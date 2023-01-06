Джикия о мобилизации: «У меня близких друзей забирали, брат был в подвешенном состоянии. Никто не понимал, кому придет повестка, а кому – нет»
Георгий Джикия высказался о частичной мобилизации.
– Баринов откровенно рассказывал, как переживал историю с мобилизацией, как забирали его друзей. Тебя это коснулось?
– Коснулось. Многих ребят забрали.
– И как сохранял спокойствие?
– Спокойным не был никто. У меня есть и близкие друзья, которых забирали. Брат был в подвешенном состоянии... Родители переживали за него, за меня. Никто не понимал, кому придет повестка, а кому – нет.
Мы пережили этот момент все вместе. Посмотрим, что будет дальше, – сказал защитник «Спартака» и сборной России.
"Я Родину люблю свою,
Но государство — ненавижу!"