«Говорят о бюджете «Газпрома». На железной дороге у «Локо» он тоже не маленький, а сколько тратит «Спартак», «Лукойл» – совсем не бедная компания». Орлов о титулах Семака

Теги Спартак Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Сергей Семак Курбан Бердыев премьер-лига Россия Газпром Валерий Карпин Геннадий Орлов Лукойл Владимир Федотов Сочи деньги РЖД Футбол

Геннадий Орлов высказался о российских тренерах и отметил Сергея Семака.

– Я считаю, что у нас большие проблемы с российским тренерским цехом, почему у нас иностранцев и приглашают. Не подхватили наши специалисты эстафетную тренерскую палочку, что была в Советском Союзе.

– Недавно все обсуждали вашу фразу о том, что в России два лучших тренера – Семак и Карпин.

– Да. Но лучше из контекста не вырывать – это была передача на «Матч Премьер», где я выступал в роли эксперта, и ведущий задал мне вопрос, кого сейчас в нашей стране из молодых и перспективных тренеров я бы мог отметить.

Вот я и назвал эту пару наставников. Если говорить вообще о лучших отечественных тренерах, то, конечно, нельзя не назвать Курбана Бекиевича Бердыева.

– Вот-вот, было удивительно, что вы его не отметили…

– Почему я его тогда не назвал? Вопрос-то стоял о молодых, перспективных, а Бердыев уже дважды чемпион России. Как я определяю для себя, кого можно назвать настоящим тренером?

Владимир Федотов себя хорошо зарекомендовал в «Сочи», но сейчас в ЦСКА у него не совсем ладится. Все-таки тренер должен стабильно показывать результаты. Игорь Осинькин интересно работает с молодежью, но пока у него нет достижений, нет медалей, нет титулов, в том числе и чемпионского.

А возьмите Валерия Карпина – у него тоже нет тренерских титулов в России, но он со «Спартаком» поднимался на второе место в чемпионате, сейчас в «Ростове» при явно сдержанном бюджете, чем у тех же красно-белых, дышит им в спину.

В команде у него – молодые ребята, легионеры разъехались, а они идут на третьем месте. Не случайно Карпина и в сборную пригласили, а там у него получилось. Карпин доказывает, что он – стабильный тренер, на него можно рассчитывать.

– А что Семак?

– Ну как что? Мне кажется, тут двух мнений и быть не может – команда четыре года подряд чемпион страны.

И когда говорят, мол, чего еще ждать с таким бюджетом, как у «Газпрома», мне всегда хочется сказать: ребята, на железной дороге у «Локомотива» бюджет тоже отнюдь не маленький.

Мы точно не знаем цифры, они не обнародованы – так же как и у «Зенита», к слову. Сколько тратит «Спартак» – тоже данных конкретных нет, но ясно, что «Лукойл» – совсем не бедная компания, – сказал комментатор.

