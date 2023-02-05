Аленичев уверен в чемпионстве «Зенита»: «Борьба уже завершена, никто из бразильцев не ушел»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Дуглас Сантос Малком Клаудиньо Вендел Футбол

Дмитрий Аленичев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 17 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.

«Бороться с «Зенитом» за победу в чемпионате будет не только «Спартак», но и, условно говоря, ЦСКА, «Ростов», «Динамо». Но шансов ни у кого не будет.

Думаю, борьба за чемпионство уже завершена. «Зенит» однозначно станет чемпионом, поскольку у команды никто из бразильцев не ушел, хотя разговоры были. Конечно, они это преимущество не растеряют, я в этом даже не сомневаюсь», – сказал экс-тренер «Спартака».

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7 комментариев

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Циник Петербургский
Два момента хотелось бы подчеркнуть.

Первое. «Борьба уже завершена, никто из бразильцев не ушел». Что, у кого-то была борьба за уход бразильцев из Зенита?? )))

Второе. Если память не изменяет мне со склерозом, то ушел бразильский вратарь Иван. И тут возникает вопрос: Аленичев не считает Ивана бразильцем или же не считает вратарей за игроков? ))
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Direct free kick
С Карпиным завалившим всю в 99% случаев в карьере?
Карпин что,топ тренеришка посредственный. Уровня Семака.
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Direct free kick
Ответ Назар Игорь
Даже если в одночасье уйдут все легионеры из РПЛ то только Ростов ещё может составить Зениту конкуренцию.
С Карпиным завалившим всю в 99% случаев в карьере?
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-1
-1
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Назар Игорь
Даже если в одночасье уйдут все легионеры из РПЛ то только Ростов ещё может составить Зениту конкуренцию.
+1
-2
-1
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Доктор Верховцев
Я так понял, чемпионом становится тот, от кого ушло меньше бразильцев?
+3
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+3
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Бухгалтер2021
интересно глянуть на зенит в чемпионате бразилии
0
-1
-1
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Zapp Brannigan
Одна надежда на уход бразильцев …
+2
0
+2
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