Джикия за переход РФС в Азию: «Мы мимо Евро-2024, дальше ЧМ-2026. Чего нам ждать? Евро-2028?»

Теги Спартак премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Азиатская футбольная конфедерация Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

Георгий Джикия поддерживает переход РФС в Азию.

– С кем из представителей Азиатской конфедерации хотел бы сыграть в марте?

– С кем скажут, с тем и будем играть. Зависит от того, с кем получится договориться. Сейчас смотришь на это через призму мировой ситуации.

– РФС раздумывает над переходом в Азию. Тебе было бы интересно там играть?

– Но это же тоже ФИФА... Как должно произойти: ФИФА нас уберет из Европы и переведет в Азию? Не понимаю...

С азиатскими командами сыграть интересно. Разбавить обстановку, бороться за другие трофеи, участвовать в других турнирах. Почему бы и нет?

– Не лучше ли подождать и остаться в УЕФА?

– Если бы кто-то знал, сколько точно нам ждать, тогда бы мы по-другому смотрели на этот вопрос.

Сейчас мы точно мимо Евро-2024, дальше только чемпионат мира – 2026. Но если мы не начнем на него отбор в 2024 году, то и туда не поедем... Чего нам ждать? Евро-2028? – сказал защитник «Спартака» и сборной России.

30 декабря состоялось заседание исполкома РФС по вопросу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. По его итогам приняли решение создать совместную с УЕФА рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.

Отбор в Азии на ЧМ-2026 может быть очень долгим. Все гораздо сложнее, чем в Европе

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28 комментариев

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nobrainnopain
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Жора, местные юзеры против, терпи, они тут власть
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Гоша Петров
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Ответ Tigo_Volchara93
Они так уверенны что пройдут азаитский отбор ? Не понимаю это им унылые ничьи уверенность вселили, или что ?
какой унылое плюсодрочерство,рассчитаное на малолеток
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Гоша Петров
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Ответ Boshetun mai*
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от Азии 8 команд на чемпионат мира выходит
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dimonivanov
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Ответ Tigo_Volchara93
Они так уверенны что пройдут азаитский отбор ? Не понимаю это им унылые ничьи уверенность вселили, или что ?
на следующий ЧМ у Азии квота в 8 команд, Головин и Миранчук могут вдвоем на поле выходить и проходить отбор
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здоровяк
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Ответ damondiamond
В азиатской лиги тоже есть команды, которые могут отказаться играть со сборной, такое может произойти на любой стадии отбора)
Какого отбора? Речь про сугубо внутренний кубок Азии аля ЧЕ и азиатскую ЛЧ
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здоровяк
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Так может не надо просто сидеть и ждать?
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Любезный Коссутий
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Георгий Джикия - 29 лет
тебе, в принципе, ждать уже нечего
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Boshetun mai*
Ответ Болельщик Биатлона
Назовите 8 азиатских сборных, которые объективно 100% сильнее нашей в оптимальных составах Не к тому, что надо переходить в Азию срочно, не сторонник этой идеи, а просто интересно
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Алексей Туроверов
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Когда бы все спортсмены сказали в едином порыве «МЫ ПРОТИВ» и бойкотировали бы российские соревнования, то может и играли бы везде очень скоро. (К слову, во всех сферах если бы такое единство)
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Злобный Конь
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Ждать тётку с кистенём в гости к одному престарелому мужику.
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Заборостроитель
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Держись подальше от сборной.
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Кино Музыка
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Играть не будем. Принято решение ничего не делать.
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Spartakus1984
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азбавить обстановку, бороться за другие трофеи, участвовать в других турнирах. Почему бы и нет?(с)А болельщикам это интересно?
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Зизуха
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Скажите уже ему, что в США их всё равно не пустят
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Сергей Орлов
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Этим сверхразумам даже не приходит в голову, что в Азии с нами тоже никто играть не будет.
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Болельщик Биатлона
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Ответ Tigo_Volchara93
Они так уверенны что пройдут азаитский отбор ? Не понимаю это им унылые ничьи уверенность вселили, или что ?
Назовите 8 азиатских сборных, которые объективно 100% сильнее нашей в оптимальных составах

Не к тому, что надо переходить в Азию срочно, не сторонник этой идеи, а просто интересно
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Marcus-light
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Если Джикиа не знает, когда Спартак выиграет ЛЧ, возможно имеет смысл отказываться от участия?
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Tiestorzn17
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Да кто тебя туда пустил то?! Какая разница в какой конфедерации не играть и из какой не быть допущенными до ЧМ?!
Идиоты…
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Александр Егоров
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Клубы будут ныть, что далеко летать, устают от перелетов. И все эти ЧМ далеко не факт, что наша сборная так на них попадет!
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Bartez1986
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Ответ Евгений Громов 22
Сколько можно , надоело читать этот бред , ФИФА что на Азию не распространяется?
Так Джикия об этом и сказал, не?
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MikhaL
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Раньше ныли, что приходилось по 2-3 часа летать на еврокубки, теперь хотите по 5-9 часов летать чтобы играть не с топами, а условными Люксембургами.
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utsh44psmr
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Ответ Tigo_Volchara93
Они так уверенны что пройдут азаитский отбор ? Не понимаю это им унылые ничьи уверенность вселили, или что ?
Да он просто сейчас хочет играть в футбол, зачем ему думать о будущем. Он думает о себе и это вполне логично.
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Толик Изверг
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Ответ Рашпель793
А в Азии чего ждать?
Евро-2024 и Евро-2028.
Ну и конечно же там для нас уже выстлана ковровая дорожка на ЧМ-2026.
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damondiamond
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В азиатской лиги тоже есть команды, которые могут отказаться играть со сборной, такое может произойти на любой стадии отбора)
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Евгений Громов 22
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Сколько можно , надоело читать этот бред , ФИФА что на Азию не распространяется?
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