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58 комментариев

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munhin
Ответ Burel
90 процентов фанатиков зенита думают, что футбол был изобретён газпромом по приказу миллера
спартак головного мозга
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Ivan Petrov
Ответ Дмитрий9779
Админресурс Зенита? Кто снял главного судью нытьём? Для какой команды поменяли регламент в середине чемпионата? Кто за расизм в адрес игрока сборной получил...10-е предупреждение? Кто за флаги НСДАП получил штраф 10 тыс рублей? А кого лишали зрителей,закрывали сектора,снимали очки в чемпионате? Кто за "день рождения дедушки" не получил наказания? Кто с судьями пьет чай,сливается,а клуб начинают тащить и не замечать вторых ЖК у одного игрока(Краснодар,Ростов ... не дадут соврать) Ну и где это видано чтобы в протоколе написать "агрессивное поведение"а штраф назначить как за драку,объяснив это обещаниями судьи?
Зенит
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Юрий Луговой
Ответ evil
На счёт локи согласен - никому не нужный клуб без болельщиков и истории, а тратит, как сбгт мешок из ленобласти
А у зенита какая история,до Газпрома дворовая команда была
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munhin
Ответ Виктор Литвинов
Компаний много, а народное достояние, распиаоенное одно
У московских болельщиков только газ народный, а все остальные достояния столичные )
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Виктор
Ответ Ivan Petrov
Тебе врач в палате назовёт 😂
Слился. ***добол.
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Ivan Petrov
Ответ Дмитрий9779
Любишь 69 и шершавые языки ,а потом скажешь,что нет😁 Ну и конечно все плюсующие это объяснят почему Зенит только с Семаком постоянно чемпион,а не со Спалетти и прочими.😁 Зенит-чемпион Ивашка😁😁😁
Опять Митрофан со своими ценностями🤦🏻
Зенит не чемпион. Зенит жалкий политпроект с нарисованными болельщиками недалёкого ума , который ничто без Газпрома
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Юрий Луговой
Орлов то сам что нибудь понимает??? Или так просто за Питер топит. У Зенита уже лет 15 самый высокий бюджет,самые дорогие футболисты, воспитанников достойных нет и в помине после Кержа Аршавина и Быстрова. Пол команды то Аргентинцев то Бразильцев остальные выкупленные лучшие игроки других команд. Да конечно же деньги тут не при чём,по мнению Орлова,просто Семак гений
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Slavnov
Ответ Дмитрий9779
Частная нефть Федуна🤣 Таким будет полезно про эту частность почитать литературу чтобы не выглядеть экономическим кас..тем который без яиц.
федун акционер,его дивиденды,личные деньги,с которых он платит налоги и хватит уже быть совком,во всем мире практически,нефтью с газом занимаются частники,никто там не кричит,народная нефть,дайте мне тоже с нее копеечку,это такой же бизнес как и производство чего либо,еще более сложный,так как он связан с политикой,мюллер миллиардер,с народного газа,но чего то не рубля на зенитушку не закинул)
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TheSportNik
Ну ладно и правда Лукойл и РЖД не бедные компании, но за что дядю Женю Гинера обонкротили, ведь ЦСКА с 2013-2016 годы выиграл 3 чемпионских титула и дальше мог бы, но начались игры вокруг клуба, а потом и отжали совсем, хотя стадион он для болельщиков построил, а не для жены с сыном.
А уж эти арбитры Вилковы и Сухины, что творили?
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Faust Doc
Ответ КБ Сергей
А на манеже, одни и те же. Орлов, Кавазашвили, Мостовой… Как же они все надоели.
Согласен, только забыл ещё Зарему упомянуть.
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Ivan Petrov
Ответ Виктор
Назовёшь? Причины. Или ***добол?
Тебе врач в палате назовёт 😂
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Дмитрий9779
Ответ Slavnov
только больной дед из питера, может сравнить ржд и газпром и частное лицо,леонида арнольдыча,можно глянуть любой год и чистую прибыль,у газпрома там 2-3 трлн,у ржд милиардов 500 и то последние годы,до этого туда государство вливало миллиарды и ржд было в минусе,вечном минусе и сейчас вливает,но в разы меньше,про федуна вообще молчу,он почти банкрот,а в лучшие времена,прирастал,миллиардом долларов в год,что ровно 60 млрд рублей
Частная нефть Федуна🤣
Таким будет полезно про эту частность почитать литературу чтобы не выглядеть экономическим кас..тем который без яиц.
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Виктор
Ответ Ivan Petrov
На это есть ряд причин,не заметить это может только человек который не разбирается в футболе. Но это точно не потому,что Семак гений
Назовёшь? Причины. Или ***добол?
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stee
Это всё не укладывается в голове на самом деле. РЖД получая деньги из наших налогов, т.к. является убыточным, ещё и сливает их ворам в руководстве Локо. Ежегодно по 50-70 млн Евро. А раньше бюджет был ещё больше. Про остальные названные клубы, особенно Зенит с бюджетом в 150 млн - тут вообще нечего сказать. Это первобытная дикость какая-то. Если бы все сограждане только знали на что воруют их деньги средь бела дня... российский футбол это позорная развлекуха для бандитов.
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Ага Бг
Ответ Евгений Волков
Например о том, что Локомотив при Немцах слил 55 лямов. Это почти столько же, сколько Зенит за этот период. Только один клуб на первом месте, второй в стыках. Вот и поговорили
Что за бред. За последние 10 лет Локо только в одном сезоне имел трансферный баланс "- 30" лямов, в то время как Зенит имел под 100мильонные траты в отдельные годы. Нынешний состав обошелся Зениту в 140 лямов, эта сумма сопоставима затратам Локо на покупку игроков за последние 9 лет (!!!)
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юра георгиевский
У нашего спартачка денег не меньше, а за то мозгов у руководства - полный ноль.
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Дмитрий9779
Ответ Ivan Petrov
Сейчас набегут всякие швайни , Дмитрии 7969,Катьки-промокашки и прочая нечисть и объяснят нам ,что это Семак гений,а Газпром тут не причем
Любишь 69 и шершавые языки ,а потом скажешь,что нет😁
Ну и конечно все плюсующие это объяснят почему Зенит только с Семаком постоянно чемпион,а не со Спалетти и прочими.😁
Зенит-чемпион Ивашка😁😁😁
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evil
На счёт локи согласен - никому не нужный клуб без болельщиков и истории, а тратит, как сбгт мешок из ленобласти
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Slavnov
только больной дед из питера, может сравнить ржд и газпром и частное лицо,леонида арнольдыча,можно глянуть любой год и чистую прибыль,у газпрома там 2-3 трлн,у ржд милиардов 500 и то последние годы,до этого туда государство вливало миллиарды и ржд было в минусе,вечном минусе и сейчас вливает,но в разы меньше,про федуна вообще молчу,он почти банкрот,а в лучшие времена,прирастал,миллиардом долларов в год,что ровно 60 млрд рублей
+2
-3
-1
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Нефанатик
По Орлову можно написать пособие о маразме
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Pb-SE
Я тоже буржуй- у меня есть холодильник
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Ivan Petrov
Ответ Alamh Kaiser
Почему тогда этот Газпром до Семака четыре раза подряд не становились чемпионами?
На это есть ряд причин,не заметить это может только человек который не разбирается в футболе. Но это точно не потому,что Семак гений
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Сергей К
смешные северные летописцы Спартака...)
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last_guard
Было сравнение бюджетов. По всем источникам доходов Спартак впереди, где-то незначительно, где-то сильнее. И только по спонсорскому контракту зенит чуть ли не в 2 раза опережает. Вот и думайте сами.
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Михаил Блинов
Ответ Vovker
А сейчас эти средства в руках олигархов. Уж лучше тратить на спорт, чем на яхты толстосумов.
А по-вашему, чем Газпром, Лукойл, РЖД мало вкладывают в спорт???
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