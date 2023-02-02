решил завершить карьеру в сборной Франции в 29 лет.

Как сообщает Le Parisien, защитник « » несколько недель обдумывал свое будущее в сборной и решил завершить международную карьеру.

Отмечается, что француз чувствует физическое и психологическое утомление от игры за сборную. Кроме того, Рафаэль хочет больше времени уделять семье. Также на его решение повлияло поражение от Аргентины в финале .

Одна из причин ухода из сборной – проблемы Варана с коленом. Футболист считает, что более продолжительные периоды восстановления по ходу сезона позволят ему справиться с этими сложностями.

Варан выступает за сборную с 2013 года, он провел 93 матча за национальную команду.