Радимов о словах Кокорина: «Я не хочу сидеть в тюрьме. Лучше подчиняться законам»

отреагировал на слова о тюрьме.

Нападающий « » заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, чтобы прочувствовать школу жизни».

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть? Пускай каждый отвечает за себя.

Я не хочу сидеть в тюрьме. Лучше подчиняться законам», – заявил экс-игрок « ».

«Пещерная глупость». Цитату Кокорина о пользе тюрьмы разнесли Уткин, Нагучев и другие

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина