В отличие от тебя, я свою маму люблю, поэтому чужих не упоминаю. Вот сейчас, ты опустился ниже манси и гамбузиктима и др глоров нефтепроекта. Так сказать, ты Тоттенхем...
ой, пойду грустить)))
буба, угомонись и займись своими делами.
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А.В. Бубнов
Ответ Red Line
ну попробуй, буба. увидишь. позор - это наличие тут тебя, манси, шарки, должна и ещё кучки таких же спамеров.
В отличие от тебя, я свою маму люблю, поэтому чужих не упоминаю.

Вот сейчас, ты опустился ниже манси и гамбузиктима и др глоров нефтепроекта. Так сказать, ты Тоттенхем...
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DolJun
Ответ #SharkTeam
вот тебя не понимаю, чему ты радуешься? Ты настолько хейтишь Гвардиолу, что готов свыкнуться с мыслью что олдовые топы очертят круг и никого не будут пускать? Ну пусть все топ игроки опять в паре красных клубов будут играть, может еще и титулы им расписать на годы вперед? Условный Сульшер с погбой и бездарной игрой сможет до титула доехать
вот зря ты так. откровенно говоря, против сити я никогда ничего не имел, так что не подменяй понятия. и даже гвардиола в контексте сити воспринимается у меня иначе, куда хуже чем в контексте барсы, ведь сити был симпатичным клубом при пеллегрини и манчини, навязывал заносчивому мю борьбу в рамках города, а потом пришли управленцы из барсы и самобытный клуб превратился в манчестерский филиал барселоны, попытка построить барсу 2.0, которая не удалась в мюнхене из-за более сильной идентичности. ну и говоря прямо - я лично не верю в то, что сити как-то серьезно накажут, вроде отъема кубков или очков. за годы тренерства пепа сити потерял куда более важную свою деталь - идентичность, за все эти судейские победы, вышвырнутых легенд и нагретые жеребьевки, а так же за то лицемерие гвардиолы, которым все это было приправлено.
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Бухгалтер2021
нуда снимут очки и трофеев лишат
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Red Line
Ответ А.В. Бубнов
Я увидел твой комментарий Это просто позор... Неужели ты готов получить ответное оскорбление в адрес своей мамы? Позоришь такой клуб...
ну попробуй, буба. увидишь.
позор - это наличие тут тебя, манси, шарки, должна и ещё кучки таких же спамеров.
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KozlikX
Ответ B_Boris
Комиссар Жебер "Мы в дер*ме!"
комиссар Жебер " объясните мне ещё раз, а то я не понял"
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А.В. Бубнов
Ответ Red Line
"мамой клянусь", добавили они)))
Я увидел твой комментарий
Это просто позор...
Неужели ты готов получить ответное оскорбление в адрес своей мамы?
Позоришь такой клуб...
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шампион
В чемпионшипе очистят
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Кльоц
Ответ #SharkTeam
Я хочу чтобы на уровне реал барса бавария ливер юнайтед появлялись соперника их уровня. А не уровня дортмунда, которые стрельнут, а потом распродадут игроков. Им же Если то, что ты пишешь там дальше, тебе по душе, то думаю нет смысла больше говорить
Никогда не появятся соперники уровня Реала,МЮ,Барселоны. Это клубы бренды, которые кували свою славу и титулы столетиями. Это все равно что сказать, чтобы появились автомобили уровня Мерседеса,БМВ,Форда.Лол)
Футбольная история уже образовалась. Её не переписать.
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Greenalem
Ответ trav
ты один из игроков Манчестер Сити?
Зинченко на спортсе сидит просто))
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Sergio Grullo
Одна хорошая ставочка против МС сработала, сработает и следующая. Игрокам не до футболу сейчас а в АПЛ каждый может шлёпнуть расслабившегосч гранда. Лови волну.
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vladimir.kostrichko
Ответ Ман Сити
Да, согласен, но вылететь ливеру будет сложно. Хотя если физрука клоппа оставят, то как знать)
Вылетал твой мансити..И даже в лигу 1)))))))Думаю они должны вернутся к истокам.
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OldRedWhite
Британские прислужники американского империализма напали на Сити с целью разрушить блестящий футбольный проект братского арабского народа и расчистить путь американскому Челси к Победе в АПЛ !
Позор !
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