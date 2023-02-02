Павлюченко хочет возобновить карьеру в «Уфе» ради 200-го гола в клубной карьере. Бузова может поддержать Романа
Роман Павлюченко может возобновить профессиональную карьеру.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов со ссылкой на агента Романа Орещука, Павлюченко, завершивший карьеру в октябре прошлого года, может выйти на поле в составе «Уфы» в матче Фонбет Кубка России против «Ахмата», который состоится 26 февраля.
41-летний Павлюченко хочет забить свой 200-й гол в клубной карьере.
Кроме того, сообщается, что «Уфа» предложила привлечь для поддержки этого события певицу и инфлюенсера Ольгу Бузову. Также Павлюченко вместе с Романом Орещуком планирует открыть футбольное агентство.
По словам инсайдера, Павлюченко подтвердил намерение возобновить карьеру.
«Это правда, мы действительно общались с Газизовым, которого я глубокого уважаю, на эту тему. Хочу сказать ему большое спасибо за предложение.
Я действительно хочу возобновить карьеру, помочь «Уфе» пройти дальше в Кубке России, плюс удовлетворить собственные амбиции и забить двухсотый гол на клубном уровне.
С Бузовой мы дружим, и, если все сложится, обязательно решу вопрос с ней, чтобы она попросила свои 22 миллиона подписчиков меня поддержать.
Конечно, все на стадион не попадут, но аншлаг на игре гарантирую, а остальные поболеют у телевизоров. Ну и про агентство, которое мы создаем с Орещуком, тоже правда», – сказал Павлюченко.
Павлюченко известен по выступлениям за «Спартак», «Тоттенхэм» и сборную России.
И хватит ли ему этой суммы, чтобы успеть забить ДВУХСОТЫЙ гол в клубной карьере?
Не мамонт.
Хотя там где Терек и там где Газизов и не такое можно наколдовать