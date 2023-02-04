Павлюченко не возобновит карьеру: «История с «Уфой» была слишком спонтанной. Условия для оправдания надежд были сложными»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия Первая лига Уфа Шамиль Газизов Футбол

Роман Павлюченко отказался от возобновления карьеры. 

Напомним, ранее бывший нападающий сборной России заявил, что ведет переговоры с «Уфой». 

«Мы разговаривали с Шамилем Газизовым по контракту, даже договорились на хороших условиях. Но по ряду причин мы решили отпустить эту ситуацию. Слишком мало времени до матча осталось, нужно набирать форму, тренироваться с командой и быть очень готовым к Кубку России.

У нас нет такого количества времени, чтобы я смог подготовиться и помочь команде. Очень благодарен Шамилю Газизову, что предложил такую возможность, но мы поняли, что это слишком спонтанное решение, которое могло бы не оправдаться. Времени слишком мало.

Наделали шума, многие могли на меня ставить большие надежды, но условия для оправдания этих надежд для меня были сложными. «Уфа» будет играть без меня.

Буду ли пытаться все-таки еще поиграть где-то? Пока в планах нет такого. Я завершил карьеру, а история с «Уфой» была слишком спонтанной. Буду развивать свою футбольную школу, помогать молодым футболистам», – сказал 41-летний экс-футболист. 

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12 комментариев

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Bartez1986
А как насчет Бузовой?
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Лукашин Петр
Уровень росфутбола сейчас настолько донный, что Павлюченко был бы хорошим усилением в ФНЛ.
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Niko [Ars]
Паву стало впадлу тратить столько времени и сил ради одной игры
+2
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Вондроушова
Ответ Sevuska
А ведь как-будто ещё вчера Пав за Шпор пылил под руководством Харри Реднаппа .
Согласен, 14 лет как один миг пролетело
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Великий Алонсо
Хоспаде, да что там готовиться выйти на 1 матч, или Рома совсем в никакущей форме?
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Wiley Fox
Когда прочёл, что газизов проиграл суд Спартаку и должен теперь 90 млн
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S100 Winner
Ответ Sevuska
А ведь как-будто ещё вчера Пав за Шпор пылил под руководством Харри Реднаппа .
И забивал Интеру Моуринью в ЛЧ в партнёрстве с Гаретом Бэйлом
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Minuvert
Ответ Hong Kil
Бесславный конец
Это про Дзюбу?
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Джиза
Газизов поплыл после Спартака. Был неплохим региональным менеджером, но после того как ощутил на себе популярность КБ, с головой в хайп ушел. Команда тонет, а он то бесполезный суд ведет, то из РПЛ медиалигу делает.
Понятно, что сложно после Москвы в Уфу возвращаться, но надеюсь, он придет в себя. Толковых менеджеров, пусть даже и на уровне небольшого города, у нас мало.
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инок
Ну и правильно сделал. Нет сил, не играй. Но за попытку
респект тебе, Роман!
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Sevuska
А ведь как-будто ещё вчера Пав за Шпор пылил под руководством Харри Реднаппа .
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Hong Kil
Бесславный конец
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