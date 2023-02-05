Чистяков об уходе Ловрена: «Проблема для «Зенита». Задачи все те же — выигрывать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Деян Ловрен Дмитрий Чистяков Матч ТВ Футбол

Дмитрий Чистяков высказался об уходе защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Уход Ловрена — проблема для нас. Понятно, он был моим конкурентом, но он нормальный парень был. Про него могу сказать только хорошее и я только порадовался за него. Понимаете, он не молодой парень, и уйти в команду, которая постоянно борется за еврокубки, хороший чемпионат... И для его возраста условия контракта хорошие.

Я написал ему в личку: «Брат, спасибо тебе за все, мне посчастливилось поиграть с таким футболистом». Он мне ответил взаимностью.

Задачи все те же — выигрывать. У нас большая конкуренция, поэтому будет интересно. Думаю, все будем задействованы. Хотелось бы завоевать очередное чемпионство, и, конечно, звездочку на груди», — сказал защитник «Зенита».

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1 комментарий

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Мосгорсуд
В Зените Ловрен ничего особенного не показал, так что не особая проблема его уход, вот если уйдут Барриос и Вендел....вот будет проблема
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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