«Смотрю, как играют наши футболисты – я готов ворваться». Павлюченко о возможном трансфере в «Уфу»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия Вторая лига Уфа Чемпионат.com Знамя Ногинск Winline Медиалига Watch TV Медиафутбол

Форвард Watch TV Роман Павлюченко высказался о возобновлении профессиональной карьеры и возможном трансфере в «Уфу».

– Что с «Уфой»? Когда будет ясность?

– Ведем переговоры. Если сегодня не договоримся по условиям, то перенесем переговоры на завтра.

– Ну, вам бы хотелось?

– Да, это серьезно. Хотелось бы забить 200-й гол и помочь клубу. Если договоримся, то начну тренироваться прямо сейчас. 

– А дисквалификация не помешает, которая была за «Знамя» Ногинск?

–Ну, это же Кубок. Поэтому я думаю, что нет. Сегодня-завтра будет ясность. Поэтому я готов, и то, что я вижу, как играют наши футболисты – я готов ворваться [смеется], – сказал Роман.

В октябре 2022 года Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры, получив дисквалификацию на 8 матчей.

После этого форвард присоединился к команде канала «Матч ТВ» и выступал за нее во втором сезоне Winline Медиалиги.

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4 комментария

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Mechel**
Пенсик, отдыхай уже, а
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Фут.Боль
Я за! Было бы круто увидеть Пава ещё в РПЛ.
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Великий Алонсо
Я бы глянул на Павлюченко в РПЛ, думаю даже в свои 40 с небольшим не затерялся бы в чемпионате, Роман в отличной форме, жиром не заплыл, а нынешний уровень нашего чемпионата сейчас так себе
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ТрактоПоктер
Прочитал - я готов порваться )
0
-1
-1
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