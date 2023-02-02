Радимов о словах Кокорина: «Я не хочу сидеть в тюрьме. Лучше подчиняться законам»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

Владислав Радимов отреагировал на слова Александра Кокорина о тюрьме.

Нападающий «Ариса» заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, чтобы прочувствовать школу жизни».

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть? Пускай каждый отвечает за себя.

Я не хочу сидеть в тюрьме. Лучше подчиняться законам», – заявил экс-игрок «Зенита».

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23 комментария

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Hong Kil
Немного не понятно причем здесь подчинение законам и нежелание сидеть в тюрьме. Т.е. Влад может с уверенностью сказать, что в тюрьме сидят только те, кто нарушал закон?
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Даня Чебыкин
Кокоша сказал надо, значит надо!
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тот самый Кадрус
Ответ здоровяк
У Кокорина отчим типа из "братков" бывших
Да, но даже бывалые не говорят, что это школа жизни и каждый мужик должен сесть в тюрьму. Просто кокоша Винни-пух российского футбола, с опилками вместо мозгов.
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
Ответ ART DK
Кокорин когда знакомился с тренером Ариса в первую очередь спросил : «Есть два стула…»
Что за ерунду ты написал, ещё кто-то плюсует
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здоровяк
Ответ тот самый Кадрус
Школой жизни может быть что угодно, любая архи сложная ситуация в жизни, из которой нужно выходить, тоже школа жизни. Например прокормить семью, особенно в голодные девяностые, когда люди работали на нескольких работах, чтобы дома хлеб был. Но когда ты футболист-миллионер, видимо это единственный способ пройти школу жизни.
У Кокорина отчим типа из "братков" бывших
+1
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здоровяк
Ответ ART DK
Кокорин когда знакомился с тренером Ариса в первую очередь спросил : «Есть два стула…»
И оба у меня в руках
+1
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Мерген Морозов
Первая здравая мысль от Влада за много лет
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exbmw
Ответ dalnikovich
кто не был в молодости революционером, у того нет сердца, а тот, кто под старость не стал консерватором, лишен ума.
Да, и в/у меня не лишали)
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Adams
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сердюков.
Тонко)
+1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Feagh
А кто не отсидел, тот кто?
Сердюков.
+7
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frog19
Надо вернуть Кокорина в эту школу, ему там нравилось.
+1
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+1
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Alex1104
Ответ Savarona25
Комментарий удален пользователем
У Вас тут намешано слишком разного много.
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тот самый Кадрус
Школой жизни может быть что угодно, любая архи сложная ситуация в жизни, из которой нужно выходить, тоже школа жизни. Например прокормить семью, особенно в голодные девяностые, когда люди работали на нескольких работах, чтобы дома хлеб был. Но когда ты футболист-миллионер, видимо это единственный способ пройти школу жизни.
+8
-1
+7
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Feagh
Ответ dalnikovich
кто не был в молодости революционером, у того нет сердца, а тот, кто под старость не стал консерватором, лишен ума.
А кто не отсидел, тот кто?
+4
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Mechel**
Ну, может, Кокорин хочет присесть и на Кипре, хе
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Sgt. Elias Grodin
Никто не хочет, но надо.
+2
-1
+1
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ART DK
Кокорин когда знакомился с тренером Ариса в первую очередь спросил : «Есть два стула…»
+22
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+22
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Savarona25
Комментарий удален
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OldRedWhite
У каждого свой профиль !
Вадик больше по ЛТП !
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-1
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dalnikovich
кто не был в молодости революционером, у того нет сердца, а тот, кто под старость не стал консерватором, лишен ума.
+17
-5
+12
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Амфитрион
А придется, без этого респекта от Кокорина не добиться.
+1
-1
0
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Эго Криштиану
Чё ты, ёпт, как не пацан?!
+1
-1
0
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Roman_ello
О! Радимов способен мыслить и имеет собственное мнение😀
0
-2
-2
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kulik13
"После 23.00 не покупаю!", добавил Владислав.
+14
-2
+12
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