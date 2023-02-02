Павлюченко хочет возобновить карьеру в «Уфе» ради 200-го гола в клубной карьере. Бузова может поддержать Романа

Теги Спартак Роман Павлюченко премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу Первая лига Ахмат Роман Орещук Уфа агенты Ольга Бузова Футбол

Роман Павлюченко может возобновить профессиональную карьеру.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов со ссылкой на агента Романа Орещука, Павлюченко, завершивший карьеру в октябре прошлого года, может выйти на поле в составе «Уфы» в матче Фонбет Кубка России против «Ахмата», который состоится 26 февраля.

41-летний Павлюченко хочет забить свой 200-й гол в клубной карьере.

Кроме того, сообщается, что «Уфа» предложила привлечь для поддержки этого события певицу и инфлюенсера Ольгу Бузову. Также Павлюченко вместе с Романом Орещуком планирует открыть футбольное агентство.

По словам инсайдера, Павлюченко подтвердил намерение возобновить карьеру.

«Это правда, мы действительно общались с Газизовым, которого я глубокого уважаю, на эту тему. Хочу сказать ему большое спасибо за предложение.

Я действительно хочу возобновить карьеру, помочь «Уфе» пройти дальше в Кубке России, плюс удовлетворить собственные амбиции и забить двухсотый гол на клубном уровне.

С Бузовой мы дружим, и, если все сложится, обязательно решу вопрос с ней, чтобы она попросила свои 22 миллиона подписчиков меня поддержать.

Конечно, все на стадион не попадут, но аншлаг на игре гарантирую, а остальные поболеют у телевизоров. Ну и про агентство, которое мы создаем с Орещуком, тоже правда», – сказал Павлюченко.

Павлюченко известен по выступлениям за «Спартак», «Тоттенхэм» и сборную России.

11 комментариев

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salogiannis
Ответ Егор Годин
Не понимаю, почему автор в статье не пишет, сколько голов сейчас забито у Романа. На Википедии написано, что у него за клубы забито 207.
Это происки контръинфлюенсеров.
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Alexander Prokofyev
Ответ GMF
Рома, Бузовой лучше гол забей. )
Тарасов не смог
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Alexander Prokofyev
Боня, Лопырева и прочие инфлюенсеры поддержат Рому?
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Okazaki
Школа Барсы поддержит!!
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Егор Годин
Не понимаю, почему автор в статье не пишет, сколько голов сейчас забито у Романа. На Википедии написано, что у него за клубы забито 207.
0
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RKarpov
Интересно, сколько ещё денег осталось у Павлюченко?
И хватит ли ему этой суммы, чтобы успеть забить ДВУХСОТЫЙ гол в клубной карьере?

Не мамонт.
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Sekor
Запускаем Дом-3.
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GMF
Рома, Бузовой лучше гол забей. )
+3
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+3
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##### на баны
Лол, а гол ему типо обеспечен?
Хотя там где Терек и там где Газизов и не такое можно наколдовать
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Артём Степанов
Каша какая-то, а не новость.
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damondiamond
более кликабельного заголовка придумать невозможно
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