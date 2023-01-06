Джикия о мобилизации: «У меня близких друзей забирали, брат был в подвешенном состоянии. Никто не понимал, кому придет повестка, а кому – нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Георгий Джикия Политика Спорт-Экспресс Футбол

Георгий Джикия высказался о частичной мобилизации.

– Баринов откровенно рассказывал, как переживал историю с мобилизацией, как забирали его друзей. Тебя это коснулось?

– Коснулось. Многих ребят забрали.

– И как сохранял спокойствие?

– Спокойным не был никто. У меня есть и близкие друзья, которых забирали. Брат был в подвешенном состоянии... Родители переживали за него, за меня. Никто не понимал, кому придет повестка, а кому – нет.

Мы пережили этот момент все вместе. Посмотрим, что будет дальше, – сказал защитник «Спартака» и сборной России.

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67 комментариев

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angry horse
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Ответ natetinain
из окопа строчишь, принципиальный?
А вы то все откуда строчите нетвоенщики, из Верхнего Ларса?😁
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Van Pelt
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Ответ All These Things I Hate
Исправляйся
Почему немна фронте еще?
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Мари Хуан
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А кто-то из знакомы вернулся уже или еще нет?
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ДМ-1чемпион
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Ответ Михаил Хромаков
На вашу страну нападут и вы с хлебом и солью к захватчикам выйдете? Ясно, понятно
А на кого напали? Россия защищает РУССКИЙ Донбасс! Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон это РОССИЯ! Мы лишь освобождаем свою территорию.
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Человек1991
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Что за бред никого не забирали , всех кто хотел уехать спокойно выпускали и выпускают , и впускают обратно спокойно без проблем . На украине хаос, мобилизация без остановки , просто так не выпускают простых людей , было много видео , где все богатые на джипах проезжают, а простых людей останавливают.
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Любезный Коссутий
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Ответ Влад Путман
Джикия, запомни! Как говорит Соловёв - жизнь сильно переоценена! Так что незачем беспокоиться за себя и за близких.
Усама одобряет!
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Денис Давыдов
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Ответ ДМ-1чемпион
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Ну путайте Родину, с филейной частью президента, zомби
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Любезный Коссутий
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Ответ ДМ-1чемпион
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"Родина - это не ж... президента".
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Pavlo Pedko
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Ответ Lanc
Начинать мобилизацию нужно было с тех, кто носит букву Z на одежде. Потом мобилизовать тех, кто пишет комментарии в поддержку президента и его спецоперации.
Слишком много, столько людей не мобилизовать.
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alexpashc1982@gmail.com
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Ответ Lanc
Начинать мобилизацию нужно было с тех, кто носит букву Z на одежде. Потом мобилизовать тех, кто пишет комментарии в поддержку президента и его спецоперации.
Есть ещё и на машинах наклейки,а в первую очередь тех которые клеют "можем повторить". Но у них очко играет,на словах герои
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Михаил Хромаков
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Ответ ДМ-1чемпион
Да уж действительно, миллионы украинцев не осмелились принять сторону добра. И возвели себе кумира в лице бандеры и шухевича, погибая за интересы сша!
На вашу страну нападут и вы с хлебом и солью к захватчикам выйдете? Ясно, понятно
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ДМ-1чемпион
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Ответ Игорь Замаруев
С Розенбаума пусть начинают. "Я Родину люблю свою, Но государство — ненавижу!"
Какое именно государство?
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Van Pelt
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Ответ All These Things I Hate
Исправляйся
Ты за коней, тебе вообще уже не помочь...
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natetinain
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Ответ All These Things I Hate
Вы, главное, не возвращайтесь и не изменяйте своим принципам))
из окопа строчишь, принципиальный?
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Дмитрий Чидакин
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Никто никого никуда насильно не забирает. Все приходят сами в военкомат, сами ставят подпись о согласии в бумагах. По сути, все, кто там, все добровольцы
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ДМ-1чемпион
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Ответ Рустам Атаев
Вот именно, видимо для разжигания
Естественно! А для чего же ещё!
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Юрий Богодаев
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Ответ Виктор Войнов
А немцы когда себе изменили, до войны или после?
Конечно до. Они ж радовались когда аншлюс Австрии произошёл, когда Судеты отжали... Им это нравилось
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Игорь Замаруев
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Ответ ДМ-1чемпион
Комментарий удален модератором
С Розенбаума пусть начинают.
"Я Родину люблю свою,
Но государство — ненавижу!"
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Winterburn
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Ответ Лимит Лимитович
Капец мне минусов накидали)) Люди круглыми сутками в инете сидят и так и не научились отличать сарказм
Такие уж времена - не до шуток)
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ДМ-1чемпион
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Из «Волхва» Джона Фаулза: «– Род человеческий – ерунда. Главное – не изменить самому себе. – Но ведь Гитлер, к примеру, тоже себе не изменял. – Верно. Не изменял. Но миллионы немцев себе изменили. Вот в чем трагедия. Не в том, что одиночка осмелился стать проводником зла. А в том, что миллионы окружающих не осмелились принять сторону добра».
Да уж действительно, миллионы украинцев не осмелились принять сторону добра. И возвели себе кумира в лице бандеры и шухевича, погибая за интересы сша!
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Влад Путман
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Джикия, запомни! Как говорит Соловёв - жизнь сильно переоценена! Так что незачем беспокоиться за себя и за близких.
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Madcomposer
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Ответ selso99
Грузин, в Азии играть не хочет, против FaniD, друзей забирают... Но... Пока в Спартаке, Георгий ниже травы, тише воды.
Во-первых, причём тут то, что он грузин? Во-вторых, он не против играть в Азии, посмотрите внимательнее. А так, вся страна сейчас почти ниже травы, к сожалению. Хотя, Смолов вон высказался против, так ему ничего и не было.
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Рустам Атаев
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Ответ Pixel 7 Pro.
Все пошли умирать за амбиции кремлевской крысы. Воистину стадо рабов.
???
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Юрий Богодаев
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Ответ All These Things I Hate
Зачем? Тех кто на митинги выходил🤣
А где логика? Те кто выходил, против политики кремля. А те, кто прддерживал за... Вот пришло время свое "за" доказывать. Так что (как моя учительница говорила) "К доске!".
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Pixel 7 Pro.
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Все пошли умирать за амбиции кремлевской крысы. Воистину стадо рабов.
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