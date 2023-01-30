Роналду пригласил Бруну, Магуайра, Каземиро и Варана на матч «Аль-Насра» и в свой новый дом в Лиссабоне (The Sun)

пригласил бывших партнеров по «Манчестер Юнайтед» в Саудовскую Аравию.

Как сообщает The Sun, португалец предложил , Рафаэлю Варану, и Каземиро посетить летом его новый дом в Лиссабоне или навестить его в Саудовской Аравии.

Португалец а также поинтересовался, смогут ли они приехать в Саудовскую Аравию на матч « ».

«Здесь все еще есть парни, которые не испытывают к Ронни ничего кроме уважения, и им было грустно, что все это закончилось, потому что они так и не смогли должным образом попрощаться.

Недавно он покинул группы игроков в WhatsApp, но пообещал поддерживать связь с некоторыми из них и пригласил их в свой новый дом в Лиссабоне и в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть, как он играет.

Харри Магуайр, Бруну Фернандеш, и Рафаэль Варан – все они приятели. Описание его дома в Лиссабоне звучит невероятно – и теперь он, безусловно, может себе его позволить!» – заявил источник в «Манчестер Юнайтед».

Также стало известно, что Роналду перевез все свои роскошные автомобили из Англии в Португалию.

«Пара парней надеялись, что он разыграет один из своих суперкаров, как это сделал Серхио Агуэро, когда покинул «Сити»!» – добавил источник.