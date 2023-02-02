«Кокорин забыл сказать, что каждый нормальный мужчина должен кого-нибудь стулом в кафе отмудохать». Дражжук о словах про тюрьму

Защитник Fight Nights Олег Дражжук прокомментировал высказывание Александра Кокорина о том, что «каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти».

«Еще он забыл сказать, что каждый нормальный мужчина должен кого-нибудь стулом в кафе отмудохать! От таких рассуждений глаза на лоб лезут. Не зря же есть поговорка: «Хочешь казаться умным – лучше промолчать».

Отписка в инсте. Очень разочаровало высказывание», – сказал Дражжук.

Кокорин о тюрьме: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО»

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