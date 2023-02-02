«Смотрю, как играют наши футболисты – я готов ворваться». Павлюченко о возможном трансфере в «Уфу»

Форвард Watch TV Роман Павлюченко высказался о возобновлении профессиональной карьеры и возможном трансфере в «Уфу».

– Что с «Уфой»? Когда будет ясность?

– Ведем переговоры. Если сегодня не договоримся по условиям, то перенесем переговоры на завтра.

– Ну, вам бы хотелось?

– Да, это серьезно. Хотелось бы забить 200-й гол и помочь клубу. Если договоримся, то начну тренироваться прямо сейчас.

– А дисквалификация не помешает, которая была за «Знамя» Ногинск?

–Ну, это же Кубок. Поэтому я думаю, что нет. Сегодня-завтра будет ясность. Поэтому я готов, и то, что я вижу, как играют наши футболисты – я готов ворваться [смеется], – сказал Роман.

В октябре 2022 года Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры, получив дисквалификацию на 8 матчей.

После этого форвард присоединился к команде канала «Матч ТВ» и выступал за нее во втором сезоне Winline Медиалиги.