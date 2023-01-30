Агент Головина об извинениях Малиновского: «Нас эта ситуация не напрягает. Александр занят подготовкой к следующей игре, это более важный момент»

Агент Александра Головина рассказал о реакции игрока на ситуацию с Русланом Малиновским.

После матча 20-го тура Лиги 1 между « » и « », который прошел в субботу, украинец и россиянин Александр Головин обнялись. Позже Малиновский принес извинения в социальных сетях.

«Александр никак не отреагировал на эту ситуацию, он больше занят подготовкой к игре 1 февраля. Это более важный момент для него.

Все вопросы к Малиновскому, нас не может напрягать эта ситуация», – сказал .