«Ман Сити» уверен в своей правоте по делу о финансовых нарушениях. Клуб предоставил АПЛ доказательства до публичных обвинений

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия УЕФА BBC деньги Футбол

«Манчестер Сити» предоставил АПЛ доказательства невиновности до публичного обвинения.

Ранее АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

«Клуб не был заранее предупрежден о заявлении Премьер-лиги. Им сообщили одновременно с выходом заявления.

Считается, что дело «Сити», скорее всего, будет использовано Премьер-лигой в качестве доказательства того, что они способны сами решать управленческие вопросы.

«Сити» уверен в своей позиции, как и в случае с обвинениями по их делу в УЕФА, которые были сняты. Клуб некоторое время назад предоставил соответствующие доказательства по этим обвинениям Премьер-лиге.

Исходя из того, что Премьер-лиге потребовалось четыре года, не ожидайте, что все решится в ближайшее время.

«Манчестер Сити» всегда отрицал финансовые нарушения. Они всегда говорили, что подробности, опубликованные Der Spiegel (публикация 2018 года, ставшая катализатором расследования – прим. Sports.ru), когда информация была передана Football Leaks, были неполными.

Когда УЕФА возбудил свое дело, «Сити» заявил, что не верит в это расследование, и когда было вынесено решение не в их пользу, они обратились прямо в Спортивный арбитражный суд, где с них сняли обвинения, хотя по некоторым из них истек срок давности.

Они вооружатся самыми лучшими юристами, которые построчно изучат каждую деталь дела Премьер-лиги. Все это затянется и дорого обойдется», – сообщил журналист BBC Саймон Стоун.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

Экс-следователь УЕФА о 1-м деле против «Сити»: «Армия юристов мешала аудиторам, но у нас остались неопровержимые доказательства мошенничества. Дело АПЛ еще масштабнее»

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36 комментариев

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#SharkTeam
И ненормальность таких правил вообще. В их условиях олдовых с именем никак не подвинуть
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#SharkTeam
Нужно дополнительно давить на ненормальность ограничений вложений в свое предприятие в условиях капитализма
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2vdhrvmmzf
Ответ DolJun
круто было бы увидеть пепа в шипе, но без карманных судей боюсь он даже этот уровень не потянет
Скоро челсю свою увидишь в шипе, что по игре, что по финансовым махинациям американца))
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red hikkikomori
Ответ Mikel Dominator Arteta
Прям представляю как он ноет на газон 🤣
Нюша : вою на луну, Пеп: ною на газон))
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А.В. Бубнов
Ответ Buba
Мешок то пластиковый оказался 😂😂😂
Пакет)
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Buba
Ответ А.В. Бубнов
Мошна размером с мешок)
Мешок то пластиковый оказался 😂😂😂
+1
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А.В. Бубнов
Ответ Buba
Мансити уверен в своем необъятном кошельке, можно так.
Мошна размером с мешок)
0
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А.В. Бубнов
Ответ alexis2020
Лучше бы Сити не наказывали в ЭТОМ сезоне. Не хочу чтобы возможное чемпионство Арсенала считали достигнутым из-за этой ситуации
А ты полагаешь, что их кто то догонит?
Пхахаха
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Syndycate
Ответ DolJun
круто было бы увидеть пепа в шипе, но без карманных судей боюсь он даже этот уровень не потянет
Так он сбежит в условный ПСЖ сразу или Челси)
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bogdan fedyuk
Ответ Пако
Главный принцип момента: "Ни при каких обстоятельствах не показывать признаков слабости или раскаяния в виновности". И искренне и правдоподобно возмущаться предъявленным обвинениям - "Как вы могли такое подумать о нас!!!"
в крайнем случае можно сказать, что это не жульничество, а неправильная интерпретация правил
+2
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Jan Vorontsov
Ответ Гоша Адамов
Если уж CAS не смог дать бан Сити, то АПЛ уж тем более. Думаю Сити хорошо скрыл все следы своих махинаций раз за 10 лет не смогли ничего доказать
Что значит не смог, когда в CAS обратился сам Сити чтобы развалить дело - и с этой миссией он справился.
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Buba
Ответ А.В. Бубнов
Заголовк выглящит так, будто они правы в нарушениях: «Ман Сити» уверен в своей правоте по делу о финансовых нарушениях.
Мансити уверен в своем необъятном кошельке, можно так.
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А.В. Бубнов
Ответ Гоша Адамов
Если уж CAS не смог дать бан Сити, то АПЛ уж тем более. Думаю Сити хорошо скрыл все следы своих махинаций раз за 10 лет не смогли ничего доказать
CAS не дал свершиться правосудию, а не смог дать бан...
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d.xoxlov
"Бан Сити" такое прикольное название. Только не пригодится, скорее всего.
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А.В. Бубнов
Ответ DolJun
круто было бы увидеть пепа в шипе, но без карманных судей боюсь он даже этот уровень не потянет
Да ты пряи Айзек Азимов!
Гвардиола в Чемпионшипе...
Да он даже не пойдёт в клуб не чемпион)
0
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А.В. Бубнов
Заголовк выглящит так, будто они правы в нарушениях: «Ман Сити» уверен в своей правоте по делу о финансовых нарушениях.
+1
-1
0
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Гоша Адамов
Если уж CAS не смог дать бан Сити, то АПЛ уж тем более. Думаю Сити хорошо скрыл все следы своих махинаций раз за 10 лет не смогли ничего доказать
+1
-2
-1
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fc_champion
Вооружатся самыми лучшими юристами? Прямо анекдот вспомнился:
- Алло! Это адвокатская контора Розенталь/Кац/Вайнштейн/Иванов?
- Да!
- А можно мне адвоката Иванова?
- Конечно, а почему именно его?
- Просто я восхищен хваткой этого человека пробиться в такую компанию...
+25
-1
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Barsa! bolshe chem klub
так и написано в представленном доказательстве:

КЬЛИНУС МАМАЙ НЕ НАРУШАЛ НИЧИВО!!!
+2
-4
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Tpy6kaMerlina
Вот не верю я в какое-то реальное наказание для этого финансового гегемона. Слишком велик будет скандал и слишком откинет апл, ударит по престижу лиги и всей их футбольной системе, вне зависимости от того, кто юридически прав
+
Скорее всего откупятся штрафом
+1
-2
-1
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Wiley Fox
Доказательство в сотни миллионов фунтов
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexis2020
Лучше бы Сити не наказывали в ЭТОМ сезоне. Не хочу чтобы возможное чемпионство Арсенала считали достигнутым из-за этой ситуации
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tpy6kaMerlina
Вот не верю я в какое-то реальное наказание для этого финансового гегемона. Слишком велик будет скандал и слишком откинет апл, ударит по престижу лиги и всей их футбольной системе, вне зависимости от того, кто юридически прав
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikel Dominator Arteta
Ответ DolJun
круто было бы увидеть пепа в шипе, но без карманных судей боюсь он даже этот уровень не потянет
Прям представляю как он ноет на газон 🤣
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
Главный принцип момента: "Ни при каких обстоятельствах не показывать признаков слабости или раскаяния в виновности". И искренне и правдоподобно возмущаться предъявленным обвинениям - "Как вы могли такое подумать о нас!!!"
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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