У Мбаппе 9 из 10 за финал ЧМ-2022 от L’Équipe, у Месси – 8, у Гризманна – 3. Дембеле и Жиру, сыгравшие 41 минуту, – без оценок

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Французская газета L’Équipe оценила игроков Аргентины и Франции после финала ЧМ-2022.

Лучшую оценку среди футболистов сборной Франции получил Килиан Мбаппе, сделавший хет-трик. У него 9 баллов из 10. По 7 баллов получили вышедшие на замену Маркус Тюрам и Рандаль Коло-Муани, у вингера Кингсли Комана, защитника Дайо Упамекано и вратаря Уго Льориса – по 6. По 5 баллов получили Жюль Кунде, Рафаэль Варан и Адриен Рабьо. В 4 балла оценили игру Орельена Тчуамени, в 3 – Тео Эрнандеса и Антуана Гризманна.

Усман Дембеле и Оливье Жиру, которых Дидье Дешам заменил на 41-й минуте, остались без оценок.

У сборной Аргентины по 8 баллов получили Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Эмилиано Мартинес. В 7 баллов L’Équipe оценила игру Кристиана Ромеро, Родриго Де Поля, Энцо Фернандеса и Алексиса Мак Аллистера. По 6 баллов получили Науэль Молина, Хулиан Альварес и вышедший на замену Маркос Акунья. Игру Николаса Тальяфико оценили в 5 баллов, а Николаса Отаменди – в 4.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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