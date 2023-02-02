Депутат Журова: «По-кокорински, получается, стать настоящим мужчиной – это сесть в тюрьму и бросить семью. Ну, это ужас»

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Светлана Журова прокомментировала высказывание Александра Кокорина о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что считает тюрьму хорошей школой жизни, по его мнению, «каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы прочувствовать эту школу».

«Мне кажется, что настоящий мужчина должен нормально относиться к своей семье, я считаю, нормальный мужчина – тот, кто заботится о своей семье, о своих детях.

Я думаю, сидеть в тюрьме – это не самое большое достижение, у него же тоже близкие, которые переживали за него в этот момент. Как раз думать о своих близких, когда ты совершаешь такие поступки, вот это и есть действия настоящего мужчина. 

Для меня настоящий мужчина – это тот, кто заботится о своей семье, а когда он в тюрьму попадает, он не заботится. Конечно, бывают случайности, когда кто-то подставил или еще что-то.

Получается, что по-кокорински стать настоящим мужчиной – это сесть в тюрьму и бросить свою семью. Ну, это ужас», – считает депутат Госдумы.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

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15 комментариев

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umnik3
Такой же ужас, а то и хуже, из спорсменов в депутаты и нести ахинею.
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Marienburg
Журовы, попадая в думу, тоже о людях не заботятся. Напрашивается аналогия
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Spartakus1984
По Кокорински это значит,когда подростет его ребенок то Коко скажет ему,что бы стать мужиком,нужно побыть в тюрьме тебе дружок.
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Vatikan
Да понятно уже всем, что кокоша фигню брякнул. В первую очередь для того, чтобы себя обелить. Думать -это не про него.
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валя_стакан
Наворуешь из бюджета сполна - то же бросишь семью
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Светлана Агейкина
Всё ясно - сама тюрьмы боится не знай как. Не нравится ей, что Кокоша всех туда приглашает. "Не согласная я, не надо туда.."
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ужас - это ты. От Кокорина ты мало чем отличаешься по мусору в голове.
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deadjoker
А депутатам Госдумы разве делать нечего? Почему все комментируют слова непонятного, ранее судимого человека.
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Mohnatiy
Журова учит Кокошу адекватности. Сюрреализм...
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Никому_никабельный
По журовски это сидеть в думе и комментировать весь этот бред недалёких людей. Заняться ведь там больше нечем
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SirArktic
Боже, на фоне Кокорина даже такие персонажи звучат адекватно
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maks44
Журова: "Стать настоящим мужчиной - это бросить семью и пойти на СВО".
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Ебздрогыч
Вот и компетентное мнение от бывшей конвоирши ФСИНА подъехало
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Алексей Супонинский
Депутаты даже хуже Кокориных
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ZjzoRe
тогда как по мнению депутатов настоящий мужик должен бросить семью и сесть в окопе под Бахмутом!
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