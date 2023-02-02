Член СПЧ о Кокорине: «Он сидел в хороших условиях. Его школу жизни можно вынести, а у других – пытка, она скорее ломает»

Член CПЧ Ева Меркачева отреагировала на слова о тюрьме.

Российский нападающий « » заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы прочувствовать школу жизни».

«Есть исследования, которые подтверждают, что после того, как человек проводит в тюрьме определенное количество времени, наступают серьезные проблемы с психикой. Люди, которые прошли тюрьму, все нуждаются в реабилитации.

Понятно, что как только они туда попадают, они все оказываются в разных условиях. И кто-то пройдет эту школу спокойно, потому что условия будут нормальные.

А у другого условия будут совершенно другие. Для него это будут испытания из разряда непереносимых. Человек заболеет в тюрьме или окажется в низком социальном статусе по разным причинам. Для него это точно будет не та школа жизни, которая его закалит. Она, скорее, сломает его окончательно», – рассказала правозащитница.

Меркачева отметила, что условия содержания Кокорина в исправительном учреждении были комфортнее, чем у большинства заключенных в России.

«Кокорин сидел в хороших условиях. Изначально к его условиям было привлечено большое внимание. Я была у него в колонии, в камере. Все там было благополучно. То есть его школа жизни хоть и сурова, но она такая, которую можно вынести.

В то же время в других условиях, в которых вынуждены были находиться другие люди, для них это была не школа жизни, а пытка. Поэтому тут все зависит от того, где человек оказался, как он сам, в том числе, на это смотрит.

Разные люди, разные условия, поэтому называть тюрьму школой жизни я бы не спешила, потому что плохая это школа жизни. Заканчивает ее маленький процент. У нас каждый второй возвращается в тюрьму.

Что же это за школа жизни, что люди после этой школы в нормальной, вольной обстановке не могут ориентироваться. А чаще всего теряют и друзей, и семьи, и уже чувствуют себя ненужными. Плюс, у них этот уровень злобы и агрессии, который был до тюрьмы, увеличивается», – сказала Меркачева.