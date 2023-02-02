Депутат Журова: «По-кокорински, получается, стать настоящим мужчиной – это сесть в тюрьму и бросить семью. Ну, это ужас»

Светлана Журова прокомментировала высказывание о тюрьме.

Форвард « » заявил, что считает тюрьму хорошей школой жизни, по его мнению, «каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы прочувствовать эту школу».

«Мне кажется, что настоящий мужчина должен нормально относиться к своей семье, я считаю, нормальный мужчина – тот, кто заботится о своей семье, о своих детях.

Я думаю, сидеть в тюрьме – это не самое большое достижение, у него же тоже близкие, которые переживали за него в этот момент. Как раз думать о своих близких, когда ты совершаешь такие поступки, вот это и есть действия настоящего мужчина.

Для меня настоящий мужчина – это тот, кто заботится о своей семье, а когда он в тюрьму попадает, он не заботится. Конечно, бывают случайности, когда кто-то подставил или еще что-то.

Получается, что по-кокорински стать настоящим мужчиной – это сесть в тюрьму и бросить свою семью. Ну, это ужас», – считает депутат Госдумы.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял