Роналду пригласил Бруну, Магуайра, Каземиро и Варана на матч «Аль-Насра» и в свой новый дом в Лиссабоне (The Sun)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Рафаэль Варан Харри Магуайр Каземиро Бруну Фернандеш Футбол

Криштиану Роналду пригласил бывших партнеров по «Манчестер Юнайтед» в Саудовскую Аравию.

Как сообщает The Sun, португалец предложил Бруну Фернандешу, Рафаэлю Варану, Харри Магуайру и Каземиро посетить летом его новый дом в Лиссабоне или навестить его в Саудовской Аравии.

Португалец а также поинтересовался, смогут ли они приехать в Саудовскую Аравию на матч «Аль-Насра».

«Здесь все еще есть парни, которые не испытывают к Ронни ничего кроме уважения, и им было грустно, что все это закончилось, потому что они так и не смогли должным образом попрощаться.

Недавно он покинул группы игроков в WhatsApp, но пообещал поддерживать связь с некоторыми из них и пригласил их в свой новый дом в Лиссабоне и в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть, как он играет.

Харри Магуайр, Бруну Фернандеш, Каземиро и Рафаэль Варан – все они приятели. Описание его дома в Лиссабоне звучит невероятно – и теперь он, безусловно, может себе его позволить!» – заявил источник в «Манчестер Юнайтед».

Также стало известно, что Роналду перевез все свои роскошные автомобили из Англии в Португалию.

«Пара парней надеялись, что он разыграет один из своих суперкаров, как это сделал Серхио Агуэро, когда покинул «Сити»!» – добавил источник.

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35 комментариев

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Lindeman
Ответ Адепт Суперлиги
Магуайер им зачем? Таскать увеселительные напитки, да и охлаждать заодно?
В качестве холодильника
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Плеймейкер87
Будут как у Малахова собираться и вспоминать золотые времена:)
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Александра Александрова
Ответ Vvze
обязательно скатываться до таких убогих комментариев?
Комментарий конечно жестковат , но это же го... юк Роналду , который никого не уважает ведет себя как полное го..о ) так и всем известно давно что он пи.... С ) поэтому доля правды в этом комментарий есть )
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matveyka mahortov
Ответ Любезный Коссутий
Кришти с ума сошел - он календарь МЮ видел? какие-такие Лиссабон с Саудовской Аравией еще 🤷‍♂️
ЛЕТОМ
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Назар Игорь
Только Рио Фердинанда не приглашай, останешься без столовых приборов, Путин не даст соврать.
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Dm Kznts
Интересно а эту даму "на войне как на войне" почему не пригласили?
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Фанат Лионеля Месси
С Магваером на скамейке у Тен Хага сдружился
0
-1
-1
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matveyka mahortov
Ответ podkop09
Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать
Еду,только давай не вином ,а кока колой,ххахахпхпхахпх
0
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Dm Kznts
Ответ Великий Алонсо
Вот это масштаб личности. Даже если Криштиану громко пернет, на спортсе напишут об этом 🙏🙏🙏
Если последнее призойдёт, ты сразу прибежишь понюхать 🤣
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-1
-1
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Адепт Суперлиги
Магуайер им зачем? Таскать увеселительные напитки, да и охлаждать заодно?
+1
0
+1
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Vvze
Ответ Александра Александрова
Там без Бадра столько арабов , а у Роналду всего две дырочки всех не обслужить ))))
обязательно скатываться до таких убогих комментариев?
0
0
0
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podkop09
Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать
+5
0
+5
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Александра Александрова
Он их пригласил , чтобы делать вот это https://m.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/1561747.html а потом кричать кричать siuuuuuuuu или как там ?)
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Winterburn
Красавчик! Пригласил старых друзей на матч Аль-Настра, чтобы те воочию могли бы насладиться игрой великолепного Талиски)
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-1
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Phantom1289
А как же Пирс Морган???
0
-1
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porosenochek
А как же любимый журналист?
0
-1
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Overkiller
У Бруно на ЧМ гол аж через Федерацию футбола Португалии и ФИФА отшакалить пытался. Вот такое отношение к "приятелю".
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-3
-1
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Александра Александрова
Ответ SCHOKKKK
А Бадра он не пригласил?
Там без Бадра столько арабов , а у Роналду всего две дырочки всех не обслужить ))))
+2
-5
-3
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Тимофей Кушнир
Он хочет им показать, сколько заработал вне Юнайтед. А заодно и показать хорошую комедию.
0
-1
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QWertY
Ответ Великий Алонсо
Вот это масштаб личности. Даже если Криштиану громко пернет, на спортсе напишут об этом 🙏🙏🙏
а великий алонсо, роман и черный тюльпан будут восхищаться его ароматами))
+3
-5
-2
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SCHOKKKK
Ответ Великий Алонсо
Вот это масштаб личности. Даже если Криштиану громко пернет, на спортсе напишут об этом 🙏🙏🙏
🤣
+1
-2
-1
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Великий Алонсо
Вот это масштаб личности. Даже если Криштиану громко пернет, на спортсе напишут об этом 🙏🙏🙏
+3
-11
-8
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Bartez1986
Всех угостит клубникой. Магуайра - замороженной
0
-5
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Висита Эльмурзаев
и это в 38 лет
0
-3
-3
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QWertY
Ответ SCHOKKKK
А ты откуда знаешь?😳
Я самый преданный персоглор Кришти на сайте. Я все знаю.
+3
-5
-2
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