Сергей Овчинников: «Тедеско и Шварц не добились больших успехов в «Спартаке» и «Динамо». Не скажу, что мы в чем-то уступаем европейским тренерам»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Сергей Овчинников Сандро Шварц Доменико Тедеско Футбол

Сергей Овчинников поделился мыслями о российской тренерской школе.

– Раньше специалисты ездили повышать квалификацию в Европу. Многие говорили, что наша школа отстает от европейской. Действительно ли это так?

– Нам почему-то всегда кажется, что мы хуже остальных. Стараемся принизить свои достоинства и сами себя этим сжираем.

Но я думаю, это стереотип. Те же Сандро Шварц и Доменико Тедеско не добились больших успехов, возглавляя «Динамо» и «Спартак» соответственно.

На Западе, наоборот, как ни удивительно, считают нашу тренерскую школу достаточно сильной. Поэтому я бы так категорично не говорил, что мы в чем-то уступаем европейцам.

Все давно придумано. Если тренер умный, он будет пользоваться всеми существующими современными методиками. И вовсе не обязательно ехать за границу, чтобы получать знания.

Поскольку все есть в открытом доступе. Мы сейчас работаем по программам, которые предоставлены УЕФА. По ним преподают во всех странах Европы, – сказал бывший вратарь сборной России.

49 комментариев

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deadjoker
От создателей «Лукаку ничем не удивил»
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Dan Kennedy
Ответ Nuraly Amirov
Саламыч)
Саламыч тренирует клубы из Восточной Европы, результаты хорошие. Но чемпионаты низкого уровня, плюс команды вполне сильнейшие в своей стране, так-же проблема Черчесова больше в области характера - мне тяжело его представить в европейском топ чемпионате, менталитет там другой. Тоже самое и с клубами вроде Бенфики, Аякса, ПСВ, Спортинга, Порту и Брюгге.

Да и о какой нашей школе можно говорить, если начинал он в Австрии?

А еще Саламыч был профессиональным футболистом хорошего уровня. В Германии же Тедеско, Нагельсман и Сандро Шварц - в первую очередь как тренеры себя проявляют. В этом плане интересно глянуть как сложиться тренерская карьера Галактионова и Мусаева, ибо вот они наши альтернативы Тедеско с Нагельсманом.
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Kirsan Sumbayev
Чтооо! Я тренер команды ля! высшей категории УЕФА!
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Booligan
Ответ Сергей Вольфрам
поэтому один Динамо до бронзы дотащил,а второй Бельгию тренирует (кто бы как к нему не относился) - а чего добился ты,босс??
Он пугал португальцев на тренировках
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Дядя ТУРА
Ответ feelthedroom@mail.ru
Еще один такой комментарий и я тебе в лоб дам, понял?
не многие поняли прикол)) я капитан команды @@@
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Роман Федотов
Ответ kk.abb
Причем тут наша школа и Шварц с Тедеско, которые оба из бундеслиги пришли? А назовите мне хоть 1 успешный пример работы заграницей нашего тренера? Просто капец, что в головах у функционеров наших. Перекати-поле.
Непомнящий
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Pertinax Gandi
Если на Западе нашу школу так ценят, почему наши тренеры там не востребованы? Удачно работает лишь Черчесов и то - в странах восточной Европы. Где-то по просторам Балкан и Индии и опять Балкан шебуршит Чернышов. Карпин провалился в Мальорке, Слуцкий в "Халле" и "Витессе". Всё.
+1
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Дмитрий Дмитриев
Ответ Дядя ТУРА
Манчестер Сити выбирал между Гвардиолой и Газзаевым в свое время. но не нашли переводчика с собачьего
Да и пёс с ним)))
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Дмитрий Дмитриев
Ответ Nuraly Amirov
Саламыч)
Станислав, перелогинься
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Timiko
Ответ DaleCo
Шварц - лучшее, что было с "Динамо" со времен Адамаса Голодца.
Кроме Динамо Силкина (на самом деле игроков) еще было интересное Динамо Прокопенко с тройкой Короман-Булыкин-Корчагин.
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WelcomeBackPURE
То есть тысячи людей увидели Преображение Динамо, а он нет ….
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Arty K.
Серёжа подключился к бутылке водки внутривенно, одобряем
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murzzzzzilka
Его Мостовой покусал?
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garpyz
О времена, о нравы, Овчинников, ершистый правдоруб лихих девяностых, превратился в паркетного функционера средней руки. Вот такая, понимаешь, загогулина.
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Виталий Мучаев
Ответ DaleCo
Шварц - лучшее, что было с "Динамо" со времен Адамаса Голодца.
При Силкине прекрасная игра была первое время, но как показало время это больше заслуга игроков.
+1
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Dinamik1
При Шварце Динамо просто возродилось.Показывало очень симпатичный футбол пусть и не стали чемпионами.
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Виталий Мучаев
Ответ Nuraly Amirov
Ещё один про "всё давно придумано". С царём всё понятно, неужели и босс недалеко ушёл?
Он всегда был таким)
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добрый грек
Ответ Дядя ТУРА
Манчестер Сити выбирал между Гвардиолой и Газзаевым в свое время. но не нашли переводчика с собачьего
вот и сидят без лч, дураки
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Дядя ТУРА
Манчестер Сити выбирал между Гвардиолой и Газзаевым в свое время. но не нашли переводчика с собачьего
Еще один такой комментарий и я тебе в лоб дам, понял?
+3
-10
-7
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Victor Efremoff
Угу, говори это себе почаще. За вами с Мостовым очередь выстроилась.
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Сергей Вольфрам
поэтому один Динамо до бронзы дотащил,а второй Бельгию тренирует (кто бы как к нему не относился) - а чего добился ты,босс??
+1
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Водяра
Овчинников вообще тренер?!?
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hotfrog
Вот почему, если у человека какое-то "руководящее" прозвище, типа "царь" или "босс" - то по факту скорее всего у него мозгов, как у чихуа-хуа?
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Spaten
Овчина нёс. Ерунду)
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Владимир Молявин
Даже не знаю, что на это сказать.
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