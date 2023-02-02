Тактаров о Кокорине в тюрьме: «Ему повезло. Окружение было такое, что он стал лучше как личность. Тем, кто откосил от армии, иногда нужен такой опыт»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Олег Тактаров Александр Кокорин MMA Кокорин и Мамаев Футбол

Олег Тактаров отреагировал на слова Александра Кокорина о тюрьме.

Нападающий «Ариса» заявил: «Каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».

«Надеюсь, Александр получил урок, исходя из своего опыта. Окружение в местах лишения свободы было такое, что Кокорин стал только лучше как личность.

Тем, кто откосил от армии, иногда нужен такой опыт, как у Кокорина. Александру повезло. Попал бы он в тюрьме в другой коллектив, все было бы гораздо плачевнее.

Видимо, там были старшие товарищи, которые наставили его на путь истинный. Сказали наверняка: «Ты никто. Звать тебя никак. Кто бы ты там ни был, великий Кокорин или нет. Найдутся люди, которые тебя обломают. Сейчас ты сидишь с нами, а мы не великие футболисты».

Может, было так, не знаю. Но они внушили ему много полезного. Саша научился понимать, что все мы одинаковые в этом мире. Мы разделяемся только по тому, сколько отдаем, например, обществу и близким.

Опыт армии двояк. Большей части мужчин он нужен. Бывают люди суперталантливые и им нельзя прерывать обучение. Представьте, если бы перспективный спортсмен два года во Владимирской области в сапогах захватывал в небе самолеты, он бы никогда в жизни не восстановился и его карьера была б загробленной.

Некоторым же, наоборот, необходимо понять, что такое воля и характер. Есть люди, которые жалуются, как им плохо живется, если слышно музыку за стеной или свет в окне мешает, и наутро ищут тысячу причин, почему не выспались. А в армии просто: если у тебя есть полчаса сна, ты лег и заснул, и пускай гром грохочет, потому что ты устал.

Знаешь, если не поспишь эти тридцать минут, то еще две недели может не быть времени на сон. Или если кусок мяса не съешь, то, может, не увидишь еще месяц. Есть такие персоны, которые скажут, что не съедят такую еду, потому что похожа на блевотину. Бери, что дают, иначе у тебя зубы выпадут и ты умрешь от голода.

Это здорово, когда ты понимаешь ценность вещей. По итогу люди, которые не прошли испытания такого плана еще в молодости, заканчивают свою жизнь плачевно.

Могу объяснить тем, что судьба была с ними слишком нежна. Нельзя с мужчинами сюсюкаться. Мне кажется, для всех нужна годовая или полугодовая взбучка, чтобы понять, что мир не так прекрасен. Мы говорим, что некоторым мужчинам нужно такое испытание.

Понял две вещи в армии. Первое: то, что для меня ценное – нельзя терять ни одной минуты, ни одного дня. После армии уже знал, что мне нужно по жизни. Я понимаю психологию людей. Еще в армии научился читать людей до того, как они откроют рот. 

Вторую вещь, которую понял в армии: нужно быть примером самопожертвования – друг за друга горой. Тогда еще не умел толком делиться и заботиться о ближнем. Был сержантом. За полгода уловил одно: раньше, когда приносили еду, хватал первый кусок. Но потом делил на всех.

Всегда ел последним, забирая самый худший кусок. Люди это ценили. И в каких-то моментах был в выигрыше от этого», – сказал бывший боец ММА.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

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21 комментарий

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Александр Цигельников
Этот ещё тупее.
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Team_Coach
Ты на кого батон крошишь? Иуууу
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Дмитрий
Ответ Саша Пушкин
Кстати, а что там насчет срочной службы в армии Путина, Медведева , Мишустин, Лавров, Володина , Шойгу и прочих людей со светлыми лицами? На кого этот Тактаров пытается бы4ить?!
Эти уважаемые люди, кстати, и в местах лишения свободы не были. Кх-кх, еще не были.
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tankist231
Всё чётко разложил, бегункам от армии не понять)
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kritik777
Да что ты такое черт возьми несешь (с) 🤦‍♂️
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Арни Терминатор
Ну да,на воспитание надо ехать в тюрьму))) такое только в россии можно увидет.не нонсенс даже...
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Valentin Kompaneytsev
Тюрьма это трагедия, беда. Лучше набираться опыта вне её. Это отметка на всю жизнь. Кокорин наивен и выглядит глупо.
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Felp
Тут походу в комментах 99% текст кроме заголовка не осилили, но дебилом назвали
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Jo-jo
Пропаганда АУЕ... Обрыгаться можно...
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44ndfwwgbr
Футболисты это обычные люди и среди них тоже нередко встречаются тупые бараны.
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Правда России
Не захотел участвовать в оккупационной профанации = украл, убил, изнасиловал… сел в тюрьму.
Во времена, во нравы))
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BaggioRo
Мне интересно: если б обратной стороны стула был например Тактаров, как бы себя Кокорин повëл?
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Timurvdv
Ага, Тактаров почти прав, Саша научился понимать что все одинаковые в этом мире , кроме водителя чайки эмигранта.
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Джесси Пинкман
В чем лучше то? Пока молчал, тут даже радовались что пацан хоть на Кипре забивает чёт, а после вью следующие его реплики можно не читать, диагноз ясен.
+3
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Alex Legend
Ответ Саша Пушкин
Кстати, а что там насчет срочной службы в армии Путина, Медведева , Мишустин, Лавров, Володина , Шойгу и прочих людей со светлыми лицами? На кого этот Тактаров пытается бы4ить?!
КГБ за службу уже не считается? Да и если бы по здоровью был не годен в армию, то в чекисты его тоже не взяли бы.
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Саша Пушкин
Кстати, а что там насчет срочной службы в армии Путина, Медведева , Мишустин, Лавров, Володина , Шойгу и прочих людей со светлыми лицами?
На кого этот Тактаров пытается бы4ить?!
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Николай Володин
Тугодум)))))
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Sevuska
Первый в истории ЮФС чемпион из России знает , что такое быть крутым мужиком 😎
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Саша Пушкин
Ответ savik-A.M.
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ВСЖ!?
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savik-A.M.
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ДЖИН
Но все равно уверен Кокорин товарищам каждому в карман по мешку зелени положил. И они стали его бригадой нанарах.
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igls54
Два дебила - это сила
+42
-8
+34
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