Член СПЧ о Кокорине: «Он сидел в хороших условиях. Его школу жизни можно вынести, а у других – пытка, она скорее ломает»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

Член CПЧ Ева Меркачева отреагировала на слова Александра Кокорина о тюрьме.

Российский нападающий «Ариса» заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы прочувствовать школу жизни».

«Есть исследования, которые подтверждают, что после того, как человек проводит в тюрьме определенное количество времени, наступают серьезные проблемы с психикой. Люди, которые прошли тюрьму, все нуждаются в реабилитации.

Понятно, что как только они туда попадают, они все оказываются в разных условиях. И кто-то пройдет эту школу спокойно, потому что условия будут нормальные.

А у другого условия будут совершенно другие. Для него это будут испытания из разряда непереносимых. Человек заболеет в тюрьме или окажется в низком социальном статусе по разным причинам. Для него это точно будет не та школа жизни, которая его закалит. Она, скорее, сломает его окончательно», – рассказала правозащитница.

Меркачева отметила, что условия содержания Кокорина в исправительном учреждении были комфортнее, чем у большинства заключенных в России.

«Кокорин сидел в хороших условиях. Изначально к его условиям было привлечено большое внимание. Я была у него в колонии, в камере. Все там было благополучно. То есть его школа жизни хоть и сурова, но она такая, которую можно вынести.

В то же время в других условиях, в которых вынуждены были находиться другие люди, для них это была не школа жизни, а пытка. Поэтому тут все зависит от того, где человек оказался, как он сам, в том числе, на это смотрит.

Разные люди, разные условия, поэтому называть тюрьму школой жизни я бы не спешила, потому что плохая это школа жизни. Заканчивает ее маленький процент. У нас каждый второй возвращается в тюрьму.

Что же это за школа жизни, что люди после этой школы в нормальной, вольной обстановке не могут ориентироваться. А чаще всего теряют и друзей, и семьи, и уже чувствуют себя ненужными. Плюс, у них этот уровень злобы и агрессии, который был до тюрьмы, увеличивается», – сказала Меркачева.

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21 комментарий

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парис надаль
Ответ SantexnikShow
Я не говорил нигде, что в тюрьме такого не происходит. Я прокомментировал выбор инфо ресурса
Отрывок из интервью 13.01.2023 председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина «Российской газете» — официальному печатному органу Правительства РФ:

«В 2021 году в Сети появилось видео пыток осуждённых в исправительном учреждении Саратовской области. Удалось установить причастных?

Александр Бастрыкин: Речь идёт об областной туберкулёзной больнице № 1 УФСИН России по Саратовской области. Установлено, что бывшие начальник учреждения и начальник отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осуждённых и вымогательства денежных средств.

Совместно с ними действовали ряд лиц, отбывающих наказание, которые совершали противоправные действия в отношении других осуждённых. В одном производстве соединено 15 уголовных дел, о совершении насильственных действий сексуального характера, вымогательства, убийства и превышения должностных полномочий. Всего установлено 44 эпизода преступлений. На данный момент следственные действия по делу завершены, обвиняемые знакомятся с материалами.»

https://rg.ru/2023/01/13/vot-takie-dela.html

Спасибо.
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Вася Жучкин
Ответ Ебздрогыч
Зачем вообще комментировать глупости этого дурачка?
Чтобы глупости этого дурачка не считались нормой. Сама идея, что настоящий мужик должен отслужить в арми или посидеть в тюрьме довольно популярна среди некоторых людей
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owly
Ответ shipoopi1
Совет по правам человека
бывший
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Geronimo Good
Надо же. В СПЧ ещё есть люди, которые говорят о правах человека и пагубности таких "школ жизни".
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Al561
Весьма уместная реплика по теме.
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Geronimo Good
Ответ Recreated
Что такое СПЧ??
Говорят, что когда-то данный орган защищал права человека в России.
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Karel
Ответ proiski_vragov
кажется я раскрыл замысел кокорина в отличие от мамаева и смолова, которые открывают футбольную школу, он явит миру "школу жизни имени александра кокорина" нашёл свою целевую аудиторию, красавчик
Аудитория Кокорни - ни больше ни меньше как политики, выдающиеся спотсмены, известные журналисты.. Ну и сам простой народ, конечно, забитый и малограмотный..

Мысли Кокорина - это самое настоящее откровение для всех. Начинают обсуждать с самого раннего утра.
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shipoopi1
Ответ Recreated
Что такое СПЧ??
Совет по правам человека
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persk
Ответ SantexnikShow
Я не говорил нигде, что в тюрьме такого не происходит. Я прокомментировал выбор инфо ресурса
Типичный приём пропаганды: не возражай по сути сказанного, дискредитируй говорящего (в данном случае - источник)
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Recreated
Что такое СПЧ??
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Вася Жучкин
Ответ qiqe
будем надеяться продлят навальному хотя бы из-за последних высказываний волкова о курилах
Продлят наказание одному человеку за высказывание другого? Давай тебя в тюрьму посадим за убийство Кеннеди?
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Вася Жучкин
Ответ SantexnikShow
Я не говорил нигде, что в тюрьме такого не происходит. Я прокомментировал выбор инфо ресурса
Видео с пытками и изнасилованиями заключённых, опубликованные этим ресурсом, подделка?
+12
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qiqe
Ответ zdr7qy9vq9
Лучше бы о Яшине и Навальном все так говорили
Комментарий скрыт
+4
-16
-12
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proiski_vragov
кажется я раскрыл замысел кокорина
в отличие от мамаева и смолова, которые открывают футбольную школу, он явит миру "школу жизни имени александра кокорина"
нашёл свою целевую аудиторию, красавчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SantexnikShow
Ответ furiking
Ага, а видеозаписи с регистраторов сотрудников в Голливуде сняли? А "актеров" просто так в России судили, по приколу или по заказу Госдепа?
Я не говорил нигде, что в тюрьме такого не происходит. Я прокомментировал выбор инфо ресурса
+2
-8
-6
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furiking
Ответ SantexnikShow
Комментарий удален модератором
Ага, а видеозаписи с регистраторов сотрудников в Голливуде сняли? А "актеров" просто так в России судили, по приколу или по заказу Госдепа?
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SantexnikShow
Ответ Tigo_Volchara93
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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zdr7qy9vq9
Лучше бы о Яшине и Навальном все так говорили
+12
-6
+6
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Ебздрогыч
Раньше было: мужчина должен построить дом, воспитать сына, посадить дерево.
Сейчас: сходить в армию, посидеть в тюрьме, записаться добровольцем сами знаете куда
+11
-4
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Тренерские конспекты Бормана
Он как царь на зоне жил
И по всем отрядам слыл
Как приличный человек
Как хороший гомосек
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0
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Ебздрогыч
Зачем вообще комментировать глупости этого дурачка?
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Tigo_Volchara93
Комментарий удален
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Ave Maria. Deus Vult
это правда. Условия, скажем, в норвежской тюрьме и ШИЗО, где издеваются над Навальным, мягко говоря, различаются
+3
-4
-1
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