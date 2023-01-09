Мбаппе, Варан и Гризманн – кандидаты на роль капитана сборной Франции после ухода Льориса (L’Equipe)
Стало известно, кто может стать новым капитаном сборной Франции.
Напомним, сегодня действующий капитан «трехцветных» Уго Льорис объявил о завершении карьеры в национальной команде. Он провел за нее 145 матчей, 121 из них – в качестве капитана.
По информации L’Equipe, после ухода голкипера основными кандидатами на получение капитанской повязки являются защитник Рафаэль Варан и нападающий Килиан Мбаппе. Также на роль капитана может претендовать Антуан Гризманн.
Черепахе рано пока капитанить)