Сергей Овчинников: «Хорошие игроки должны оставаться в России, быть примером для молодежи. Все говорят: «Вот, ехал бы Акинфеев за границу». Смысл? Он играл в ЛЧ, в сборной»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сергей Овчинников Футбол

Сергей Овчинников считает, что хорошие футболисты должны оставаться в России. 

– Вы не понаслышке знаете, с какими сложностями может быть сопряжено выступление в зарубежной лиге. С какими проблемами вы столкнулись во время пребывания в Португалии?

– Я тогда был счастлив в «Локомотиве» и сильно уезжать не хотел. Меня окружали партнеры, с которыми до сих пор остаемся в дружеских отношениях.

Красно-зеленые развивались семимильными шагами. С интересом наблюдали, во что это выльется. В итоге команда стала флагманом российского футбола и достигла больших высот. 

Но в 1990-е у наших клубов была сложная финансовая ситуация. Требовались деньги. Поступило предложение, и мне пришлось уехать. Честно говоря, до сих пор не знаю, хорошо ли, что у меня есть этот европейский опыт. Сейчас бы я долго думал. 

– Потому что у европейцев совсем другой менталитет?

– И это тоже. Мы, русские, ко всему можем привыкнуть, но к березкам тянет (cмеется). Если серьезно, на самом деле я просто считаю, что хорошие футболисты должны оставаться на родине. 

– И поднимать уровень национального чемпионата?

– Да. Быть примером для молодежи. Чтобы рядом росли ребята, которые тянулись за лучшими. У нас все говорят: «Вот, ехал бы Игорь [Акинфеев] за границу». А зачем? Какой смысл? Он выступал в Лиге чемпионов, защищал цвета сборной. Он – вратарь номер один.

– Может быть, не было достойного предложения?

– На самом деле я знаю, куда его звали, но не скажу (cмеется). Его хотел очень большой клуб. И я ему завидую. Он принял решение, которое я в свое время не смог. Он молодец, оказался жестче меня. Убежденнее, – сказал бывший футболист сборной России.

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10 комментариев

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Владислав Севастьянов
В 18 лет подавал надежды, что вырастет в голкипера европейского уровня, в итоге всю карьеру на начальном уровне провел. В ЛЧ и сборной правда играл - установил вечный рекорд ЛЧ и выбил сборную из ЧМ-2014.
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Александра Чиркова
слова будущего депутата от единой России?
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Геннадий Тимченко
Джуниор, что с тобой? - Ой, какая же это всё ....., какой смысл?!🤣🤣🤣
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S1rAlex
Источник - RT. Nuff said.
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Mechel**
Мозг у товарища отсутствует
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Velirpa
"Мы, русские, ко всему можем привыкнуть, но к березкам тянет (cмеется.)"
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как бы не все дно любят, не надо всех опускать.
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Алексей Петров
Ну да....мдаа🤔
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Сижу на факсах Барселоны
Зачем вообще к чему-то стремиться? Даже в Москву переезжать не нужно. Родился в селе, там и играй всю жизнь. Где родился, там и пригодился.
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Виктор Марков
Смысл в том, чтобы играть с лучшими и становится ещё лучше. Чтобы вырасти в европейскую и мировую звезду, а не в местечкового рекордсмена. Конкуренция - двигатель прогресса. Это база.
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Geor Cherches
Мда
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