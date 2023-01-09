Мбаппе, Варан и Гризманн – кандидаты на роль капитана сборной Франции после ухода Льориса (L’Equipe)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Тоттенхэм Уго Льорис Антуан Гризманн Рафаэль Варан Килиан Мбаппе Футбол

Стало известно, кто может стать новым капитаном сборной Франции.

Напомним, сегодня действующий капитан «трехцветных» Уго Льорис объявил о завершении карьеры в национальной команде. Он провел за нее 145 матчей, 121 из них – в качестве капитана. 

По информации L’Equipe, после ухода голкипера основными кандидатами на получение капитанской повязки являются защитник Рафаэль Варан и нападающий Килиан Мбаппе. Также на роль капитана может претендовать Антуан Гризманн

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25 комментариев

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Тор 100
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Да никто не заслужил повязку
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arsenal.ave
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Ну какой Гризманн капитан? Бесхарактерный шпунтик с розовыми волосами, лучше уж Мбаппе
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Cruel Snake
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Капитан Рафаэль Варан! Красиво звучит
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Raul7Realmadrid
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Варан больше всех подходит по амплуа и играет за сборную дольше Гризманна и Мбаппе.
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Raul14
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Гризи заслуживает повязку! Отличный игрок, полезный, лидер! Жаль что потерял золотое время в цирке спотифай))
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Кто бы не был капитаном, роли в сборной играть не будет, не у кого нет явного авторитета
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Rovsan Sadixov
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Ответ trashbox
Варану и Гризманну прежде, чем даже думать о капитанстве, надо задать вопрос - что они делали на поле в финале ЧМ вплоть до их замены.
Просто у них не получился игра против Аргентины с ног до головы жаждуйшихся на чемпионство.
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Doug DeMuro99
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Варан больше подходит тихушника Антуана, а Мбаппе не справится.
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Captain_Jack_
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Учитывая того как президент и все остальные боготворят Мбаппе, вряд ли у остальных будут хорошие шансы против него.
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инок
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Гризманн лучший капитан!
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градус ненависти
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Надеюсь, Гризманн
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ermol@y
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Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
Возраст
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Фартовый
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Только не с розовой головой гризман
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Егор Крид58
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У Мбаппе уже есть авторитет в команде, надо ему отдать повязку, притом что он ещё молод и ещё долго будет лидером в сборной. Гризи и Варан скоро закончат в сборной
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Spaten
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Антуан Гризманн! Капитан Антуан Гризманн!!
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белошип
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Варан или Гризман
Черепахе рано пока капитанить)
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Пако
Комментарий удален
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Леван Мкртчян
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Ответ trashbox
Варану и Гризманну прежде, чем даже думать о капитанстве, надо задать вопрос - что они делали на поле в финале ЧМ вплоть до их замены.
А критикам ( вроде Вас) надо задать себе такой вопрос: сколько матчей за свою сборную Гризман и Варан сыграли на высочайшем ( иногда даже на космическом ) уровне и сколько раз сборная с ними выигрывала крупнейшие туринры или доходила до последних их стадий
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corazón blanco
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Ответ trashbox
Варану и Гризманну прежде, чем даже думать о капитанстве, надо задать вопрос - что они делали на поле в финале ЧМ вплоть до их замены.
Варан здорово сыграл в финале, отдал все свои силы( в прямом смысле, сволился без сил после замены), какие к нему могут быть претензии?
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Человек1991
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Да лучше отдать капитанскую повязку Рабьо , он пока что как лидер в центре , и много матчей уже провёл , Мбаппе не подходит на роль капитана .
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Пирс Морган
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Черепаху походу поставят
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bogdan fedyuk
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варан
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Inside 88 LW
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Последние 2 альбиноса в сборной и оба среди номинантов - расизм определенно!
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trashbox
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Варану и Гризманну прежде, чем даже думать о капитанстве, надо задать вопрос - что они делали на поле в финале ЧМ вплоть до их замены.
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Саня Smyk
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Мбаппе нужно дать. Авансом. Для него это будет стимул. Варан 2ой, гризман 3ий
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