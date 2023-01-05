Джикия об отстранении России: «Поначалу был мат, эмоции кипели. Сейчас уже смирился. Какие приоритеты у меня были, такие и остались»
Георгий Джикия высказался об отстранении российских команд от международных турниров.
– Что для тебя как для игрока сборной изменилось в понимании мира после отстранения команды от стыков ЧМ-2022?
– Иначе смотреть на мир не стал. Понятно, что во мне кипели эмоции, когда нас исключили. Сейчас уже я лично с этим смирился. Мне кажется, что наше возвращение случится нескоро, как бы нам ни хотелось вернуться быстрее. Ничего кардинально внутри себя не поменял. Какие приоритеты были, такие и остались.
– Не было мысли: «При чем тут вообще футболисты?»
– Это было первое, о чем я подумал. Поначалу был и мат. Но сейчас прошел почти год, уже смирился с этим, – сказал защитник «Спартака».
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