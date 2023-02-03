Сергей Овчинников: «В России дети играют на четвертинках, асфальте. В Исландии на 300 тысяч населения 300 тысяч полей. Заявления некомпетентных депутатов только мешают»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Дании по футболу РФС Сборная Исландии по футболу Сергей Овчинников детский футбол Футбол

Сергей Овчинников порассуждал о развитии детского футбола в России. 

– Раньше постоянно говорили, что у нас проблемы в детско-юношеском футболе. Ситуация изменилась?

– Вы знаете, мне уже 52 года. И все это время я слышу про них. Большие специалисты, руководители и тренеры приходят с этим девизом. Но от того, что ты тысячу раз скажешь о проблеме, она не решится. Надо не говорить, а делать.

Предпринимать конструктивные шаги для изменения существующей ситуации.

У нас есть нехватка соревнований, инвентаря, квалифицированных наставников, полей, где дети могли бы заниматься. И со всем этим РФС пытается разобраться.

Сейчас реализуется много программ женского футбола. Не погрешу, если скажу, что УЕФА сегодня, как ни странно, нам помогает. Контакты, связанные с образовательной деятельностью, пока не прекратились.

И отдельные заявления наших депутатов, которые, на мой взгляд, просто некомпетентны в этом вопросе, только мешают процессу. Повторюсь: мы стараемся не говорить о проблемах, а решать их.

– В последние годы ставят в пример Данию, где дети до определенного возраста играют пять на пять и не на результат.

– Ничего нового в этой системе нет. В СССР была схожая, но об этом многие забыли. Датчане же шли к ней десять лет.

Постоянно пытались уволить человека, который ее придумал и бился за свою идею, верил в нее. Но давайте начнем с того, что в стране начинали с нуля. А любая система, даже плохая, лучше организованного хаоса. Поэтому она и дала выхлоп.

Кроме того, датчане поменяли свою философию. Как и все скандинавы, раньше они ориентировались на классический английский футбол.

Но вместо этого стали пытаться походить на «Манчестер Сити» и «Баварию» времен Гвардиолы, «Барселону» с ее тотальным контролем мяча.

Кроме того, у них прекрасные детские академии, которые воспитывают технически оснащенных ребят и обогащают команды своими футболистами, объединенными общей философией, идеей. Выстроена вертикаль. Датчане выбрали этот путь. У них неплохо получилось, но шли долго, поэтому назвать систему революционной сложно.

Тем не менее те вещи из программы, которые вы озвучили, всегда и у нас существовали.

Я просто не стал бы равнять Данию и Россию. Так же можно было бы сравнить с Россией и Исландию, где на 300 тысяч населения 300 тысяч полей.

А у нас на 150 миллионов их не очень много, поэтому дети играют на четвертинках, половинках, во дворах на асфальте, – сказал бывший вратарь сборной России.

38 комментариев

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Ape1sin
интересно, когда уже перестанут нести эту чушь про "не на результат". а на что блт? мальчишки хотят побеждать, до слз, их надо отговаривать? а когда нам рассказывают, как великие спортсмены хотят быть первыми всегда и во всём, что не приемлют других результатов, и это и есть настоящий спортивный характер, и одновременно учить детей что результат неважен? Это никак не связано с обучением технике и мышлению
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Stereophonics89
Ответ Hong Kil
Любезный, к счастью у меня не стоит задачи объяснять элементарные вещи. Достаточно того, что я вообще уделил внимание вашему тексту.
Хах
Думал такое уже с сайта ушло, т .к. выросло
Не задерживаю
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Alexander Shibaev
лето круглый год. Всеобщая бедность, отсутствие других развлечений + возможность футболом вытащить семью из бедности + исторически сложившийся культ футбола. Смысл ориентироваться на них? Опыт Исландии, Дании, Германии нам гораздо ближе и понятнее.
Так и Германия с Исландией и Данией точно так же удалены от нас, только по другим причинам. Хотя бы в плане масштабов страны(привет, логистика) и географического положения(вся Европа под боком). Да и в той же Германии футбол если не сакральный вид спорта, как в Бразилии, то уж точно с великими традициями. А Бразилию я приводил в пример из-за того, что одними полями ситуацию не спасёшь. Можно ещё про скаутов вспомнить, которые вьются вокруг любого техничного 12-13-летнего паренька из фавел🤷‍♂️
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Hong Kil
Ответ Stereophonics89
Всё, что было написано после "ну и в догонку" мне вполне понятно Можно долго спорить Но вот первая часть у меня вообще в голове не сложилась? Что к чему? Условия для детско-юношеского фктбола плохие К чему так много текста я так и не понял
Любезный, к счастью у меня не стоит задачи объяснять элементарные вещи. Достаточно того, что я вообще уделил внимание вашему тексту.
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СИ
Автор привёл целый лист формата а4 недостатков , что нужно сделать и у кого как, и про 300 000 полей, а также - «....РФС пытается разобраться..»
А не лучше» разобраться» с самим рфс?
Около последних 10 лет генсеком а ныне работник РПЛ был Алаев, а теперь генсек бывший зам Алаева - Митрофанов.
Так с чем разбирался Алаев почти 10 лет и теперь будет разбираться Митрофанов?
А не эффективней ли вообще то разобраться с руководителями нашего Футбола с Алаевым и Митрофановым на профпригодность? А эти руководители вообще то играли сами в футбол хотя бы на каком то уровне чтобы учить других как играть , как судить, как тренировать и так далее?
Ведь свою профессиональную деятельность Алаев начинал с пляжного, Митрофанов в Ленэнерго.
А деньги в нашем футболе есть на все , только Нужно: сократить штат рфс раз в десять, сократить в разы зарплаты чиновникам рфс, ликвидировать контору - офис РПЛ за ненадобностью как дублирующую рфс и футбольные клубы.
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Кино Музыка
Задолбали баснями о полях. Их полно, на большинстве никто не играет.
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Alexander Shibaev
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну камон, не полями одними живёт и поднимается футбол. Вон, в Бразилии каждого первого(ладно, второго-для приличия) игрока потряси, так он выдаст про босое детство на улицах и пляжах. С тряпками, бутылками и фруктами. Сейчас чуть полегче, но всё равно. И ничего, неймарят себе потихоньку🤓
лето круглый год. Всеобщая бедность, отсутствие других развлечений + возможность футболом вытащить семью из бедности + исторически сложившийся культ футбола. Смысл ориентироваться на них? Опыт Исландии, Дании, Германии нам гораздо ближе и понятнее.
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Recreated
Ответ Niko [Ars]
Сергей прав помню с пацанами в жерле Эйяфьядлайёкюдля пинали мяч! прикиньте, даже там поле есть
А мы на Попокатепетле гоняли.
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Stereophonics89
Ответ Hong Kil
Путаете сладкое с белым. Может Вы не в курсе в каком возрасте берут в футбольные школы? Или может представляете себе, что молодой игрок на асфальте с ровесниками бегает, а потом сразу в РПЛ попадает? Ну и в догонку, какие успехи в футболе у Исландии? Ну т.е. если построить 140 млн. полей в России, наши успехи сравнятся с успехами Исландии?
Всё, что было написано после "ну и в догонку" мне вполне понятно
Можно долго спорить

Но вот первая часть у меня вообще в голове не сложилась?
Что к чему?

Условия для детско-юношеского фктбола плохие

К чему так много текста я так и не понял
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TheSportNik
Ответ zhimipe
А что там должно быть? Чего у них нет, чего есть у тебя? И зачем им быть кому то нужным?
Вот именно.
Зачем Овчинников приплел Исландию, в ней что ли дело.
И не тыкай мне, не я в РФС работаю, а Овчинников.
Они там бумажки перебирают, бездельничают, а потом для дураков говорят, а вон в Исландии как хорошо и народ полетел языками трепать, а Васька слушает и ест, как у Крылова.
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Hong Kil
Ответ Stereophonics89
Мокрое с холодным путаете Речь о том, что в России (Москва и Питер, например - это даже не 1/5 России) позо с инфраструктурой для занятий футболом Чтобы русский молодой игрок показывал достойный футбол на современных российских аренах у него и условия с детства должны быть соответствующие Тогда и больше талантливых игроков появится А если ещё и систему подготовки детей улучшить...
Путаете сладкое с белым. Может Вы не в курсе в каком возрасте берут в футбольные школы? Или может представляете себе, что молодой игрок на асфальте с ровесниками бегает, а потом сразу в РПЛ попадает? Ну и в догонку, какие успехи в футболе у Исландии? Ну т.е. если построить 140 млн. полей в России, наши успехи сравнятся с успехами Исландии?
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космонавт на дереве
Ответ Phantom1289
Не, я конечно понимаю, что у нас с этим проблема, но "где на 300 тысяч населения 300 тысяч полей" это он я так понимаю утрирует? Или на полном серьезе? Там реально чтоль так?
Нет конечно, по три/четыре поля на каждого
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Иван Павлов
Ответ Egir Grimiv
Не могу говорить про все города России, но у нас в Питере у половины школ, если не больше, есть свои поля. Да, они не все идеального качества, но какое-то подобие травы есть и играть на них можно спокойно, не через боль. Понимаю, что в городах поменьше с этим явно все не так радужно, но здесь те кто хотят поиграть в футбол, побегать в своё удовольствие, могут это делать без проблем абсолютно. Но может в Исландии там не только у школ поля, но еще и больниц, судов, вулканов и полицейских участков. Тогда слова про 300к полей звучит не так странно.
Слова про 300 тысяч полей начинают звучать не так странно, если включить голову и понять, что Овчинников (особенно памятуя о его характере и о том, как он даёт интервью) очевидно утрирует и гиперболизирует, чтобы подчеркнуть свою мысль.
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Stereophonics89
Ответ Hong Kil
Много ли играющих в РПЛ играет на четвертинках, половинках, во дворах на асфальте?
Мокрое с холодным путаете
Речь о том, что в России (Москва и Питер, например - это даже не 1/5 России) позо с инфраструктурой для занятий футболом
Чтобы русский молодой игрок показывал достойный футбол на современных российских аренах у него и условия с детства должны быть соответствующие
Тогда и больше талантливых игроков появится
А если ещё и систему подготовки детей улучшить...
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TheSportNik
Ответ Дым
Пока что в разведении баранов лидирует Российская Федерация.
И что считаешь, что баранина не вкусное мясо и их не надо разводить что ли?
Если некоторые себя бараном считают и добавляют потом к этим прекрасным животным, то возможно Россия и тогда не догонит многие страны, это говорит что ты не знаешь еще экономику.
И потом барана приносят в жертву мусульмане- это ты еще оскорбил мусульман и тебе плюсиков дебилы поставили.
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Hong Kil
Ответ Stereophonics89
Много москвичей в РПЛ играет?
Много ли играющих в РПЛ играет на четвертинках, половинках, во дворах на асфальте?
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Stereophonics89
Ответ Hong Kil
В Москве почти в каждом дворе есть спортивная площадка с покрытием. Давно ли Овчинников видел на них детей? Да и взрослых тоже.
Много москвичей в РПЛ играет?
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Cube Litening C:68X
Ответ Nikolay Stavrogin
Комментарий удален пользователем
Норвегия?
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Egir Grimiv
Не могу говорить про все города России, но у нас в Питере у половины школ, если не больше, есть свои поля. Да, они не все идеального качества, но какое-то подобие травы есть и играть на них можно спокойно, не через боль. Понимаю, что в городах поменьше с этим явно все не так радужно, но здесь те кто хотят поиграть в футбол, побегать в своё удовольствие, могут это делать без проблем абсолютно. Но может в Исландии там не только у школ поля, но еще и больниц, судов, вулканов и полицейских участков. Тогда слова про 300к полей звучит не так странно.
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zhimipe
Ответ TheSportNik
Кому нужна эта Исландия? Как высадились туда викинги, так больше никому этот остров не нужен. Поля там у Овчинникова, так там баранов и разводят, больше нечего и нет.
А что там должно быть? Чего у них нет, чего есть у тебя? И зачем им быть кому то нужным?
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Hong Kil
В Москве почти в каждом дворе есть спортивная площадка с покрытием. Давно ли Овчинников видел на них детей? Да и взрослых тоже.
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Богдан Агафонов
РФС очень круто «разбирается»: закрыли региональные центры подготовки специалистов в сфере футбола, для поступления на лицензию С-УЕФА до сих пор нужна вышка/профильное образование/проф.переподготовка и обучение только в Москве. Зачем на низшую ступень тренерского лицензирования получать профильное образование/проходить переподготовку/получать вышку (любую), если лицензия С и должна быть профильным образованием в тренерской деятельности?

Постоянно сетуем на нехватку кадров, квалифицированных специалистов, но сами себе палки в колеса вставляем.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Алексей Елистратов
Ну наконец-то. А то сколько разговоров: вот у нас столько красивых стадионов, аналогов в мире нет. Извините, а как дойти до этих стадионов? Играя попутно на лютых огородах и то, которые считаются у нас эталоном для футбольной подготовки. Поэтому лучше как в Хорватии - больше полей, но разбитый в хлам стадион для сборной, чем 1 поле с кочками на всю деревню и 15 хороших стадионов мирового уровня.
Ну камон, не полями одними живёт и поднимается футбол. Вон, в Бразилии каждого первого(ладно, второго-для приличия) игрока потряси, так он выдаст про босое детство на улицах и пляжах. С тряпками, бутылками и фруктами. Сейчас чуть полегче, но всё равно. И ничего, неймарят себе потихоньку🤓
+5
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Аркадий Аркадич
Это мы в детстве играли на асфальте и с воротами из портфелей на снегу. Я помню в школьные времена у нас у школы было большое поле и мелкая коробка и там с утра до вечера кто то играл. На отвратительном покрытии, без нормальных ворот, мячами сто раз зашитыми, но играли. Сейчас у меня у дома полноценная футбольная площадка с искусственной травой, ворота даже с сетками, но играющих там там вижу только мужиков лет 30ти по субботам, ну и пара пацанов могут вечером мяч пинать. Построим еще 100 таких же полей и что? Проблема не в этом совсем.
+5
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Phantom1289
Не, я конечно понимаю, что у нас с этим проблема, но "где на 300 тысяч населения 300 тысяч полей" это он я так понимаю утрирует? Или на полном серьезе? Там реально чтоль так?
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