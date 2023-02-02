Павлюченко хочет возобновить карьеру в «Уфе» ради 200-го гола в клубной карьере. Бузова может поддержать Романа

может возобновить профессиональную карьеру.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов со ссылкой на агента , Павлюченко, завершивший карьеру в октябре прошлого года, может выйти на поле в составе «Уфы» в матче Фонбет Кубка России против « », который состоится 26 февраля.

41-летний Павлюченко хочет забить свой 200-й гол в клубной карьере.

Кроме того, сообщается, что «Уфа» предложила привлечь для поддержки этого события певицу и инфлюенсера . Также Павлюченко вместе с Романом Орещуком планирует открыть футбольное агентство.

По словам инсайдера, Павлюченко подтвердил намерение возобновить карьеру.

«Это правда, мы действительно общались с Газизовым, которого я глубокого уважаю, на эту тему. Хочу сказать ему большое спасибо за предложение.

Я действительно хочу возобновить карьеру, помочь «Уфе» пройти дальше в Кубке России, плюс удовлетворить собственные амбиции и забить двухсотый гол на клубном уровне.

С Бузовой мы дружим, и, если все сложится, обязательно решу вопрос с ней, чтобы она попросила свои 22 миллиона подписчиков меня поддержать.

Конечно, все на стадион не попадут, но аншлаг на игре гарантирую, а остальные поболеют у телевизоров. Ну и про агентство, которое мы создаем с Орещуком, тоже правда», – сказал Павлюченко.

Павлюченко известен по выступлениям за «Спартак», «Тоттенхэм» и сборную России.