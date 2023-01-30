Агент Головина об извинениях Малиновского: «Нас эта ситуация не напрягает. Александр занят подготовкой к следующей игре, это более важный момент»

Теги Марсель Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Александр Клюев Руслан Малиновский Александр Головин агенты ТАСС Футбол

Агент Александра Головина рассказал о реакции игрока на ситуацию с Русланом Малиновским.

После матча 20-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Монако», который прошел в субботу, украинец Руслан Малиновский и россиянин Александр Головин обнялись. Позже Малиновский принес извинения в социальных сетях.

«Александр никак не отреагировал на эту ситуацию, он больше занят подготовкой к игре 1 февраля. Это более важный момент для него.

Все вопросы к Малиновскому, нас не может напрягать эта ситуация», – сказал Александр Клюев.

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22 комментария

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Месси из Сибири
Ответ Мистер Биспинг
Ну да, твою страну будут бомбить, я посмотрю на тебя как ты будешь терпеть как настоящий мужик вместо того чтобы высказываться. Эмпатию напрочь людям отбило за последний год.
украинские террористы бомбят с 2014 землю футболистов Шахтёра. Они высказались как мужики или потерпели?
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Гладбах
Ответ Мистер Биспинг
Я понятия не имею, что сине-желтым известно, а что нет. Политика это одно, война это уже, извините, другое. Но наличие эмпатии дает мне возможность осознать, что вероятно жители условной страны «А» в которую вторглась условная страна «Б» для защиты граждан страны «Б» будут иметь право негативно относиться к гражданам страны «Б» во имя «интересов» которых вторжение происходит и умирают люди. Мне в голову не приходит упрекать их в том что они ноют, так как в моем окружении нет людей которые бы сидели молча если бы их города бомбили.
Только ты зри в корень....почему это произошло, предлагаю очень подумать
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Андрей Андрей
Ответ Мистер Биспинг
Я понятия не имею, что сине-желтым известно, а что нет. Политика это одно, война это уже, извините, другое. Но наличие эмпатии дает мне возможность осознать, что вероятно жители условной страны «А» в которую вторглась условная страна «Б» для защиты граждан страны «Б» будут иметь право негативно относиться к гражданам страны «Б» во имя «интересов» которых вторжение происходит и умирают люди. Мне в голову не приходит упрекать их в том что они ноют, так как в моем окружении нет людей которые бы сидели молча если бы их города бомбили.
Ваши же и бомбят своих
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Гладбах
Молодцы!!!! Вот так и нужно реагировать на выходки не очень умных людей
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Андрей Андрей
Ответ Мистер Биспинг
Ну да, твою страну будут бомбить, я посмотрю на тебя как ты будешь терпеть как настоящий мужик вместо того чтобы высказываться. Эмпатию напрочь людям отбило за последний год.
ВСУ и бомбит
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Мистер Биспинг
Ответ Маноло Санчи́с
А Головин-то тут при чем? Я могу понять, когда так относятся к Овечкину, например. Но когда так говорят про спортсменов не связанных с политикой...Ну хз.
Могу понять. Но для множества украинцев сейчас Головин - публичный гражданин РФ который сделал выбор не высказаться против войны. Это для нас он один из лидеров нашей сборной, а для украинцев он молчаливый соучастник того что сейчас происходит в их стране нашими руками. Так что недовольство украинцев нетрудно понять.
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Spartakus1984
Мудрый ответ,иначе покажи реакцию то заклевали бы сейчас головина со всех сторон
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Артём Матвеев
Ответ Мистер Биспинг
Ну да, твою страну будут бомбить, я посмотрю на тебя как ты будешь терпеть как настоящий мужик вместо того чтобы высказываться. Эмпатию напрочь людям отбило за последний год.
Не ной)
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Мистер Биспинг
Ответ Зуев....Егор
" Спорт вне политики " Слышал такую фразу? Или сине-желтым неизвестна она?
Я понятия не имею, что сине-желтым известно, а что нет. Политика это одно, война это уже, извините, другое.

Но наличие эмпатии дает мне возможность осознать, что вероятно жители условной страны «А» в которую вторглась условная страна «Б» для защиты граждан страны «Б» будут иметь право негативно относиться к гражданам страны «Б» во имя «интересов» которых вторжение происходит и умирают люди. Мне в голову не приходит упрекать их в том что они ноют, так как в моем окружении нет людей которые бы сидели молча если бы их города бомбили.
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Юрий Кечко
Ответ Kitai2015
да все прекрасно Саша понимает… думаю все прекрасно Малиновский объяснил ему,что если бы эту ересь не написал-его бы с г…м смешали бы в украине..а истинное отношение он уже показал.подошел и спокойно обнял
Я примерно такую же мысль высказал на другой ветке
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Kitai2015
да все прекрасно Саша понимает…
думаю все прекрасно Малиновский объяснил ему,что если бы эту ересь не написал-его бы с г…м смешали бы в украине..а истинное отношение он уже показал.подошел и спокойно обнял
+14
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+12
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Маноло Санчи́с
Ответ Мистер Биспинг
Ну да, твою страну будут бомбить, я посмотрю на тебя как ты будешь терпеть как настоящий мужик вместо того чтобы высказываться. Эмпатию напрочь людям отбило за последний год.
А Головин-то тут при чем? Я могу понять, когда так относятся к Овечкину, например. Но когда так говорят про спортсменов не связанных с политикой...Ну хз.
+4
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+2
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LLiriKK
Ответ Мистер Биспинг
Ну да, твою страну будут бомбить, я посмотрю на тебя как ты будешь терпеть как настоящий мужик вместо того чтобы высказываться. Эмпатию напрочь людям отбило за последний год.
Кто «бомбит» лично живущего уже много лет в Европе Малиновского? Или у вас, щэнэвмэрлых, это национальное - усираться за неньку, находясь за сотни и тысячи километров от неё?
+11
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Зуев....Егор
Ответ Мистер Биспинг
Ну да, твою страну будут бомбить, я посмотрю на тебя как ты будешь терпеть как настоящий мужик вместо того чтобы высказываться. Эмпатию напрочь людям отбило за последний год.
" Спорт вне политики "
Слышал такую фразу? Или сине-желтым неизвестна она?
+8
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+7
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corazón blanco
Отличный ответ, пожалуй лучший из возможных.
+4
-1
+3
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Михаил Сафонов
Ответ Мистер Биспинг
Ну да, твою страну будут бомбить, я посмотрю на тебя как ты будешь терпеть как настоящий мужик вместо того чтобы высказываться. Эмпатию напрочь людям отбило за последний год.
Мамаш, ты уже тут всё проплакала, потонем
+14
-2
+12
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Саша настоящий европеец, молодец! Реагировать на средневековье - удел неучей
+5
-5
0
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Мистер Биспинг
Ответ Зуев....Егор
Саня молодец! Видно, кто профессиональный футболист, а кто просто "нытик"
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+5
-27
-22
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Andreir888
Абсолютно адекватный подход к ситуации...Караван идёт дальше, Саня делает своё дело!
+19
-2
+17
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Циник Петербургский
А что еще мог сказать агент Головина? Имхо, единственно правильный ответ в данной ситуации. Адекватный.
+7
-3
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Зуев....Егор
Саня молодец!
Видно, кто профессиональный футболист, а кто просто "нытик"
+34
-1
+33
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Мистер G
Агент - молодец. Достойный ответ.
+37
-2
+35
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