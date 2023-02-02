Варан завершит карьеру в сборной Франции – в 29 лет. Повлияли поражение в финале ЧМ и физическое и психологическое утомление

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу травмы ЧМ-2022 Рафаэль Варан психология Здоровье Футбол

Рафаэль Варан решил завершить карьеру в сборной Франции в 29 лет.

Как сообщает Le Parisien, защитник «Манчестер Юнайтед» несколько недель обдумывал свое будущее в сборной и решил завершить международную карьеру.

Отмечается, что француз чувствует физическое и психологическое утомление от игры за сборную. Кроме того, Рафаэль хочет больше времени уделять семье. Также на его решение повлияло поражение от Аргентины в финале ЧМ-2022.

Одна из причин ухода из сборной – проблемы Варана с коленом. Футболист считает, что более продолжительные периоды восстановления по ходу сезона позволят ему справиться с этими сложностями.

Варан выступает за сборную Франции с 2013 года, он провел 93 матча за национальную команду.

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55 комментариев

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NottinghamForest79
он уже выиграл всё что можно
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ArtemEgs
Ответ Автомобилист Зажопинск
и евро серебро
Он на Евро не поехал в 2016 из-за травмы
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Верховный Лорд
Ответ bengalsckyzh
Уго и Рафаэль = минус двое белых... И замены им по этнической принадлежности нет... Как у нас в борьбе, боксе и дзюдо...
И что, разве это проблема для кого то, кроме тебя?
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Isa Babaev
Ответ Ебздрогыч
Вот это поворот! В 29 лет! Хотя, если проблемы с коленом, то лучше поберечься, подольше на клубном уровне поиграть
Дело не в цифрах в паспорте, а в спортивном возрасте, он играет на высоком уровне с 18 лет
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Decard Show
В сезоне 2012-13 в Кубке Испании молодой Варан просто сожрал весь Барселону и даже умудрился забить головой! Тот матч закончился со счетом 1:1 но этот матч лучший в карьере Варана
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Сергей Логинов
Золото есть, серебро тоже, так что карьера в сборной у Рафы удалась
и евро серебро
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Крамбопулос Майкл
Так мог рекордсменом по матчам стать лет через 5
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King Stark
Ответ dr. cage
Варан в первый раз сожрал Месси ещё в 19 лет.. Уж кому кому, а Рафаэлю точно фиолетово до Месси.
Ну да так сожрал что Реал частый клиент Лео. Которым он забил больше чем Леганессам
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Серёжа Куцевол
Почти уверен, что еще одна причина - это тренер.
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cektor
У Франции полно игроков в защите
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Extrim
Отличная у него карьера получилась и в сборной и в клубе,думаюпобеди он в финале ЧМ все равно бы ушел ,но вот только двухкратным Чемпионом Мира !!
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Betting Star
10 лет пролетели незаметно. Как вчера помню, как еще юнцом переходил в Реал, как круто отыграл в Класико. А сейчас он многократный победитель ЛЧ, чемпион Мира..
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Нурдаулет Нурсик
Варан провёл хорошый путь
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malama47
Ответ СуперНегр228
Думаю Ляпорт поторопился со сборной Испании
Думаю Салиба там будет смотреться лучше
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Reece24
Льорис и Варан уходят - настоящее усиление для сборной.

Варан без Рамоса - шлак переоцеоннный.
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Александр Гончаров
Ему пора карьеру завершать так то, для чего ему дальше играть, со спортивной точки зрения он давно всё выиграл лет в 25
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Сикарио
Конечно, с тренером-лузером смысла играть нет.
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Bekzat Abdirakhman
Ответ UseR
Перед ЧМ 2024 вернется - скриньте
Чм 2024?)
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fall_of_troy
Ответ Aleksandr Aleksandrov
Слабый и переоцененный защитник
Золото и серебро ЧМ, 4 ЛЧ, 3 золота чемпионата Испании и т.д. Слабый, переоцененный защитник, да.

Коллега, мне кажется, вы сильно переоценили возможности своего мозга.
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Sweaty25
В сб. Франции офигенная конкуренция за позицию ЦЗ, то есть нужно выгрызать это право. А, учитывая интенсивность последних сезонов и его травматичность в целом, решение кажется рациональным.
+2
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sashafan2
Странное решение, но это его право.
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Лёха Жданчик
7матчей до 100 не дотянул...ушел бы на красивой цифре
Сорри я перфекционист)
+6
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toandlyon
Ответ Фанат Лионеля Месси
Нежданчик Мог бы в 31 спокойно за золотой медалью на ЕВРО ехать
до первой Швейцарии модные
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Aleksandr Aleksandrov
Слабый и переоцененный защитник
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Гоша Петров
Ответ СуперНегр228
Думаю Ляпорт поторопился со сборной Испании
У Франции очень большой выбор центральных защитников.
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