Клубы АПЛ хотят, чтобы вердикт по делу о финансовых нарушениях «Ман Сити» вынесли в этом сезоне

Клубы АПЛ хотят, чтобы разбирательства в отношении «Манчестер Сити» завершились как можно скорее.

Как пишет Daily Mail, сейчас нет даже предварительных сроков рассмотрения обвинений АПЛ в адрес «Манчестер Сити».

Клубы АПЛ хотят, чтобы вердикт по этому вопросу был вынесен до конца сезона. Однако один из источников сообщил, что на рассмотрение выдвинутых обвинений, вероятно, уйдут годы.

Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Клуб уверен в своей правоте по делу о финансовых нарушениях.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан