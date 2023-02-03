Сергей Овчинников: «В России дети играют на четвертинках, асфальте. В Исландии на 300 тысяч населения 300 тысяч полей. Заявления некомпетентных депутатов только мешают»

порассуждал о развитии детского футбола в России.

– Раньше постоянно говорили, что у нас проблемы в детско-юношеском футболе. Ситуация изменилась?

– Вы знаете, мне уже 52 года. И все это время я слышу про них. Большие специалисты, руководители и тренеры приходят с этим девизом. Но от того, что ты тысячу раз скажешь о проблеме, она не решится. Надо не говорить, а делать.

Предпринимать конструктивные шаги для изменения существующей ситуации.

У нас есть нехватка соревнований, инвентаря, квалифицированных наставников, полей, где дети могли бы заниматься. И со всем этим пытается разобраться.

Сейчас реализуется много программ женского футбола. Не погрешу, если скажу, что УЕФА сегодня, как ни странно, нам помогает. Контакты, связанные с образовательной деятельностью, пока не прекратились.

И отдельные заявления наших депутатов, которые, на мой взгляд, просто некомпетентны в этом вопросе, только мешают процессу. Повторюсь: мы стараемся не говорить о проблемах, а решать их.

– В последние годы ставят в пример Данию, где дети до определенного возраста играют пять на пять и не на результат.

– Ничего нового в этой системе нет. В СССР была схожая, но об этом многие забыли. Датчане же шли к ней десять лет.

Постоянно пытались уволить человека, который ее придумал и бился за свою идею, верил в нее. Но давайте начнем с того, что в стране начинали с нуля. А любая система, даже плохая, лучше организованного хаоса. Поэтому она и дала выхлоп.

Кроме того, датчане поменяли свою философию. Как и все скандинавы, раньше они ориентировались на классический английский футбол.

Но вместо этого стали пытаться походить на «Манчестер Сити» и «Баварию» времен Гвардиолы, «Барселону» с ее тотальным контролем мяча.

Кроме того, у них прекрасные детские академии, которые воспитывают технически оснащенных ребят и обогащают команды своими футболистами, объединенными общей философией, идеей. Выстроена вертикаль. Датчане выбрали этот путь. У них неплохо получилось, но шли долго, поэтому назвать систему революционной сложно.

Тем не менее те вещи из программы, которые вы озвучили, всегда и у нас существовали.

Я просто не стал бы равнять Данию и Россию. Так же можно было бы сравнить с Россией и Исландию, где на 300 тысяч населения 300 тысяч полей.

А у нас на 150 миллионов их не очень много, поэтому дети играют на четвертинках, половинках, во дворах на асфальте, – сказал бывший вратарь сборной России.