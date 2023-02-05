«Волга» – Зареме о матче с «Зенитом»: «Ни за какие вкусняшки не отдадим право играть дома. Приглашаем вас в Ульяновск»

«Волга» обратилась к .

Клуб из Ульяновска отреагировал на слова жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая высказалася о возможном переносе матча между « » и « ».

Команды встретятся в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Петербуржский клуб предложил ульяновскому заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона.

Зарема так отреагировала на ситуацию: «Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену». Конечно, они предложат всякие вкусняшки».

«Наш клуб выступил с обращением в связи с реакцией супруги бывшего владельца «Спартака» на ситуацию с возможным переносом матча «Волга» – «Зенит», которая активно муссируется в различных СМИ.

Уважаемая Зарема Равильевна! Игроки, тренерский штаб и болельщики ФК «Волга» благодарят Вас за поддержку, за теплые слова про наш любимый город. Вы хорошо знаете, как сильно в Ульяновске любят футбол, как ждут больших и интересных игр на поле центрального стадиона «Труд».

Любой, кто говорит о переносе назначенного на 25 февраля кубкового матча «Волга» – «Зенит», просто никогда не был в нашем городе, не общался с командой и ее фанатами.

Мы завоевали право играть на домашнем поле в честной борьбе – и это право не отдадим ни за какие вкусняшки! Город вовсю готовится к матчу. Приглашаем Вас в Ульяновск на большой футбол – уверены, будет очень интересная и очень горячая игра. Добро пожаловать домой!» – говорится в сообщении клуба.