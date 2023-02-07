Глава Ла Лиги Тебас: «В сентябре 2017-го мы сообщили, что «Ман Сити» и «ПСЖ» нарушают ФФП. Невероятно, что у АПЛ ушло столько лет»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Ла Лига бизнес Хавьер Тебас финансовый фэйр-плей соцсети деньги Футбол

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на обвинения в адрес «Манчестер Сити».

Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

«5 сентября 2017 года на конференции Soccerex, которая проходила в Манчестере, мы заявили, что «Манчестер Сити» и «ПСЖ» нарушают правила финансового фэйр-плей.

Невероятно, что АПЛ потратила годы на то, чтобы узнать об этом. Мы сообщаем, что случаев нарушений еще больше. На это тоже уйдет так много лет?» – написал Тебас в твиттере.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vals1702
красавчик Тебас - браво !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Ответ vladimir.kostrichko
Пусть мансити и псж создадут свою суперлигу где вдвоем будут разыгрывать ЛЧ назло злым клубам.
Пусть ливер с другими средняками создаст свою суперлигу средняков, которые болтаются в середине таблицы.
Вон в Испании на 10-х местах Осасуна, Мальорка - не плохо бы с ними объединиться средняку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tigran Voskanyan
Если они находили столько нарушений в течение такого времени, что же не уведомляли Ман Сити, чтобы они прекращали нарушения или раньше не начали производство? Странная фигня.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vladimir.kostrichko
Ответ Ман Сити
Слова старого коррупционера никому не интересны. Иди в суд и доказывай. Или испугался после того как в суде уничтожили продажную УЕФА?
Пусть мансити и псж создадут свою суперлигу где вдвоем будут разыгрывать ЛЧ назло злым клубам.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vladimir.kostrichko
Реально очень хорошо, что на это реагируют. Вот Барселона немного пострадала за то,что нарушала немного ФФП,но в пределах разумного...Но сити и псж блин....Эти 2 клуба просто в наглую нарушали и нарушают все писаные и неписаные правила.....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
Ответ Antonio Marcas
Да ты права. Манчестер Сити и ПСЖ Челси Никакой нарушения только 500 лямов за сезон. никакой нарушения ффп.
у них доход есть ) ! траты не проблемы ,если есть доходы ,которые покрывают траты ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
А проблем Барсы ты не видел ?? предпосылок для рычагов не было тогда ??нет ???? все ок было....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
che kaif
Ответ Beriya
зачем чувак из Ла лиги, лезет в дела АПЛ, лучшеб молчал
Затем что его реалы барсы прокатывают звездные игроки если бы не Сити.ПСЖ. Холанд. Мбаппе , Неймар щас бы играли в лалиге
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джавид Гасанов
так вот кто стуканул.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galymmus
Ответ Александра Александрова
Кстати обратите внимание , что Тебасу , что всем остальным европейцам дана команда гавкать только на Арабов , поэтому проверять будут только Сити , хотя если заняться мю, Челси , там много интересного вылезет , но никто не будет этим заниматься !
На американцев никто не гавкнет...Они же чистые 😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Beriya
зачем чувак из Ла лиги, лезет в дела АПЛ, лучшеб молчал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galymmus
Ответ Antonio Marcas
Да ты права. Манчестер Сити и ПСЖ Челси Никакой нарушения только 500 лямов за сезон. никакой нарушения ффп.
И Реал с Барсой с миллиардным долгом. Разве это не банкротство или жульничество в обход фэйр-плэй? Кто-то платит кредит но в опе, кто-то не башляет лишние деньги чтобы клуб существовал и рос.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Слова старого коррупционера никому не интересны. Иди в суд и доказывай. Или испугался после того как в суде уничтожили продажную УЕФА?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
10STRELSOVDELPIEROMESSI
Мне Тебас не понятен. Он хороший или плохой. Он пытается уровнять всех или пытается больше заработать с больших клубов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
10STRELSOVDELPIEROMESSI
Ответ andr d
ключевое слово "закон"
Тебас этот закон кажется дописал чтобы не сделали как барса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox Malder
Ответ DolJun
надеюсь еще через 5 лет этот любитель совать нос в чужой вопрос заметит те делишки, которые под его же носом проворачивает фк мем с чави и лапортой.
А тебе какое дело? Что проворачивает? Там с деньгами туго, но все законно. А вот что твой фк мешок делает это нормально?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
10STRELSOVDELPIEROMESSI
Ответ Muhammad Nazaraliev
Вряд ли у американцев хватит денег бороться с арабами
Ну так Челси отдали человеку у которого только 6 милярдов. А клуб стоить больше 3 милярдов. Подозрительно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andr d
Ответ 10STRELSOVDELPIEROMESSI
Прикол в том что барса использовала закон которая написано так : что клубы должны доказать что у них финансовое благо в ближайшие 2 или 5 лет будет. Так они продали активы растенув продажу чтобы могли опять выкупить.
ключевое слово "закон"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Nazaraliev
Ответ Sergey Mikhaylenko
Ахаха, вы только посмотрите на топовые комменты. Люди готовы защищать арабские Ман Сити и ПСЖ с десятками потенциальных нарушений только потому, что им не нравится Тебас и тот факт, что он подал жалобы на другие лиги) Это очень смешно, но и печально одновременно)
Ну пускай сперва свой "огород" проверяет. Тебас просто грязный лицимер. Из того что из чемпионат Испании ушли такие игроки как Криштиану Роналду и Месси, а Холланд и Мбаппе не перешёл к ним ведёт себя как натуральный гондон (это слово оказывается не запрещено тут)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
10STRELSOVDELPIEROMESSI
Ответ andr d
Барса свои активы продавала, а не из нефтяной вышки бабки качала
Прикол в том что барса использовала закон которая написано так : что клубы должны доказать что у них финансовое благо в ближайшие 2 или 5 лет будет. Так они продали активы растенув продажу чтобы могли опять выкупить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Nazaraliev
Ответ 10STRELSOVDELPIEROMESSI
😆😆😆😆 дураки не подержали суперлигу . Теперь не только под ними будут копать а будут все арабских владельцев проверять. И заберут как Челси и отдадут американским хозяевам
Вряд ли у американцев хватит денег бороться с арабами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
10STRELSOVDELPIEROMESSI
АПЛ усердно начинает копать когда хозяева дают приказ.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
10STRELSOVDELPIEROMESSI
😆😆😆😆 дураки не подержали суперлигу . Теперь не только под ними будут копать а будут все арабских владельцев проверять. И заберут как Челси и отдадут американским хозяевам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Phantom1289
Не, ну как бы к Тебасу не относиться, но это же реально цирк. Столько времени расследовали и еще не понятно сколько будут еще расследовать. Клоунада.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Иванов
Ответ Эрик Оганезов
пол команд лиги на на грани банкротства, а этот опять про АПЛ
А кто хочет брать ответственность - проще кивать на других.Он ведь несет прямую ответственность за то как скатилась Ла Лига и еще немного и французы их обойдут.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий