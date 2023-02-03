Овчинников о больших зарплатах футболистов: «Это больше миф, столько зарабатывают человек 10. Болельщики говорят: «Вот, вы столько получаете». Но вы же хотите это зрелище!»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Первая лига Ирина Роднина Сергей Овчинников Вторая лига деньги Футбол

Сергей Овчинников считает, что журналисты создали миф о больших зарплатах футболистов.

– Многие говорят, что футболисты получают большие деньги. Но это больше миф, созданный журналистами. Столько зарабатывают человек десять, и по доходам мы сильно уступаем даже средним европейским странам.

Поэтому я аплодирую ребятам, которые во Второй и Первой лигах играют за 50 тысяч и даже за 30 тысяч рублей, хотя у них есть семьи. Но они продолжают выступать. И об этом тоже надо говорить.

Да, есть некорректное поведение со стороны самих игроков. И таким образом они злят общество. Но это больше говорит о культуре и ответственности тренеров, руководителей клубов.

Они должны объяснять спортсменам правила поведения, если этому не научили в семье. Футболисты должны четко понимать, что несут социальную ответственность. Но иногда есть не очень красивые примеры.

– А как можно содержать семью на 30-50 тысяч рублей?

– Я не знаю. Многие уходят. Выбирают Медиалигу, работают в фирмах. Я в 1990-е, выступая за сборную, занимался извозом. Зарабатывал 50 долларов.

Как жить на эти деньги? Да никак. Поэтому мы должны в целом развивать футбол. Может быть, уйти от количества и перейти к качеству клубов. Это тоже выход. Чтобы была наполняемость игроками, хорошее финансирование.

Болельщики говорят: «Вот, вы столько получаете». Но вы же хотите это зрелище!

Попробуйте, скажите, что завтра не будет футбола, как предложила Ирина Роднина. Спортсменка так высказалась о коллегах – это вообще нонсенс, как минимум неуважительно. Но давайте отменим футбол, и я посмотрю на реакцию людей на улицах.

– Сейчас, наверное, это особенно сложно.

– Всегда было сложно. Это игра номер один в мире. И не мы это придумали. Так во всех странах. Она снимает социальное напряжение, дает возможность людям расслабиться.

И неважно, хорошо идут дела у твоей команды или нет. Мастера там или дровосеки. Человек приходит и получает эмоции. Да, не всегда положительные.

Но никто и не говорит, что они должны быть такими. Поэтому, я думаю, футбол нужно развивать в нашей стране, как и любой другой вид спорта, – сказал бывший вратарь сборной России.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Ответ sprmn
Ну это другое время было тогда и алании из ФНЛ бюджет был 50 млн евро
Это не отменяет факта, что зп неоправданно раздуты. Хоть тогда, хоть сейчас.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мельников Михаил
Медианная зарплата в регионах около 38 тысяч.
Так что 30-50 для второй лиги для чувака на полном пансионе и при клубных шмотках это даже выше среднего. Чему тут аплодировать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
У нас бОльшая часть страны на 25-35 тысяч живёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sprmn
Ответ Гамарджоба Генацвале
Товарищ рассказывал, что дублёр Мордовии приезжал на тренировки на Феррари, она тогда в Первой Лиге играла. Зарплаты наших футболистов неоправданно раздуты.
Ну это другое время было тогда и алании из ФНЛ бюджет был 50 млн евро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
Овчина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мяу
Футболисты действительно мало зарабатывают. Вот Овчинников из-за этого даже питается один раз в день, бедолага
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Степанов
Ответ Ебздрогыч
50 тысяч в первой лиге? Ну вранье же!
Ну может быть он давно ведомость зарплатную не видел 😁
Знакомый играет за Родину (не из Медиалиги). ЗП 150к + доплаты за игрока матча, голы и передачи. Ну и премии за победы и все такое)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Инженер-конструктор
Извозом занимался. Будущий президент.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jeksan
Ответ Гамарджоба Генацвале
Товарищ рассказывал, что дублёр Мордовии приезжал на тренировки на Феррари, она тогда в Первой Лиге играла. Зарплаты наших футболистов неоправданно раздуты.
Не отрицая этого факта, можно предположить, что для этого дублера футбол абсолютно не основной источник дохода. Основным скорее всего являются родители, чьи кошельки и позволяют трудоустраивать своих чад
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Емельянов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Товарищ рассказывал, что дублёр Мордовии приезжал на тренировки на Феррари, она тогда в Первой Лиге играла. Зарплаты наших футболистов неоправданно раздуты.
Что ты несёшь?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Только Крылья
Как же они любят прибедняться)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Ну не 10 а 300 не считая легов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Товарищ рассказывал, что дублёр Мордовии приезжал на тренировки на Феррари, она тогда в Первой Лиге играла. Зарплаты наших футболистов неоправданно раздуты.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
50 тысяч в первой лиге? Ну вранье же!
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сижу на факсах Барселоны
Бред. У нас пару сотен лентяев мильтимиллионеров в футболе
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий