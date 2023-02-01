Билялетдинов об извинениях Малиновского: «Спортсменам из Украины и России навязывают политические отношения. Он действительно хотел обнять Головина и сделал это от души»

Теги Марсель Монако Динияр Билялетдинов Сборная Украины по футболу премьер-лига Россия лига 1 Франция прыжки в высоту Мария Ласицкене (Кучина) Руслан Малиновский Александр Головин Политика Ярослава Магучих Футбол

Динияр Билялетдинов прокомментировал объятия Руслана Малиновского с Александром Головиным.

После матча 20-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Монако» (1:1), который прошел в субботу, украинец Руслан Малиновский и россиянин Александр Головин обнялись. Позже Малиновский принес извинения в социальных сетях.

«Малиновскому просто некуда было деваться. Ему требовалось как-то сгладить ситуацию.

Мы все помним, как жесткой обструкции подверглась прыгунья в высоту Ярослава Магучих за совместную фотографию с Марией Ласицкене на Олимпийских играх.

Но первая реакция – самая искренняя. То есть Руслан действительно хотел обнять Александра Головина и сделал это от души. Но потом ему необходимо было объясниться, все-таки человеку еще возвращаться в сборную страны.

Можно только посочувствовать, что спортсменам с Украины и из России навязывают больше политические отношения, нежели спортивные», – заявил экс-игрок «Локомотива» и сборной России.

«Почему украинские националисты создают ажиотаж вокруг человеческих отношений? Когда в спорте преобладает политический шантаж, это ужасно». Кавазашвили про извинения Малиновского

Динияр Билялетдинов: «Уверен, российские и украинские футболисты в Европе продолжают общаться. Негатив подогревается в соцсетях и СМИ, игроки вынуждены реагировать»

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8 комментариев

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Viks
и из России навязывают больше политические отношения" --- Неужели?
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Maxim Vasnechov
Ответ Дядя ТУРА
Наши народы докатились до того что телевизор сделал врагов из людей говорящих на одном языке и верящих в одного бога
Ein Volk, ein Reich, ein Führer.
Не все с этим согласны.
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Саша Пушкин
Ответ Дядя ТУРА
Наши народы докатились до того что телевизор сделал врагов из людей говорящих на одном языке и верящих в одного бога
Не кокетничай!
Помимо телевизора повлияли на это еще и ракеты.
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kulik13
Интересно, у журналистов автодозвон стоит, по алфавитному порядку?
Наверное часиков в 10 и до Мостового дозвонятся.
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Cruel Snake
Сейчас главная быль

Спорт вне политики
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Антон Киселёв
Особенно в РФ навязывают, когда Минспорта недавно выложил фотку Могучих и Ласицкене обнимающихся
Кстати Головин за что-нибудь извинялся?
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Дядя ТУРА
Наши народы докатились до того что телевизор сделал врагов из людей говорящих на одном языке и верящих в одного бога
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Alex Mc
А кто конкретно что-то навязывает Головину и другим игрокам из России?
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