Павлюченко пригласит Бузову, подписав контракт с «Уфой»: «Все ее 23 млн подписчиков подъедут к стадиону»
Роман Павлюченко хочет заключить контракт с «Уфой» и пригласить на игру Ольгу Бузову.
«Это случилось спонтанно для всех. Я ездил в Турцию по своим делам – открываем там футбольное агентство. А «Уфа» живет со мной в одном отеле, поэтому каждый вечер вместе проводили с [генеральным директором «Уфы»] Шамилем Газизовым. Так и родилась идея поиграть за «Уфу».
Мне предложили один матч сыграть, тем более можно достигнуть отметки в двести голов. Дай бог все получится, договоримся. Всем хорошо: могу забить и помочь «Уфе» пройти дальше.
Сейчас у нас переговоры, завтра будем разговаривать по этому поводу. Хочется, чтобы финансово и мне было хорошо, и клуб остался доволен. Договоримся – хорошо. Если же не сможем сойтись интересами, то ничего страшного.
Как только подпишем контракт, то, конечно, Олечка Бузова будет главным гостем. Представьте, сколько людей придет, чтобы посмотреть на Олю, ха-ха. Все ее 23 миллиона подписчиков подъедут к стадиону.
Официально приглашу, как будет контракт на руках. Буду ее ждать», – сказал Павлюченко.
Павлюченко хочет возобновить карьеру в «Уфе» ради 200-го гола в клубной карьере. Бузова может поддержать Романа
Под эту лёгкую музыку.
Тряси своими арбузами,
Играя за Бузову!
Три раза перечитал, только потом понял, что спящий гигант решил карьеру возобновить)))
Я под столом. То ли со смеху, то ли от страха...
Скоро в новостях: ЧВК Бузовой захватила Башкортостан
Как пить дать...)
У газизова так