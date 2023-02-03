Сергей Овчинников: «В России дети играют на четвертинках, асфальте. В Исландии на 300 тысяч населения 300 тысяч полей. Заявления некомпетентных депутатов только мешают»
Сергей Овчинников порассуждал о развитии детского футбола в России.
– Раньше постоянно говорили, что у нас проблемы в детско-юношеском футболе. Ситуация изменилась?
– Вы знаете, мне уже 52 года. И все это время я слышу про них. Большие специалисты, руководители и тренеры приходят с этим девизом. Но от того, что ты тысячу раз скажешь о проблеме, она не решится. Надо не говорить, а делать.
Предпринимать конструктивные шаги для изменения существующей ситуации.
У нас есть нехватка соревнований, инвентаря, квалифицированных наставников, полей, где дети могли бы заниматься. И со всем этим РФС пытается разобраться.
Сейчас реализуется много программ женского футбола. Не погрешу, если скажу, что УЕФА сегодня, как ни странно, нам помогает. Контакты, связанные с образовательной деятельностью, пока не прекратились.
И отдельные заявления наших депутатов, которые, на мой взгляд, просто некомпетентны в этом вопросе, только мешают процессу. Повторюсь: мы стараемся не говорить о проблемах, а решать их.
– В последние годы ставят в пример Данию, где дети до определенного возраста играют пять на пять и не на результат.
– Ничего нового в этой системе нет. В СССР была схожая, но об этом многие забыли. Датчане же шли к ней десять лет.
Постоянно пытались уволить человека, который ее придумал и бился за свою идею, верил в нее. Но давайте начнем с того, что в стране начинали с нуля. А любая система, даже плохая, лучше организованного хаоса. Поэтому она и дала выхлоп.
Кроме того, датчане поменяли свою философию. Как и все скандинавы, раньше они ориентировались на классический английский футбол.
Но вместо этого стали пытаться походить на «Манчестер Сити» и «Баварию» времен Гвардиолы, «Барселону» с ее тотальным контролем мяча.
Кроме того, у них прекрасные детские академии, которые воспитывают технически оснащенных ребят и обогащают команды своими футболистами, объединенными общей философией, идеей. Выстроена вертикаль. Датчане выбрали этот путь. У них неплохо получилось, но шли долго, поэтому назвать систему революционной сложно.
Тем не менее те вещи из программы, которые вы озвучили, всегда и у нас существовали.
Я просто не стал бы равнять Данию и Россию. Так же можно было бы сравнить с Россией и Исландию, где на 300 тысяч населения 300 тысяч полей.
А у нас на 150 миллионов их не очень много, поэтому дети играют на четвертинках, половинках, во дворах на асфальте, – сказал бывший вратарь сборной России.
Думал такое уже с сайта ушло, т .к. выросло
Не задерживаю
А не лучше» разобраться» с самим рфс?
Около последних 10 лет генсеком а ныне работник РПЛ был Алаев, а теперь генсек бывший зам Алаева - Митрофанов.
Так с чем разбирался Алаев почти 10 лет и теперь будет разбираться Митрофанов?
А не эффективней ли вообще то разобраться с руководителями нашего Футбола с Алаевым и Митрофановым на профпригодность? А эти руководители вообще то играли сами в футбол хотя бы на каком то уровне чтобы учить других как играть , как судить, как тренировать и так далее?
Ведь свою профессиональную деятельность Алаев начинал с пляжного, Митрофанов в Ленэнерго.
А деньги в нашем футболе есть на все , только Нужно: сократить штат рфс раз в десять, сократить в разы зарплаты чиновникам рфс, ликвидировать контору - офис РПЛ за ненадобностью как дублирующую рфс и футбольные клубы.
Можно долго спорить
Но вот первая часть у меня вообще в голове не сложилась?
Что к чему?
Условия для детско-юношеского фктбола плохие
К чему так много текста я так и не понял
Зачем Овчинников приплел Исландию, в ней что ли дело.
И не тыкай мне, не я в РФС работаю, а Овчинников.
Они там бумажки перебирают, бездельничают, а потом для дураков говорят, а вон в Исландии как хорошо и народ полетел языками трепать, а Васька слушает и ест, как у Крылова.
Речь о том, что в России (Москва и Питер, например - это даже не 1/5 России) позо с инфраструктурой для занятий футболом
Чтобы русский молодой игрок показывал достойный футбол на современных российских аренах у него и условия с детства должны быть соответствующие
Тогда и больше талантливых игроков появится
А если ещё и систему подготовки детей улучшить...
Если некоторые себя бараном считают и добавляют потом к этим прекрасным животным, то возможно Россия и тогда не догонит многие страны, это говорит что ты не знаешь еще экономику.
И потом барана приносят в жертву мусульмане- это ты еще оскорбил мусульман и тебе плюсиков дебилы поставили.
Постоянно сетуем на нехватку кадров, квалифицированных специалистов, но сами себе палки в колеса вставляем.