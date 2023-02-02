Варан завершит карьеру в сборной Франции – в 29 лет. Повлияли поражение в финале ЧМ и физическое и психологическое утомление
Рафаэль Варан решил завершить карьеру в сборной Франции в 29 лет.
Как сообщает Le Parisien, защитник «Манчестер Юнайтед» несколько недель обдумывал свое будущее в сборной и решил завершить международную карьеру.
Отмечается, что француз чувствует физическое и психологическое утомление от игры за сборную. Кроме того, Рафаэль хочет больше времени уделять семье. Также на его решение повлияло поражение от Аргентины в финале ЧМ-2022.
Одна из причин ухода из сборной – проблемы Варана с коленом. Футболист считает, что более продолжительные периоды восстановления по ходу сезона позволят ему справиться с этими сложностями.
Варан выступает за сборную Франции с 2013 года, он провел 93 матча за национальную команду.
Варан без Рамоса - шлак переоцеоннный.
Коллега, мне кажется, вы сильно переоценили возможности своего мозга.
Сорри я перфекционист)