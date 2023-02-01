Билялетдинов об извинениях Малиновского: «Спортсменам из Украины и России навязывают политические отношения. Он действительно хотел обнять Головина и сделал это от души»

Динияр Билялетдинов прокомментировал объятия Руслана Малиновского с .

После матча 20-го тура Лиги 1 между « » и « » (1:1), который прошел в субботу, украинец и россиянин Александр Головин обнялись. Позже Малиновский принес извинения в социальных сетях.

«Малиновскому просто некуда было деваться. Ему требовалось как-то сгладить ситуацию.

Мы все помним, как жесткой обструкции подверглась прыгунья в высоту Ярослава Магучих за совместную фотографию с Марией Ласицкене на Олимпийских играх.

Но первая реакция – самая искренняя. То есть Руслан действительно хотел обнять Александра Головина и сделал это от души. Но потом ему необходимо было объясниться, все-таки человеку еще возвращаться в сборную страны.

Можно только посочувствовать, что спортсменам с и из России навязывают больше политические отношения, нежели спортивные», – заявил экс-игрок «Локомотива» и сборной России.

«Почему украинские националисты создают ажиотаж вокруг человеческих отношений? Когда в спорте преобладает политический шантаж, это ужасно». Кавазашвили про извинения Малиновского

Динияр Билялетдинов: «Уверен, российские и украинские футболисты в Европе продолжают общаться. Негатив подогревается в соцсетях и СМИ, игроки вынуждены реагировать»