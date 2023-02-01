Депутат Свищев о словах Кокорина: «Многие скаканули из России, а ребята, которые из тюрьмы получают ордена и медали, погибают за нашу родину – это поступок»
Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал слова Александра Кокорина о тюремном заключении.
– Вам не приходилось сидеть в тюрьме?
– Вы же понимаете, если бы я сидел в тюрьме, то я бы не работал в Государственной думе.
Странно, но не удивительно такое слышать от господина Кокорина. Он у нас человек, прошедший многое: и спорт, и тюрьму, и, может быть, что-то еще, чего мы с вами не знаем.
Наверное, он может так говорить, но я думаю, что необязательно отсидеть в тюрьме, чтобы стать настоящим мужчиной. Не знаю, насколько меня поддержит Кокорин, но сам факт. Надо быть просто мужчиной и не допускать тех поступков, за которые потом можно потом сесть в тюрьму.
– Как оцениваете высказывание с моральной точки зрения?
– Как можно оценивать совершенно глупое высказывание?
Я подразумеваю другую вещь. Не все те люди, которые попали в тюрьму, не считаются нормальными мужчинами.
Мы с вами видим, когда многие известные люди скаканули из России во время сегодняшних событий, а ребята, которые из тюрьмы сейчас получают ордена и медали, погибают за нашу с вами родину – это поступок. Немногие люди решаются на такие поступки.
Вот это настоящие мужчины, и этих людей можно уважать, несмотря на то, что они попали в тюрьму по разным причинам.
– Как вы думаете, история с тюрьмой исправила Кокорина?
– Судя по его высказываниям – нет. Его близким людям виднее, но мне кажется, что если человек позволяет себе такие публикации, то, наверное, не сильно исправила, – отметил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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У свищева в башке свищ и весь мозг вытек
То есть, не хочешь стать убийцей, уехав из России - ты мерзавец
А мерзоты, убивавшие людей, теперь герои, потому что убили в Украине ещё кучу людей?
У меня со свищевым разные родины
Кстати, там же под шумок бандиты своих вытащили выше крыши. По бумагам они воевали, а на самом деле за бабло чинам УФСИН и пригожину, сразу же уехали домой
А липовые ордена им помогут ещё в думе оказаться.
А тот кто не хочет убивать и быть убитым - подлец и не патриот, свинтил в другую страну видите ли. Совсем не нормальный парень и человек получается.
Зазеркалье какое то, честное слово...