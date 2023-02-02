Павлюченко пригласит Бузову, подписав контракт с «Уфой»: «Все ее 23 млн подписчиков подъедут к стадиону»

хочет заключить контракт с «Уфой» и пригласить на игру .

«Это случилось спонтанно для всех. Я ездил в Турцию по своим делам – открываем там футбольное агентство. А «Уфа» живет со мной в одном отеле, поэтому каждый вечер вместе проводили с [генеральным директором «Уфы»] . Так и родилась идея поиграть за «Уфу».

Мне предложили один матч сыграть, тем более можно достигнуть отметки в двести голов. Дай бог все получится, договоримся. Всем хорошо: могу забить и помочь «Уфе» пройти дальше.

Сейчас у нас переговоры, завтра будем разговаривать по этому поводу. Хочется, чтобы финансово и мне было хорошо, и клуб остался доволен. Договоримся – хорошо. Если же не сможем сойтись интересами, то ничего страшного.

Как только подпишем контракт, то, конечно, Олечка Бузова будет главным гостем. Представьте, сколько людей придет, чтобы посмотреть на Олю, ха-ха. Все ее 23 миллиона подписчиков подъедут к стадиону.

Официально приглашу, как будет контракт на руках. Буду ее ждать», – сказал Павлюченко.

Павлюченко хочет возобновить карьеру в «Уфе» ради 200-го гола в клубной карьере. Бузова может поддержать Романа