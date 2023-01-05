Джикия за переход РФС в Азию: «Мы мимо Евро-2024, дальше ЧМ-2026. Чего нам ждать? Евро-2028?»
Георгий Джикия поддерживает переход РФС в Азию.
– С кем из представителей Азиатской конфедерации хотел бы сыграть в марте?
– С кем скажут, с тем и будем играть. Зависит от того, с кем получится договориться. Сейчас смотришь на это через призму мировой ситуации.
– РФС раздумывает над переходом в Азию. Тебе было бы интересно там играть?
– Но это же тоже ФИФА... Как должно произойти: ФИФА нас уберет из Европы и переведет в Азию? Не понимаю...
С азиатскими командами сыграть интересно. Разбавить обстановку, бороться за другие трофеи, участвовать в других турнирах. Почему бы и нет?
– Не лучше ли подождать и остаться в УЕФА?
– Если бы кто-то знал, сколько точно нам ждать, тогда бы мы по-другому смотрели на этот вопрос.
Сейчас мы точно мимо Евро-2024, дальше только чемпионат мира – 2026. Но если мы не начнем на него отбор в 2024 году, то и туда не поедем... Чего нам ждать? Евро-2028? – сказал защитник «Спартака» и сборной России.
30 декабря состоялось заседание исполкома РФС по вопросу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. По его итогам приняли решение создать совместную с УЕФА рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.
Отбор в Азии на ЧМ-2026 может быть очень долгим. Все гораздо сложнее, чем в Европе
Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать
тебе, в принципе, ждать уже нечего
Не к тому, что надо переходить в Азию срочно, не сторонник этой идеи, а просто интересно
Идиоты…
Ну и конечно же там для нас уже выстлана ковровая дорожка на ЧМ-2026.