«Говорят о бюджете «Газпрома». На железной дороге у «Локо» он тоже не маленький, а сколько тратит «Спартак», «Лукойл» – совсем не бедная компания». Орлов о титулах Семака

высказался о российских тренерах и отметил .

– Я считаю, что у нас большие проблемы с российским тренерским цехом, почему у нас иностранцев и приглашают. Не подхватили наши специалисты эстафетную тренерскую палочку, что была в Советском Союзе.

– Недавно все обсуждали вашу фразу о том, что в России два лучших тренера – Семак и Карпин.

– Да. Но лучше из контекста не вырывать – это была передача на «Матч Премьер», где я выступал в роли эксперта, и ведущий задал мне вопрос, кого сейчас в нашей стране из молодых и перспективных тренеров я бы мог отметить.

Вот я и назвал эту пару наставников. Если говорить вообще о лучших отечественных тренерах, то, конечно, нельзя не назвать Курбана Бекиевича Бердыева.

– Вот-вот, было удивительно, что вы его не отметили…

– Почему я его тогда не назвал? Вопрос-то стоял о молодых, перспективных, а Бердыев уже дважды чемпион России. Как я определяю для себя, кого можно назвать настоящим тренером?

себя хорошо зарекомендовал в « », но сейчас в ЦСКА у него не совсем ладится. Все-таки тренер должен стабильно показывать результаты. Игорь Осинькин интересно работает с молодежью, но пока у него нет достижений, нет медалей, нет титулов, в том числе и чемпионского.

А возьмите Валерия Карпина – у него тоже нет тренерских титулов в России, но он со « » поднимался на второе место в чемпионате, сейчас в «Ростове» при явно сдержанном бюджете, чем у тех же красно-белых, дышит им в спину.

В команде у него – молодые ребята, легионеры разъехались, а они идут на третьем месте. Не случайно Карпина и в сборную пригласили, а там у него получилось. Карпин доказывает, что он – стабильный тренер, на него можно рассчитывать.

– А что Семак?

– Ну как что? Мне кажется, тут двух мнений и быть не может – команда четыре года подряд чемпион страны.

И когда говорят, мол, чего еще ждать с таким бюджетом, как у «Газпрома», мне всегда хочется сказать: ребята, на железной дороге у «Локомотива» бюджет тоже отнюдь не маленький.

Мы точно не знаем цифры, они не обнародованы – так же как и у «Зенита», к слову. Сколько тратит «Спартак» – тоже данных конкретных нет, но ясно, что «Лукойл» – совсем не бедная компания, – сказал комментатор.