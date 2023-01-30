Агент Головина об извинениях Малиновского: «Нас эта ситуация не напрягает. Александр занят подготовкой к следующей игре, это более важный момент»
Агент Александра Головина рассказал о реакции игрока на ситуацию с Русланом Малиновским.
После матча 20-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Монако», который прошел в субботу, украинец Руслан Малиновский и россиянин Александр Головин обнялись. Позже Малиновский принес извинения в социальных сетях.
«Александр никак не отреагировал на эту ситуацию, он больше занят подготовкой к игре 1 февраля. Это более важный момент для него.
Все вопросы к Малиновскому, нас не может напрягать эта ситуация», – сказал Александр Клюев.
Но наличие эмпатии дает мне возможность осознать, что вероятно жители условной страны «А» в которую вторглась условная страна «Б» для защиты граждан страны «Б» будут иметь право негативно относиться к гражданам страны «Б» во имя «интересов» которых вторжение происходит и умирают люди. Мне в голову не приходит упрекать их в том что они ноют, так как в моем окружении нет людей которые бы сидели молча если бы их города бомбили.
думаю все прекрасно Малиновский объяснил ему,что если бы эту ересь не написал-его бы с г…м смешали бы в украине..а истинное отношение он уже показал.подошел и спокойно обнял
Слышал такую фразу? Или сине-желтым неизвестна она?
Видно, кто профессиональный футболист, а кто просто "нытик"