Джикия об отстранении России: «Поначалу был мат, эмоции кипели. Сейчас уже смирился. Какие приоритеты у меня были, такие и остались»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

Георгий Джикия высказался об отстранении российских команд от международных турниров. 

– Что для тебя как для игрока сборной изменилось в понимании мира после отстранения команды от стыков ЧМ-2022?

– Иначе смотреть на мир не стал. Понятно, что во мне кипели эмоции, когда нас исключили. Сейчас уже я лично с этим смирился. Мне кажется, что наше возвращение случится нескоро, как бы нам ни хотелось вернуться быстрее. Ничего кардинально внутри себя не поменял. Какие приоритеты были, такие и остались.

– Не было мысли: «При чем тут вообще футболисты?»

– Это было первое, о чем я подумал. Поначалу был и мат. Но сейчас прошел почти год, уже смирился с этим, – сказал защитник «Спартака».

Джикия о Польше и Левандовском: «Может, хочет стать политиком. Спортсмену такого уровня не надо агитировать, есть мнение – оставь при себе»

Джикия о том, чем «Спартак» лучше других: «Всем. Есть «Спартак» и все остальные»

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9 комментариев

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Павел Ларичев
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Ответ portvein-psih
И какие же это, интересно, приоритеты?
Бабло.
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portvein-psih
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И какие же это, интересно, приоритеты?
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Valentin Kompaneytsev
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Будем верить, что вскоре проблема уйдёт в историю.
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Пако
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Приходится есть то, что подают
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Арсений Элин
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Красавчик !)
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AndrewNikitin
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Кричал Путин ***ло?😂😂😂
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MosesPray
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Ответ Amalfitano
Сейчас польются обвинения в том, что наши футболисты не осудили сво и поэтому так им и надо.
И к гадалке не ходи
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Зизуха
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Сначала был шах, потом уже мат
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Amalfitano
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Сейчас польются обвинения в том, что наши футболисты не осудили сво и поэтому так им и надо.
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