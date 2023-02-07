Глава Ла Лиги Тебас: «В сентябре 2017-го мы сообщили, что «Ман Сити» и «ПСЖ» нарушают ФФП. Невероятно, что у АПЛ ушло столько лет»
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на обвинения в адрес «Манчестер Сити».
Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.
«5 сентября 2017 года на конференции Soccerex, которая проходила в Манчестере, мы заявили, что «Манчестер Сити» и «ПСЖ» нарушают правила финансового фэйр-плей.
Невероятно, что АПЛ потратила годы на то, чтобы узнать об этом. Мы сообщаем, что случаев нарушений еще больше. На это тоже уйдет так много лет?» – написал Тебас в твиттере.
АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан
Вон в Испании на 10-х местах Осасуна, Мальорка - не плохо бы с ними объединиться средняку.