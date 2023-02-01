Депутат Свищев о словах Кокорина: «Многие скаканули из России, а ребята, которые из тюрьмы получают ордена и медали, погибают за нашу родину – это поступок»

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал слова о тюремном заключении.

– Вам не приходилось сидеть в тюрьме?

– Вы же понимаете, если бы я сидел в тюрьме, то я бы не работал в .

Странно, но не удивительно такое слышать от господина Кокорина. Он у нас человек, прошедший многое: и спорт, и тюрьму, и, может быть, что-то еще, чего мы с вами не знаем.

Наверное, он может так говорить, но я думаю, что необязательно отсидеть в тюрьме, чтобы стать настоящим мужчиной. Не знаю, насколько меня поддержит Кокорин, но сам факт. Надо быть просто мужчиной и не допускать тех поступков, за которые потом можно потом сесть в тюрьму.

– Как оцениваете высказывание с моральной точки зрения?

– Как можно оценивать совершенно глупое высказывание?

Я подразумеваю другую вещь. Не все те люди, которые попали в тюрьму, не считаются нормальными мужчинами.

Мы с вами видим, когда многие известные люди скаканули из России во время сегодняшних событий, а ребята, которые из тюрьмы сейчас получают ордена и медали, погибают за нашу с вами родину – это поступок. Немногие люди решаются на такие поступки.

Вот это настоящие мужчины, и этих людей можно уважать, несмотря на то, что они попали в тюрьму по разным причинам.

– Как вы думаете, история с тюрьмой исправила Кокорина?

– Судя по его высказываниям – нет. Его близким людям виднее, но мне кажется, что если человек позволяет себе такие публикации, то, наверное, не сильно исправила, – отметил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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