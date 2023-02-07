Клубы АПЛ хотят, чтобы вердикт по делу о финансовых нарушениях «Ман Сити» вынесли в этом сезоне

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Клубы АПЛ хотят, чтобы разбирательства в отношении «Манчестер Сити» завершились как можно скорее.

Как пишет Daily Mail, сейчас нет даже предварительных сроков рассмотрения обвинений АПЛ в адрес «Манчестер Сити».

Клубы АПЛ хотят, чтобы вердикт по этому вопросу был вынесен до конца сезона. Однако один из источников сообщил, что на рассмотрение выдвинутых обвинений, вероятно, уйдут годы.

Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Клуб уверен в своей правоте по делу о финансовых нарушениях.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

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52 комментария

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Александра Александрова
Ответ The Best
В последние годы в Ла Лиге только Реал навязывает конкуренцию в ЛЧ,Барселона и Атлетико Мадрид даже с группы выйти не могут.Да и конкуренции у вас нет как таковой,в топ - 4 одни и те же лица.Не интересный чемпионат,смотрел матч Барселона - Севилья и уже в первом тайме уснул,скукота невероятная.
Ну да 4 апл Сити за 5 лет это такая конкуренция просто не могу , лига одной команды !
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The Best
Ответ Александра Александрова
Да в любую лигу денег вкачай иностранных столько и будет там конкуренция даже получше чем в апл , ла лига выиграла 35 еврокубков , а бей беги 13 , только на ла лигу тратится в 5 раз меньше денег это о чем говорит ? О том что твоя апл это г.... А кусок , иностранные тренеры приехали за иностранное бабло тренировать иностранных футболистов , убери одно любое, рассыпется этот кусок г.... А
В последние годы в Ла Лиге только Реал навязывает конкуренцию в ЛЧ,Барселона и Атлетико Мадрид даже с группы выйти не могут.Да и конкуренции у вас нет как таковой,в топ - 4 одни и те же лица.Не интересный чемпионат,смотрел матч Барселона - Севилья и уже в первом тайме уснул,скукота невероятная.
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Александра Александрова
Ответ The Best
Картонная лига 😂 Где конкуренции больше чем в лиге фермеров,лол лиге и Бундеслиге.А клубы АПЛ частенько доходят до финалов ЛЧ,хватит уже эту мантру писать.АПЛ самая прибыльная лига в мире,и это не её проблемы что остальные лиги не умеют зарабатывать и туда не идут шейхи с арабами (ПСЖ не в счёт,мешок без истории).
Да в любую лигу денег вкачай иностранных столько и будет там конкуренция даже получше чем в апл , ла лига выиграла 35 еврокубков , а бей беги 13 , только на ла лигу тратится в 5 раз меньше денег это о чем говорит ? О том что твоя апл это г.... А кусок , иностранные тренеры приехали за иностранное бабло тренировать иностранных футболистов , убери одно любое, рассыпется этот кусок г.... А
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The Best
Ответ Александра Александрова
Да виноваты , что создали конкуренцию , которая ни кому не нужна в этой картонной лиге
Картонная лига 😂
Где конкуренции больше чем в лиге фермеров,лол лиге и Бундеслиге.А клубы АПЛ частенько доходят до финалов ЛЧ,хватит уже эту мантру писать.АПЛ самая прибыльная лига в мире,и это не её проблемы что остальные лиги не умеют зарабатывать и туда не идут шейхи с арабами (ПСЖ не в счёт,мешок без истории).
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андрей кольцов
Ответ Reece24
Шакалы с пригорода мечтают стать лучшими хотя бы в городе, небось через свои родные кабинеты продвигают идею давления на Сити. Уверен где-то рядом юбиляры тусуются с канонирами. Не даёт покоя командам прошлого успехи команд настоящего и будущего - великих Челси и Сити. То недовольны трансферной политикой Челси, то давят со всех сторон на благородный и достойный Сити. Цирк уехал, а красные в Лондоне, Манчестере и Ливерпуле остались 🤡 🤡🤡 Сейчас по классике задействуют админресурс, и Сити с Челси начнут убивать ручные судьи, как во времена красного носа, когда Челси не досчитался нескольких чашек АПЛ. Знаем, проходили.
Слабо байтишь. Челси великий клуб))))))))))))))
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Макс Y-O-Y
Как болельщик Арсенала, не хочу наказания в этом сезоне, Чемпионами станем и без этого, но с наказанием Сити все будут говорить, что победили из-за их махинаций
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Качели Слуцкого
И тут Лудогорец расслабился…
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Алекс Камнев
АПЛ сильнейшая лига в мире )))
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Alxx3xx
Ответ Заяцволк
Так прошлое даёт статус. Вот ты футболист, пришел в гости к друзьям. Если ты игрок МЮ, ты им говоришь "Я игрок великого топ-клуба, у которого больше всех побед в чемпионате, и несколько ЛЧ" - вот здесь есть чем гордиться, сразу понятно, что ты суперкрут. А если ты игрок Сито, что ты скажешь ? "Я игрок клуба, болтающегося на 15-х местах до случайно свалившихся шейховых денег, имеющего зеро ЛЧ, и купившего CAS, лицензирование и др." - да это же стыд просто )
Какой статус? Прошлое - это прошлое. Это статус игроков той эпохи,не более. Конечно удобно прикрываться прошлым величием когда в настоящем ты стал уже не тем топом, что был до этого. Чем наличие денег у современного Сити понижает статус великого игрока Агуэйро, например? Ему то уж точно есть чем похвастаться. И по твоей логике получается, что условный игрок МЮ придёт в гости и скажет: "Здорово, я игрок великой когда то команды, но за 10 лет ни чего не выйграл". Я бы в подобной ситуации не хвастался чьим то прошлым величием, если в настоящем не могу подтвердить такой высокий статус. Просто стыдно было бы.
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mansur_axe
Ответ Jeicob Harlon
псж ман сити нужно лишать всего что возможно,даже собственной базы
Купи себе огнетушитель 🧯🤣🤣🤣
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mansur_axe
Ответ Заяцволк
"мечтают стать лучшими хотя бы в городе" Это один из самых диких зашкваров в истории Спортса ))) МЮ - 3 ЛЧ и 20 побед в чемпионате, Сито - зеро ЛЧ и 8 побед в чемпионате. Тут вопрос о лучшем в городе вообще не стоит )
Конечно не стоит, кто-то считает трофеи прошлого, а кто-то живет настоящим, я настоящий и смотрю футбол сейчас и сейчас Сити лучшая команда Англии.
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romkaschilov
вердикт в окончательной редакции: у волшебника сулеймана, все по честному, без обмана
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Rustam Abdullayev
Если снимут очко другие клубы могут попасть лиги чемпионов а кто- то станет чемпионом
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Александра Александрова
Ответ вовочка6762
При чем здесь Гвардиола ? Во всем виноваты арабы с их халявным баблом !
Да виноваты , что создали конкуренцию , которая ни кому не нужна в этой картонной лиге
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vladimir.kostrichko
Ответ AF007
Кому-то действительно нужны картонные чемпионства? Интер до сих пор стебут за это дело
Это не картонные...Будет другим уроком....Ньюкасл не будет нарушать ФФП-так как будет знать,что их всего лишат..Будет все справедливо в футболе.
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вовочка6762
Ответ Александра Александрова
Да всем этим клубам просто надоело чемпионство Сити и просвета они не видят вот и в чем вопрос , Гвардиола превратил бей беги в лигу одной команды !
При чем здесь Гвардиола ?
Во всем виноваты арабы с их халявным баблом !
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Заяцволк
Ответ Marcs
Как чемпионства Ювентуса. Все под вопросом.
Не, если раскопают, что Ювентус во времена своих чемпионств делал то, что не делали другие, тогда может быть и стоит отдать титулы другим, не вопрос. У Сито всё же другая история, 100 нарушений - это сразу на расформировку )
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#SharkTeam
Ответ mansur_axe
Клубы Англии хотят, чтоб суд постановил забрать все трофеи у богатых то есть у Сити и раздать бедным то есть МЮ, Ливерпуль, Челси, а то у них денег нет, а покупки по 100 мультов , вы не понимаете это другое. 🤣🤣🤣
Отобрать и поделить по-английски. Пусть еще распишут на пару десятков лет вперед титулы между ливером и манЮ.
И это страна робин гуда)
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#SharkTeam
Ответ AF007
Кому-то действительно нужны картонные чемпионства? Интер до сих пор стебут за это дело
из ливера уже двое отметились. Да и стивиж тоже когда-то что-то говорил
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mansur_axe
Клубы Англии хотят, чтоб суд постановил забрать все трофеи у богатых то есть у Сити и раздать бедным то есть МЮ, Ливерпуль, Челси, а то у них денег нет, а покупки по 100 мультов , вы не понимаете это другое. 🤣🤣🤣
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ doctorcaiman
Ливерпуль в этом сезоне претендует на чемпионство, или лень в таблицу посмотреть? Уж не Ливерпулю с 19-ю чемпионствами мечтать о картонных. Вот ситям хотя бы надувной кубок ЛЧ, душу бы за него продали нефтяную.
У ливера за 30 лет ноль честных чемпионств. Одно картонное в ковидный сезон, это можно смело исключать
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Заяцволк
Ответ Alxx3xx
Ну если прошлым жить, тогда конечно так и есть. Вопрос то про день сегодняшний.
Так прошлое даёт статус. Вот ты футболист, пришел в гости к друзьям. Если ты игрок МЮ, ты им говоришь "Я игрок великого топ-клуба, у которого больше всех побед в чемпионате, и несколько ЛЧ" - вот здесь есть чем гордиться, сразу понятно, что ты суперкрут. А если ты игрок Сито, что ты скажешь ? "Я игрок клуба, болтающегося на 15-х местах до случайно свалившихся шейховых денег, имеющего зеро ЛЧ, и купившего CAS, лицензирование и др." - да это же стыд просто )
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вовочка6762
Друг познается в беде ...
Но это не про Англию - здесь главный принцип - кто смел, тот и съел !
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Marcs
Ответ Заяцволк
"мечтают стать лучшими хотя бы в городе" Это один из самых диких зашкваров в истории Спортса ))) МЮ - 3 ЛЧ и 20 побед в чемпионате, Сито - зеро ЛЧ и 8 побед в чемпионате. Тут вопрос о лучшем в городе вообще не стоит )
Как чемпионства Ювентуса. Все под вопросом.
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DolJun
Ответ AF007
Кому-то действительно нужны картонные чемпионства? Интер до сих пор стебут за это дело
так и сити стебут) но видишь появился шанс на восстановление справедливости
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