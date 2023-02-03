Орлов о словах Кокорина: «Если это искренне, то это страшно. Большинство людей становятся хорошими и без тюрьмы»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Геннадий Орлов Александр Кокорин Футбол

Геннадий Орлов отреагировал на слова Александра Кокорина про тюрьму.

Форвард «Ариса» ранее заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы пройти школу жизни».

«Видимо, Саша Кокорин получил в тюрьме школу для себя. Но это не значит, что каждый должен пройти тюремную камеру для того, чтобы получить школу. Большинство людей становятся хорошими без тюрьмы (смеется). Это несерьезно.

Когда-то одна женщина, участвовавшая в дебатах на выборах губернатора Санкт-Петербурга, сказала ведущему, который повел себя не очень корректно: «Иногда лучше жевать, чем говорить», передав ему мятные конфеты.

Это я сейчас хочу сказать про Кокорина. Иногда лучше промолчать, не говорить. Потому что выдавать свое... Если это искренне, то это страшно», – сказал комментатор в эфире «Радио Зенит».

 «Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина  

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pelerin
Ответ Рома Михалев
Деда, не обращай внимания, дурачок-миллионер того не стоит
Дедушка то бедняк-гений, наверное )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
korobokchekhova
Когда-то одна женщина, участвовавшая в дебатах на выборах губернатора Санкт-Петербурга, сказала ведущему, который повел себя не очень корректно: «Иногда лучше жевать, чем говорить», передав ему мятные конфеты.
Ххххх
А кто-то помнит о ком он говорит? Это же фраза из рекламного слогана, а не какая-то женщина на выборах сказала.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Если человек идиот, то это надолго!Братьям Кокориным эта фраза идеально подходит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ульянов ленинставший уткинавсегда
"В том числе моя жена" - добавил Геннадий Сергеевич и опять заржал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Фалафель
Fluger vs Imbecil
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рома Михалев
Ответ Владимир Владимирович
Кокора решил плюсики заработать перед бывшими сокамерниками, мол мужик туда сюда , а на самом деле заработал кучу минусов от общества
Решил перед киприотами там повыделываться, типо крутой русский гангстер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
slipar
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кокорин в своём уме был? С отрывом самое идиотское заявление последнего времени
Там и братец его подхрюкнул. Мол, месяц-два - норм
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рома Михалев
Деда, не обращай внимания, дурачок-миллионер того не стоит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Ответ Максим Белолипцев
Кокорин несёт такую лютую дичь, что на этом фоне даже Орлов кажется адекватным
👍
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимирович
Да, есть доля правды в словах Кокорина, мол после такого серьезного ограничения в жизни начинаешь ценить мир и смотреть другими глазами. Но он это преподнес так что кроме как через тюрьму по другому ни начинаешь жить . Есть куча способов как жить правильно и без посещения мест не столь отдавленных
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимирович
Кокора решил плюсики заработать перед бывшими сокамерниками, мол мужик туда сюда , а на самом деле заработал кучу минусов от общества
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Белолипцев
Кокорин несёт такую лютую дичь, что на этом фоне даже Орлов кажется адекватным
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бедякович
Вспомнил песню "Звуков Му" "Стану хорошим"...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ход_Конём
Мятные конфеты Гене, как комментатору, тоже бы не помешали
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Кокорин в своём уме был? С отрывом самое идиотское заявление последнего времени
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CriminalJoint62
Кокорин прав. Тот же Навальный в тюрьме больше книг прочитал, нежели будучи на свободе
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий