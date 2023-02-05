«Волга» – Зареме о матче с «Зенитом»: «Ни за какие вкусняшки не отдадим право играть дома. Приглашаем вас в Ульяновск»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Волга Ульяновск Зарема Салихова Футбол

«Волга» обратилась к Зареме Салиховой.

Клуб из Ульяновска отреагировал на слова жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая высказалася о возможном переносе матча между «Волгой» и «Зенитом».

Команды встретятся в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Петербуржский клуб предложил ульяновскому заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона.

Зарема так отреагировала на ситуацию: «Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену». Конечно, они предложат всякие вкусняшки».

«Наш клуб выступил с обращением в связи с реакцией супруги бывшего владельца «Спартака» на ситуацию с возможным переносом матча «Волга» – «Зенит», которая активно муссируется в различных СМИ.

Уважаемая Зарема Равильевна! Игроки, тренерский штаб и болельщики ФК «Волга» благодарят Вас за поддержку, за теплые слова про наш любимый город. Вы хорошо знаете, как сильно в Ульяновске любят футбол, как ждут больших и интересных игр на поле центрального стадиона «Труд».

Любой, кто говорит о переносе назначенного на 25 февраля кубкового матча «Волга» – «Зенит», просто никогда не был в нашем городе, не общался с командой и ее фанатами.

Мы завоевали право играть на домашнем поле в честной борьбе – и это право не отдадим ни за какие вкусняшки! Город вовсю готовится к матчу. Приглашаем Вас в Ульяновск на большой футбол – уверены, будет очень интересная и очень горячая игра. Добро пожаловать домой!» – говорится в сообщении клуба.

