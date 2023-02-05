Аленичев уверен в чемпионстве «Зенита»: «Борьба уже завершена, никто из бразильцев не ушел»

высказался о чемпионской гонке в Мир .

После 17 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.

«Бороться с « » за победу в чемпионате будет не только «Спартак», но и, условно говоря, ЦСКА, «Ростов», «Динамо». Но шансов ни у кого не будет.

Думаю, борьба за чемпионство уже завершена. «Зенит» однозначно станет чемпионом, поскольку у команды никто из бразильцев не ушел, хотя разговоры были. Конечно, они это преимущество не растеряют, я в этом даже не сомневаюсь», – сказал экс-тренер « ».