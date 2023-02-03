Сергей Овчинников: «Тедеско и Шварц не добились больших успехов в «Спартаке» и «Динамо». Не скажу, что мы в чем-то уступаем европейским тренерам»

поделился мыслями о российской тренерской школе.

– Раньше специалисты ездили повышать квалификацию в Европу. Многие говорили, что наша школа отстает от европейской. Действительно ли это так?

– Нам почему-то всегда кажется, что мы хуже остальных. Стараемся принизить свои достоинства и сами себя этим сжираем.

Но я думаю, это стереотип. Те же и не добились больших успехов, возглавляя « » и « » соответственно.

На Западе, наоборот, как ни удивительно, считают нашу тренерскую школу достаточно сильной. Поэтому я бы так категорично не говорил, что мы в чем-то уступаем европейцам.

Все давно придумано. Если тренер умный, он будет пользоваться всеми существующими современными методиками. И вовсе не обязательно ехать за границу, чтобы получать знания.

Поскольку все есть в открытом доступе. Мы сейчас работаем по программам, которые предоставлены УЕФА. По ним преподают во всех странах Европы, – сказал бывший вратарь сборной России.