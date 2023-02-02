Павлюченко пригласит Бузову, подписав контракт с «Уфой»: «Все ее 23 млн подписчиков подъедут к стадиону»

Теги Роман Павлюченко ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Уфа Шамиль Газизов Ольга Бузова музыка Футбол

Роман Павлюченко хочет заключить контракт с «Уфой» и пригласить на игру Ольгу Бузову.

«Это случилось спонтанно для всех. Я ездил в Турцию по своим делам – открываем там футбольное агентство. А «Уфа» живет со мной в одном отеле, поэтому каждый вечер вместе проводили с [генеральным директором «Уфы»] Шамилем Газизовым. Так и родилась идея поиграть за «Уфу».

Мне предложили один матч сыграть, тем более можно достигнуть отметки в двести голов. Дай бог все получится, договоримся. Всем хорошо: могу забить и помочь «Уфе» пройти дальше.

Сейчас у нас переговоры, завтра будем разговаривать по этому поводу. Хочется, чтобы финансово и мне было хорошо, и клуб остался доволен. Договоримся – хорошо. Если же не сможем сойтись интересами, то ничего страшного.

Как только подпишем контракт, то, конечно, Олечка Бузова будет главным гостем. Представьте, сколько людей придет, чтобы посмотреть на Олю, ха-ха. Все ее 23 миллиона подписчиков подъедут к стадиону.

Официально приглашу, как будет контракт на руках. Буду ее ждать», – сказал Павлюченко.

Павлюченко хочет возобновить карьеру в «Уфе» ради 200-го гола в клубной карьере. Бузова может поддержать Романа

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25 комментариев

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Эндрю81
Играй за Бузову,
Под эту лёгкую музыку.
Тряси своими арбузами,
Играя за Бузову!
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Pol Belov
а что, голы в ФНЛ тоже в зачет идут?
Будет играть в Кубке России за Уфу.
0
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krealpmoney
Ответ Сергей К
ЧВК Бузовой...) Я под столом. То ли со смеху, то ли от страха...
Частная Вокальная Команда (на бэк вокал, хех)
+1
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Pol Belov
а что, голы в ФНЛ тоже в зачет идут?
0
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G_Batigol
+1 лысый из дом-2, не Джонни Синс но тоже пойдет
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nugoboss
Рому на лечения, а Бузова в Донецк, пусть там за мир что то сделать.
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RealJericho
Рома, не позорься!! Не надо приплетать сюда Арбузову!!
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Максим Пантелеев
Тогда и Дзюбу пусть пригласят -прикиньте сколько извращенцев подтянутся глянуть на своего императора.
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poolshh
В одной новости - Бузова, Турция, отель, Уфа, Газизов. Что за ерунда, думаю, причем тут Уфа, а таких как Бузова, вроде, принято в Дубай возить.
Три раза перечитал, только потом понял, что спящий гигант решил карьеру возобновить)))
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Сергей К
Ответ Wiley Fox
В Башкирии чуть больше 4 млн жителей Скоро в новостях: ЧВК Бузовой захватила Башкортостан
ЧВК Бузовой...)
Я под столом. То ли со смеху, то ли от страха...
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Rinat Khudayberdin
Спасибо спортс! Вспомнил, что в родном городе футбольный клуб есть))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Lindeman
как боты могут куда то подъехать?
Индусы на ЧМ в Катаре как ездили? Вот и весь ответ
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Wiley Fox
В Башкирии чуть больше 4 млн жителей

Скоро в новостях: ЧВК Бузовой захватила Башкортостан
+10
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Сергей К
Что-то против Федуна замыслили!
Как пить дать...)
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Только Крылья
Ответ tfs
Как можно в здравом уме?!..23 млн человек!!
Там ботов львиная доля. Но один хрен, полно недалёких в подписчиках
+15
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Wiley Fox
Контракт на салфетке подписал

У газизова так
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Тема Стригин
Ромку Тарасов укусил походу
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Назар Игорь
Рома, что с тобой? Кажется спящий гигант так и не проснулся.
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dreamstep
Пав походу после нового года ещё не протрезвел что такое интервью дал.
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Lindeman
как боты могут куда то подъехать?
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Bdv68
а ночью в этой же новости было 22 миллиона 😲🤬
+2
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tfs
Как можно в здравом уме?!..23 млн человек!!
+4
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AF007
Туда бы и сбросить в тот момент какой-нибудь распылитель 🙄
+1
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Demyan Grachev
и 100 млн привиденьев))
+4
-1
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MikhaL
Пригласил бы лучше Роналду, у него подписчиков больше.
+3
-3
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