Сергей Овчинников: «Хорошие игроки должны оставаться в России, быть примером для молодежи. Все говорят: «Вот, ехал бы Акинфеев за границу». Смысл? Он играл в ЛЧ, в сборной»

считает, что хорошие футболисты должны оставаться в России.

– Вы не понаслышке знаете, с какими сложностями может быть сопряжено выступление в зарубежной лиге. С какими проблемами вы столкнулись во время пребывания в Португалии?

– Я тогда был счастлив в «Локомотиве» и сильно уезжать не хотел. Меня окружали партнеры, с которыми до сих пор остаемся в дружеских отношениях.

Красно-зеленые развивались семимильными шагами. С интересом наблюдали, во что это выльется. В итоге команда стала флагманом российского футбола и достигла больших высот.

Но в 1990-е у наших клубов была сложная финансовая ситуация. Требовались деньги. Поступило предложение, и мне пришлось уехать. Честно говоря, до сих пор не знаю, хорошо ли, что у меня есть этот европейский опыт. Сейчас бы я долго думал.

– Потому что у европейцев совсем другой менталитет?

– И это тоже. Мы, русские, ко всему можем привыкнуть, но к березкам тянет (cмеется). Если серьезно, на самом деле я просто считаю, что хорошие футболисты должны оставаться на родине.

– И поднимать уровень национального чемпионата?

– Да. Быть примером для молодежи. Чтобы рядом росли ребята, которые тянулись за лучшими. У нас все говорят: «Вот, ехал бы Игорь [ ] за границу». А зачем? Какой смысл? Он выступал в Лиге чемпионов, защищал цвета сборной. Он – вратарь номер один.

– Может быть, не было достойного предложения?

– На самом деле я знаю, куда его звали, но не скажу (cмеется). Его хотел очень большой клуб. И я ему завидую. Он принял решение, которое я в свое время не смог. Он молодец, оказался жестче меня. Убежденнее, – сказал бывший футболист сборной России.