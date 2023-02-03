Орлов о словах Кокорина: «Если это искренне, то это страшно. Большинство людей становятся хорошими и без тюрьмы»
Геннадий Орлов отреагировал на слова Александра Кокорина про тюрьму.
Форвард «Ариса» ранее заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы пройти школу жизни».
«Видимо, Саша Кокорин получил в тюрьме школу для себя. Но это не значит, что каждый должен пройти тюремную камеру для того, чтобы получить школу. Большинство людей становятся хорошими без тюрьмы (смеется). Это несерьезно.
Когда-то одна женщина, участвовавшая в дебатах на выборах губернатора Санкт-Петербурга, сказала ведущему, который повел себя не очень корректно: «Иногда лучше жевать, чем говорить», передав ему мятные конфеты.
Это я сейчас хочу сказать про Кокорина. Иногда лучше промолчать, не говорить. Потому что выдавать свое... Если это искренне, то это страшно», – сказал комментатор в эфире «Радио Зенит».
«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина
Ххххх
А кто-то помнит о ком он говорит? Это же фраза из рекламного слогана, а не какая-то женщина на выборах сказала.