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108 комментариев

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Виталик Украинский
Ответ dalmolchun
Посещаемость Волги входит сейчас в топ-20 по России. Запрещать надо тебя и таких как ты.
Посещаемость или заполняемость? Стадиону на 8 тыс зрителей трудно попасть в топ-20.
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Владислав88
Ответ KaPZeN43
Ну какой ещё перенос? Для маленьких команд приезд топ-клуба - это большой праздник. И не надо лишать Ульяновск радости.
В Саранске стадион новый с подогревом есть. В чём проблема туда преенести. 2 часа о Ульяновска. За одно и Сараске болельщиков футболов порадуют. А стадион отгрохали, а играть некому. Если сейчас там не играть, то когда вообще???
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Илья Банюк
Ответ Иван Новиков
Зачем газпромовцы играли в минус 18 на своём снежном поле, а не при комфортных условиях в Бельгии? https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/europa_league/2010-2011/spbfoto_Zenit-pobil-Anderleht
Вроде игроки Зенита играли,а не газпромовцы. Вы что то путаете
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Дмитрий9779
Вот так из предложения,которое никого ни к чему не обязывает раскрыли заговор про решенный перенос матча.🤣
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dalmolchun
Ответ Владислав88
Уточнять надо про какого Кержакова. Я думал ты про Саню, который Волге НН и тем самым хорони её. А Мишка чем этим Волги хоронил?
БББ в рамке не стоял. Выучите матчасть.
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Сергей К
Ответ Alex Chernov
Быть причастным к кормушке сейчас не очень популярно, да что уж там - зашкварно, будем объективны 🙃
они это неосознанно.
они верили в другое...)
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Дмитрий9779
Ответ Сергей К
Зачем это предложение? достаточно хороших полей в Краснодарском крае, Ростове, Кавказ...
Да,но там небогатой Волге придется все оплачивать самой.+согласятся ли эти клубы на то чтобы их поля потоптали.Тем более предложение ни к чему не обязывает,а раздули как будто перенос матча вот-вот назначат.
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Миша Михайлов
Ответ Владислав88
Уточнять надо про какого Кержакова. Я думал ты про Саню, который Волге НН и тем самым хорони её. А Мишка чем этим Волги хоронил?
Ну человек написал, что будет забавно, если Кержаков в Ульяновске снова "в рамку встанет".
Понятное дело, что речь о Мише, а не Саше.
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dalmolchun
Ответ korablev
Волга совершила абсолютно невозможное геройство - прошла 6 кругов кубка России, чтобы добраться до матча с чемпионом страны. На фоне того, что Волга в аутсайдерах первой лиги, это для них невероятная победа. Она в том, что в Ульяновск привезли чемпиона страны четырех последних лет. Круче не придумаешь. Как же можно от такого успеха отказаться? Конечно, идиотизм, что игра назначена на февраль, но все равно играть надо дома. Пусть и на зимнем поле. Всем болельщикам будет огромный подарок, а клубу - уважение и почет!
В Ульяновск еще Анжи с Этоо и Роберто Карлосом приезжал.
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Сергей К
Ответ KOTOV71
Ок,но играют Зенит и Волга,а Вы болельщик Спартака.
второе слово в этой новости - Зарема.
Вы этим дышите...
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hardy33
Ответ Владислав88
Там другая Волга из Нижнего была, матчасть выучите, хотя бы)
Получается, это вам матчасть надо выучить, верно? Так бывает, когда хочется поумничать, но лень проверить информацию😁
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dalmolchun
Ответ Jones
В вашем Ульяновске этот большой футбол никому не нужен, если он будет сыгран на чудовищном газоне, в плохую погоду, и с двумя сотнями зрителей.
Посещаемость Волги входит сейчас в топ-20 по России. Запрещать надо тебя и таких как ты.
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Дмитрий9779
Ответ RWMen
Что плохого, в том, что раскусили план зенита заранее?)
Что скажешь про 1 место после пяти туров,занесенное в Вики?
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+2
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KOTOV71
Ответ Сергей К
Несомненно. Только ветка - о кубке....
Ок,но играют Зенит и Волга,а Вы болельщик Спартака.
+2
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Алексей Лукьянов
Заодно заглядывай на УЗТС, ограбят
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Alex Chernov
Быть причастным к кормушке сейчас не очень популярно, да что уж там - зашкварно, будем объективны 🙃
+2
-1
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Сергей К
Ответ Дмитрий9779
Так про перенос никто и не говорил кроме Заремы.Предлодили,внимание!!! резервное поле вслучае если в день матча будет меньше -15
Зачем это предложение?
достаточно хороших полей в Краснодарском крае, Ростове, Кавказ...
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hardy33
Высказалася🤣
Поправьте)
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dalmolchun
Ответ Владислав88
Хотя бы в Саранск игру перенесите, идиоты. Там 2 часа на автобусе от Ульяновска. Хороший стадик без дела пустует. При -5-10 это не футбол будет. И свои болельщики задницы отмозят, и сами не во, что ни сыграете. Идиотизм какой-то, назло газпрому уши отморожу
Без тебя разберутся.
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Виталик Украинский
Ответ Забил ли Заболотный?
Есть видео с вкусняшками от Заремы? Друг очень просит
Там Ленька когда-то пытался реанимировать вкусняшку, но она решила что все это бесполезно.
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Иван Новиков
Ответ Владислав88
Ну память у вас, Куусюси ещё вспомните. Сейчас нет сысла гонять по огороду, когда куча классных стадионов с подогревом есть, в тех же Саранске или Нижнем, никто не говорит в Питере играть. На катке это не фтубол, а хоккей с мячо будет. Естественно бразилы в хоккее нулевые))) Тут Семак надо 100 раз будет прежде, чем тут бразилов везти, они там точно не помощникам будут.
Почему сейчас нет смысла гонять по огороду, когда для Волги матч домашний, а когда он был таким для газпромовцев, никто не возникал на этот счёт? Приехали бельгийцы и без нытья сыграли.
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Dan Kennedy
Ответ Владислав88
Уше победили на выезде Аланию и Крылья пешкодралом. Нет там такого класса, что пешком выиграть, тем более при нашем неадекватном судействе, когда при любом удобном случае пытаются сливать Зенит.
Я так понимаю вы бы каждый сезон 30-0-0 выигрывали бы, если бы вас не засуживали.
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Пол Ганарара:
Хорошо ответила Волга, очень достойно
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Владислав88
Ответ Миша Михайлов
У Кержакова была и та, и другая "Волга". В 2008 он играл за "Волгу" из Ульяновска, в 2011-2013 за "Волгу" из Нижнего Новгорода. А в 2009 выступал за "Волгарь" из Астрахани. Не хватает только тверской "Волги" в коллекции Миши.
Уточнять надо про какого Кержакова. Я думал ты про Саню, который Волге НН и тем самым хорони её. А Мишка чем этим Волги хоронил?
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RWMen
Ответ Алекс Я
Веришь это как раз ты ,а я не верю.
Ты веришь, что не было ничего, у многих другое мнение!
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