«Кокорин забыл сказать, что каждый нормальный мужчина должен кого-нибудь стулом в кафе отмудохать». Дражжук о словах про тюрьму

Теги Арис Лимасол Александр Кокорин Winline Медиалига Fight Nights Олег Дражжук Медиафутбол

Защитник Fight Nights Олег Дражжук прокомментировал высказывание Александра Кокорина о том, что «каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти».

«Еще он забыл сказать, что каждый нормальный мужчина должен кого-нибудь стулом в кафе отмудохать! От таких рассуждений глаза на лоб лезут. Не зря же есть поговорка: «Хочешь казаться умным – лучше промолчать».

Отписка в инсте. Очень разочаровало высказывание», – сказал Дражжук.

Кокорин о тюрьме: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО»

Кокорин высказался о тюрьме – Володя XXL из Медиалиги уже отсидел. Монолог после двух дней в обезьяннике в Салехарде

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6 комментариев

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lovec23
Я думаю Кокорин должен начать петь блатные песни , отсидел , опыта набрался . Ждём на первом канале в передаче пусть говорят и на радио шансон
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Екн Лор
Ответ pq
"отписка в инсте" - вот слова настоящего мужика!
Берёт пример с легенды саудовского футбола
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Kit244098
Отписка. Напугал ежа голым задом)) Зы. Удар Пака стулом - это единственный мужской поступок в жизни Сашки Кокорина. Это его всё. До гробовой доски))
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ХавиГави_Паратрупер
А, то есть до этого его ничего не смущало и "подписку в инсте" можно было оставлять?🤓
+1
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pq
"отписка в инсте" - вот слова настоящего мужика!
+12
-3
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ARIGAMI ARIGAMI
Были у отца три сына, один выучился, возмужал, второй ни так ни сяк, а третий вовсе футболист!
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