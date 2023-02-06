«Ман Сити» уверен в своей правоте по делу о финансовых нарушениях. Клуб предоставил АПЛ доказательства до публичных обвинений

«Манчестер Сити» предоставил АПЛ доказательства невиновности до публичного обвинения.

Ранее АПЛ обвинила « » более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

«Клуб не был заранее предупрежден о заявлении Премьер-лиги. Им сообщили одновременно с выходом заявления.

Считается, что дело «Сити», скорее всего, будет использовано Премьер-лигой в качестве доказательства того, что они способны сами решать управленческие вопросы.

«Сити» уверен в своей позиции, как и в случае с обвинениями по их делу в УЕФА, которые были сняты. Клуб некоторое время назад предоставил соответствующие доказательства по этим обвинениям Премьер-лиге.

Исходя из того, что Премьер-лиге потребовалось четыре года, не ожидайте, что все решится в ближайшее время.

«Манчестер Сити» всегда отрицал финансовые нарушения. Они всегда говорили, что подробности, опубликованные Der Spiegel (публикация 2018 года, ставшая катализатором расследования – прим. Sports.ru), когда информация была передана Football Leaks, были неполными.

Когда УЕФА возбудил свое дело, «Сити» заявил, что не верит в это расследование, и когда было вынесено решение не в их пользу, они обратились прямо в Спортивный арбитражный суд, где с них сняли обвинения, хотя по некоторым из них истек срок давности.

Они вооружатся самыми лучшими юристами, которые построчно изучат каждую деталь дела Премьер-лиги. Все это затянется и дорого обойдется», – сообщил журналист BBC Саймон Стоун.

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