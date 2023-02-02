Нигматуллин о Кокорине: «Университет – более понятная и надежная школа жизни, советую Александру ее пройти. Слова о тюрьме выглядят как призыв нарушать закон»

прокомментировал высказывание о пользе тюрьмы.

«Во всем мире есть более устоявшаяся, понятная и надежная школа жизни – это университет. Там человеку будет полезнее и перспективнее получить школу жизни и образование. Я бы рекомендовал Кокорину пройти эту школу жизни. Возможно, она будет гораздо полезнее, нежели приобретение жизни по понятиям.

Даже на примере своего сына, который получает серьезное образование в университете, – у меня на глазах меняется в лучшую сторону, нежели человек без образования.

Как раз этого хочется пожелать и Кокорину: быть избирательным и вдумчивым перед тем, как делать такие громкие заявления. Его слова о тюрьме выглядят как призыв нарушать закон. Глупое и необдуманное заявление», – сказал экс-вратарь сборной России.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина