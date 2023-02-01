Депутат Свищев о словах Кокорина: «Многие скаканули из России, а ребята, которые из тюрьмы получают ордена и медали, погибают за нашу родину – это поступок»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Государственная дума Александр Кокорин Дмитрий Свищев Политика Футбол

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал слова Александра Кокорина о тюремном заключении.

– Вам не приходилось сидеть в тюрьме?

– Вы же понимаете, если бы я сидел в тюрьме, то я бы не работал в Государственной думе.

Странно, но не удивительно такое слышать от господина Кокорина. Он у нас человек, прошедший многое: и спорт, и тюрьму, и, может быть, что-то еще, чего мы с вами не знаем.

Наверное, он может так говорить, но я думаю, что необязательно отсидеть в тюрьме, чтобы стать настоящим мужчиной. Не знаю, насколько меня поддержит Кокорин, но сам факт. Надо быть просто мужчиной и не допускать тех поступков, за которые потом можно потом сесть в тюрьму.

– Как оцениваете высказывание с моральной точки зрения?

– Как можно оценивать совершенно глупое высказывание?

Я подразумеваю другую вещь. Не все те люди, которые попали в тюрьму, не считаются нормальными мужчинами.

Мы с вами видим, когда многие известные люди скаканули из России во время сегодняшних событий, а ребята, которые из тюрьмы сейчас получают ордена и медали, погибают за нашу с вами родину – это поступок. Немногие люди решаются на такие поступки.

Вот это настоящие мужчины, и этих людей можно уважать, несмотря на то, что они попали в тюрьму по разным причинам.

– Как вы думаете, история с тюрьмой исправила Кокорина?

– Судя по его высказываниям – нет. Его близким людям виднее, но мне кажется, что если человек позволяет себе такие публикации, то, наверное, не сильно исправила, – отметил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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18 комментариев

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Wiley Fox
Мы с вами видим, когда многие известные люди скаканули из России во время сегодняшних событий, а ребята, которые из тюрьмы сейчас получают ордена и медали, погибают за нашу с вами родину – это поступок

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У свищева в башке свищ и весь мозг вытек

То есть, не хочешь стать убийцей, уехав из России - ты мерзавец

А мерзоты, убивавшие людей, теперь герои, потому что убили в Украине ещё кучу людей?

У меня со свищевым разные родины

Кстати, там же под шумок бандиты своих вытащили выше крыши. По бумагам они воевали, а на самом деле за бабло чинам УФСИН и пригожину, сразу же уехали домой

А липовые ордена им помогут ещё в думе оказаться.
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Chernoy
А ребята, кто забивший мать молотком, кто отца топором, изнасиловавшие забавы ради, убивавшие ради наживы, по пьяни, просто так, сейчас могут освободиться намного раньше срока, благодаря проведению СПЕЦИАЛЬНОЙ военной операции (в этом наверное и заключается ее специальность) и даже получить ордена. А потом вернуться на родину и…
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Atsuktuvas
А предложите зекам выбор - фронт или уехать...
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Overkiller
Гордость страны, "настоящие мужчины" - убийцы, насильники, педофилы идущие убивать жителей суверенного государства! Медалей за отвагу от президента им побольше! (с) депутат госдумы РФ.
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Добрый Ретроград
Так государство воровское. Воры у власти. Что вы хотели.
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Ярик01
Зарезал трех старушек за рубль, потом погиб за карманы Пригожина - поступок и герой, действительно.
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Добрый Ретроград
– Вы же понимаете, если бы я сидел в тюрьме, то я бы не работал в Государственной думе. - каждый второй депутатик по-хорошему должен десятку тянуть. Каждый первый - пятерку.
+2
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Влад Путман
Эта шушера правит Россией.
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Andreir888
Два дебила - это сила! Но нам такой силы не надо, спасибо!
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Павел Московой
Ответ a2wai
В конце дня ожидаемо нашелся человек, который переплюнул Кокорина в идиотизме.
И ожидаемо нашёлся среди депутатов
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poolshh
Кокорину теперь ходить и оглядываться. А то мигом не на СВО, так обратно в колонию загребут (а из колонии всё равно на сво)
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Arman FCSM
Тупой и ещё тупее
+4
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Александр Беляков
Не того Кокорин стулом огрел
+5
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Arthurino
Насильников и убийц хоронят с почестями по всей стране, как не хоронят последних забытых ветеранов ВОВ, доживающих последние годы в нищете. Приоритеты! Пропаганда! Позор!
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BBshkin
Ответ frol92
То есть, если человек убил другого человека и сел в тюрьму, то, чтобы ему стать нормальным, нужно пойти на войну и.... убить еще одного, а лучше несколько людей? Да за это еще медаль дадут и героем будут считать. А тот кто не хочет убивать и быть убитым - подлец и не патриот, свинтил в другую страну видите ли. Совсем не нормальный парень и человек получается. Зазеркалье какое то, честное слово...
Типа минус на минус даёт плюс….
+4
-1
+3
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frol92
То есть, если человек убил другого человека и сел в тюрьму, то, чтобы ему стать нормальным, нужно пойти на войну и.... убить еще одного, а лучше несколько людей? Да за это еще медаль дадут и героем будут считать.

А тот кто не хочет убивать и быть убитым - подлец и не патриот, свинтил в другую страну видите ли. Совсем не нормальный парень и человек получается.
Зазеркалье какое то, честное слово...
+35
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a2wai
В конце дня ожидаемо нашелся человек, который переплюнул Кокорина в идиотизме.
+31
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igls54
Кокорин не одинок в своем дебилизме
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