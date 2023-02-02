Радимов о словах Кокорина: «Я не хочу сидеть в тюрьме. Лучше подчиняться законам»
Владислав Радимов отреагировал на слова Александра Кокорина о тюрьме.
Нападающий «Ариса» заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, чтобы прочувствовать школу жизни».
«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть? Пускай каждый отвечает за себя.
Я не хочу сидеть в тюрьме. Лучше подчиняться законам», – заявил экс-игрок «Зенита».
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Вадик больше по ЛТП !