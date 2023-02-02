Нигматуллин о Кокорине: «Университет – более понятная и надежная школа жизни, советую Александру ее пройти. Слова о тюрьме выглядят как призыв нарушать закон»

Теги Руслан Нигматуллин высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Чемпионат.com Футбол

Руслан Нигматуллин прокомментировал высказывание Александра Кокорина о пользе тюрьмы.

«Во всем мире есть более устоявшаяся, понятная и надежная школа жизни – это университет. Там человеку будет полезнее и перспективнее получить школу жизни и образование. Я бы рекомендовал Кокорину пройти эту школу жизни. Возможно, она будет гораздо полезнее, нежели приобретение жизни по понятиям.

Даже на примере своего сына, который получает серьезное образование в университете, – у меня на глазах меняется в лучшую сторону, нежели человек без образования.

Как раз этого хочется пожелать и Кокорину: быть избирательным и вдумчивым перед тем, как делать такие громкие заявления. Его слова о тюрьме выглядят как призыв нарушать закон. Глупое и необдуманное заявление», – сказал экс-вратарь сборной России.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

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6 комментариев

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Пирс Морган
AUE-шник опять опозорился
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Pol Belov
Ответ Назар Игорь
Высшее образование это конечно хорошо, но это ещё не гарантия что оно делает человека человеком. Сколько я встречал в жизни подлецов и прохвостов с университетским образованием и хороших порядочных людей без десятилетки.
вообще-то он университет сравнивает (противопоставляет) с тюрьмой, а не с школой ...
+3
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+3
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Назар Игорь
Высшее образование это конечно хорошо, но это ещё не гарантия что оно делает человека человеком. Сколько я встречал в жизни подлецов и прохвостов с университетским образованием и хороших порядочных людей без десятилетки.
+1
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-1
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Феоктист
Да, образование лучшее, что есть, но, беда, в том что, когда ему получать образование. Вот, ведь, все эти Журовы и прочие, какое может быть образование, потная раздевалка максимум. Или, что этот, Валуёв, в 19 лет стоял вышибалой в баре, я думаю, что восемь классов едва осилил, а ведь законы принимает, оловянная башка.
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demai
Не получится: Кокоша в университет или не попадет, или забьет на учебу
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Сергей Пацаваца
Так-то тренер у Кокоши белорус , видимо тоже там на птичьих условиях работает
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